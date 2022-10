Lamborghini Urus, ora è ancora più “Performante”. La potenza sale a 666 cv, prestazioni e fun to drive al top

Una potenza che arriva a 666 cv, ora anche più bassa e più larga, con un peso ridotto di 47 kg per un rapporto peso-potenza pari a 3,2 kg/cv, il migliore della categoria. È la nuova Urus Performante, il super suv della Lamborghini che può vantare di una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. Presentata nei giorni scorsi, Urus Performante alza l’asticella della sportività e delle prestazioni dei super suv, con elementi di design che riflettono le incredibili capacità della vettura su strada, pista e fondi irregolari. «Urus Performante - ha sottolineato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini incontrando i giornalisti durante le prove dinamiche che si sono svolte presso l’autodromo di Vallelunga - porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile del rivoluzionario super suv Lamborghini a raggiungere nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo.

È una vettura che naturalmente si basa su quella che abbiamo lanciato nel 2017 e che ha riscosso un successo incredibile. Ne abbiamo prodotte più di 21 mila e più dell’80% delle persone che si sono avvicinate alla Urus hanno comprato una Lamborghini per la prima volta. Un successo consolidato, tant’è che già adesso tutta la produzione del 2023 della Performante è sold out». Prima ancora della presentazione ufficiale, Urus Performante si è già aggiudicata un nuovo record nella categoria suv di serie sul percorso della Pikes Peak International Hill Climb, tagliando il traguardo a 4.302 metri in 10:32.064, battendo il precedente record del 2018 di 10:49.902. L’ampio uso di materiali compositi fa di Urus Performante la vettura con il maggior numero di elementi in fibra di carbonio per un suv. «Visivamente - ha spiegato Mario Fasanetto, collaudatore del reparto ricerca e sviluppo di Lambrghini - si differenzia in modo significativo grazie al nuovo cofano leggero in fibra di carbonio e all’uso intensivo di questo materiale anche nel resto della vettura per alleggerirla. A livello meccanico abbiamo lavorato sulla trasmissione e la distribuzione di coppia che è stata ottimizzata grazie a un nuovo differenziale, che offre un incremento del rapporto da 3,16 a 3,4 in trazione e da 3,02 a 3,33 in fase di rilascio.

L’efficienza aerodinamica è stata migliorata e la deportanza complessiva aumentata dell’8%. Sono state anche introdotte nuove sospensioni: abbiamo sostituito le molle ad aria utilizzando quelle elicoidali e questo ci ha permesso di abbassare il baricentro della vettura di 20 mm, inoltre è stata allargata la carreggiata di 16 mm, e questo va a ridurre ulteriormente il rollio della vettura». Di profilo, le linee più basse di Urus Performante sono accentuate dal frontale prominente e da alettone e paraurti posteriori che ne aumentano la lunghezza complessiva di 25 mm. Lo schema bicolore, come una livrea, mette in risalto il dinamismo di questo modello Performante: sul fondo del colore dominante spiccano dettagli come le maniglie nere delle porte, le prese aria sul cofano e lo spoilerino sul portellone in fibra di carbonio. Gli interni della versione di serie sono in Alcantara Nero Cosmus, con cuciture dei sedili che compongono un nuovo motivo esagonale, «Performante Trim» (e ulteriori opzioni che prevedono anche interni in pelle). Una nuova veste grafica anche per Media Information 3 l’interfaccia HMI, con un design dedicato a Urus Performante, caratterizza sia il display della console centrale che l’ampio arco del quadro strumenti. Durante la prova dinamica sia in pista che sullo sterrato, dopo pochi metri ci siamo sentiti subito padroni della Urus Performante nonostante la potenza sprigionata dal motore e le dimensioni (è lunga oltre 5 metri). Grazie a tutti i sistemi di assistenza alla guida si crea subito un feeling fra pilota e vettura.

L’intervento più rapido delle ruote sterzanti posteriori poi aumenta l’agilità in curva, grazie anche alla ripartizione della coppia del differenziale posteriore sia su strade asfaltate che sterrate. Sono state riprogettate anche le modalità di guida: in modalità STRADA, Urus Performante offre una guida all’insegna del lusso e del comfort, ottimo assorbimento delle asperità stradali. In modalità SPORT migliora invece la risposta dell’acceleratore, con le ruote sterzanti posteriori più agili alle basse velocità e stabili a quelle elevate. La vettura ha un comportamento più neutro e le cambiate risultano più veloci rendendo la guida più divertente. In modalità CORSA, a dominare è la personalità racing di Urus Performante: stabilità ad alte velocità, assenza di rollio in curva grazie anche alle barre Media Information 4 antirollio attive e alla massima ammortizzazione. Su Urus Performante è stata introdotta anche la nuova modalità RALLY, che eleva la sportività e il divertimento di guida puro di questo super suv regalando emozioni coinvolgenti su strade sterrate. Il suo carattere sovrasterzante è amplificato dai sistemi antirollio e di ammortizzazione ottimizzati per superfici irregolari e più estreme. Con tutte queste novità ora Urus Performante sposta l’asticella ancora più in alto definendo un nuovo livello di prestazioni per i super suv. Il prezzo dell’ultima nata della Casa del Toro è 260.000 euro Iva inclusa.