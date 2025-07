Temerario, una fuoriclasse tra potenza e innovazione. La nuova Lamborghini ridefinisce i limiti di una supersportiva moderna

Ci sono automobili che si guidano, e poi ci sono esperienze che si vivono. La nuova Lamborghini Temerario appartiene di diritto a questa seconda categoria. Temerario arriva sul mercato per ridefinire i limiti di cosa può essere una supersportiva moderna: non è più solo una questione di potenza, velocità o design, è l'incarnazione di cosa significhi oggi guidare un'auto estrema, senza rinunciare a tecnologia, connettività, comfort e versatilità. Abbiamo provato l'ultima nata della casa del toro durante i media drive internazionali che si sono svolti sul circuito dell'Estoril, in Portogallo. Basta un colpo d'occhio per capire che la Temerario non passa inosservata. Mitja Borkert, responsabile del centro stile Lamborghini, nel disegnare la Temerario ha tracciato linee pure e minimali, sbalzi stretti, ampie prese d'aria e ha portato alla creazione di una nuova firma luminosa esagonale immediatamente riconoscibile. L'esagono infatti è il principale tema nel design della Temerario ed è richiamato sulla carrozzeria e soprattutto nelle luci posteriori e nell'imponente terminale di scarico. Lunga 4,7 metri, bassa appena 1,2 metri, larga e affilata come un coltello, la nuova silhouette è pura tensione aerodinamica.

Punto di forza della Temerario è il nuovo powertrain: il motore V8 biturbo e tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920cv. Il V8 è il primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, dando al pilota la percezione di una progressione illimitata. La velocità massima è superiore ai 340 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h è in soli 2,7 secondi. «Volevamo sviluppare - ha spiegato Rouven Mohr, Chief Technical Officer (Cto) di Lamborghini - un motore sportivo ad alte prestazioni senza paragoni e che combinasse il meglio di due mondi: quello dei motori a combustione, con un V8 biturbo, e quello dell'elettrificazione installando tre motori elettrici che consentono di sviluppare un elevato valore di coppia per ottenere accelerazione istantanea, torque vectoring e un efficace recupero dell'energia». Sulla pista dell'Estoril la Temerario ha dato sfoggio delle proprie doti: con una risposta dell'acceleratore immediata. Grazie alla trazione integrale che lavora in sinergia con il torque vectoring elettrico, la Temerario sembra aggrapparsi all'asfalto come nessun'altra con il motore che sale vorticosamente di giri e il cambio a doppia frizione che spara le marce come una mitragliatrice. In curva la rigidità del telaio spaceframe si sente tutta: la Temerario non rolla, non beccheggia, trasmette tutto quello che succede sotto le ruote, ma sempre con una facilità di controllo incredibile per una supersportiva di tale potenza.

Durante i test drive abbiamo avuto modo di provare anche la versione Alleggerita che ha un peso inferiore di oltre 25 kg e aumenta del 67% il carico aerodinamico rispetto alla versione base. Nello sviluppare l'erede della Huracan gli ingegneri di Sant'Agata Bolognese hanno prestato molta attenzione ai feedback dei clienti. E uno degli elementi a cui hanno dato seguito è stato l'abitacolo considerando anche che un cliente su tre della Huracan usa quest'auto nella quotidianità. «Lo spazio per la testa - ha spiegato Paolo Racchetti, Direttore Model Line Temerario - è aumentato di 34 mm rispetto a Huracán, così come quello per le gambe di ben 46 mm, per accogliere piloti fino a 200 cm di altezza consentendo loro anche di indossare il casco. Offrire ai clienti il maggior comfort possibile è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo posti. Le nostre supersportive sono molto guidate e vissute dai clienti, anche in città e per i lunghi viaggi: migliorare l'abitabilità mantenendo quanto più compatte possibile le dimensioni e proporzioni della vettura è stata una sfida importante, superata con successo. Temerario - ha aggiunto Racchetti - è una supersportiva assolutamente versatile, pronta a dare il massimo in pista o a essere una compagna di viaggio perfetta durante un long weekend». Davanti agli occhi del pilota vi è un display digitale da 12,3», completato da un display centrale da 8,4» e uno da 9,1» dedicato al passeggero.

Un abitacolo raffinato, tecnologico, ma sempre ispirato alla filosofia Lamborghini del «Feel like a Pilot». Anche il sound è stato curato nei minimi dettagli: ogni modalità di guida (Città, Strada, Sport e Corsa), ha un timbro differente. In modalità Città, la Temerario si muove solo in elettrico, silenziosa, fluida e sorprendentemente docile per una Lamborghini da quasi 1000 CV. L'autonomia in elettrico puro non è molta (circa 15 km reali), ma sufficiente per muoversi in ambienti urbani senza rumore né emissioni. In Strada, il V8 interviene con dolcezza: la Temerario si trasforma in una gran turismo ad alte prestazioni, ma capace di regalare comfort e fluidità nei lunghi viaggi. Le sospensioni adattive lavorano per filtrare le asperità, e l'insonorizzazione è curata quanto basta per non stressare pilota e passeggero. Poi, però, arriva il momento di cambiare registro e basta ruotare il selettore rosso sul volante e tutto cambia. In Sport, la Temerario diventa un felino pronto a scattare, il V8 urla, il cambio si fa rapidissimo, e l'auto acquisisce una reattività che quasi intimorisce.

Ma è in Corsa che l'auto mostra il suo vero volto raggiungendo l'apice dell'efficacia e della potenza. Sulla Temerario debutta anche il Drift Mode: un tocco sul selettore e l'auto diventa una macchina da derapata controllata, con tre livelli di assistenza. È la ciliegina su una torta già perfetta per chi ama guidare di traverso, con una gestione elettronica che ti lascia sempre sentire protagonista. Infine c'è anche il «launch control» per sfruttare il massimo del potenziale nelle partenze da fermo. L'auto è anche un social hub con il sistema Lamborghini Vision Unit con il quale si può registrare le sessioni di guida con tre telecamere HD integrate, mentre la telemetria 2.0 monitora ogni parametro su pista, integrando persino i dati biometrici. Lamborghini Temerario è già in produzione e ordinabile ad un prezzo che parte da 310mila euro e le prime consegne sono previste per l'inizio del 2026.