Land Rover Defender Octa, un diamante da 635 cv nato per il fuoristrada ma in grado di regalare emozioni anche sull’asfalto

LES COMES – Land Rover ha alzato ulteriormente l’asticella. Se pensavate che la Defender fosse il fuoristrada definitivo, dovete assolutamente ricredervi. La Casa Inglese ha infatti migliorato il suo gioiello sviluppando una versione ancora più estrema. Ecco quindi la Defender Octa un fuoristrada tanto lussuoso quanto prestazionale e inarrestabile su ogni terreno. Un nome di certo non casuale visto che è un omaggio all’ottaedro simbolo del diamante: il minerale più duro e prezioso presenta sulla terra.

Imponente e pronta ad affrontare ogni situazione, la Defender Octa fa capire le sue intenzioni già al primo sguardo. D’altronde sarà la base per la vettura che parteciperà alla prossima Dakar e al FIA World Rally Raid Championship nella categoria Stock. Rispetto alla versione tradizionale, la Defender Octa si distingue per una maggior presenza su strada e un motore degno di una supercar. Proposta esclusivamente nella variante 110, il 4X4 inglese si mostra più muscoloso e aggressivo.

Ulteriormente rialzata e ancora più larga, la Defender Octa è ora più efficace sia in off-road che su strada. Oltre ad osservare un aumento dell’altezza da terra di 28 millimetri, il frontale è caratterizzato da una presa d’aria centrale maggiorata, per raffreddare il motore V8 biturbo, non manca un nuovo skidplate in grafite per proteggere la meccanica e un robusto gancio traino. Allargata di ben 68 millimetri, la Land Rover presenta dei passaruota maggiorati che le donano un aspetto ancora più muscoloso. A tal proposito al posteriore fanno bella mostra i quattro terminali di scarico, a sezione quadrata, inglobati nel paraurti.

Gli interni confermano la doppia anima di questa vettura, unendo lusso e sportività. I sedili a guscio con poggiatesta integrato sono stati sviluppati appositamente per la Octa e offrono un mix perfetto tra contenimento laterale e comfort, grazie ai rivestimenti in materiali pregiati e alle funzioni di riscaldamento, raffrescamento e massaggio. Non manca il touch screen centrale da 11,4” per l’infotainment e la connettività wireless con gli smartphone.

Ma la vera novità è il volante che, tra le due razze inferiori, presenta un pulsante per attivare le diverse modalità di guida tra cui la Octa, che libera tutta la potenza della vettura. Un ulteriore dettaglio che sottolinea il carattere sportivo del modello è rappresentato dalle palette dietro il volante, che si illuminano di rosso quando si seleziona la modalità più sportiva. Chi guida può, inoltre, fare affidamento sia sul quadro strumenti digitale che sul pratico head-up display.

Sotto il cofano della Defender Octa si cela un motore da supercar. Pronto a ruggire c’è il V8 biturbo mild-hybrid da 4,4 litri capace di erogare 635 Cv e 750 Nm di coppia, che salgono a 800 Nm nella modalità Octa. La potenza è distribuita su tutte e quattro le ruote attraverso il cambio automatico a 8 rapporti, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi e una velocità massima di 249 km/h, a patto di montare gli pneumatici da 22” all-season sviluppati sa Michelin. Inoltre l’unità elettrica assicura un’ulteriore spinta di 22 kW e 180 Nm di coppia.

L’animo da fuoristrada esce prepotente con gli pneumatici tassellati da 20”. Le capacità dinamiche sono state incrementate grazie al telaio rivisto e al nuovo sistema di sospensioni 6D Dynamics, interconnesse idraulicamente in sostituzione delle barre antirollio tradizionali, che permette alla vettura di adattarsi in tempo reale a ogni superficie, garantendo il massimo controllo sia su strada che nei più impegnativi off-road. Anche la capacità di guado è stata migliorata raggiungendo ora il metro di profondità.

Le strade collinari della Catalogna, frastagliate di saliscendi e tornanti, sono il teatro di prova della Defender Octa prima di metterla alla frusta nel suo habitat naturale del fuoristrada. Salendo a bordo, vista la sua altezza e la mole, la prima sensazione è quella di dominare la strada. L’asfalto liscio e regolare ci consente di azionare la modalità Dynamic che agisce sulle regolazioni di sterzo, acceleratore e sospensioni. Proprio quest’ultime, possono fare affidamento su bracci trasversali più lunghi e resistenti oltre che di ammortizzatori attivi con accumulatori separati. Ciò si traduce in un rollio più contenuto in strada che consente di affrontare anche i tratti più veloci con maggior precisione.

A dare fiducia ci pensa il rapporto di sterzo, ulteriormente migliorato, che consente una rapidità e un inserimento in curva impensabile per una vettura così grande. Nonostante la sua stazza, la Defender Octa si mostra agile anche nei tornanti più stretti. Anche nei tratti in discesa possiamo fare affidamento sull’impianto frenante potenziato dotato di pinze Brembo e dischi anteriori da 400 millimetri. Ad ampliare il senso di appagamento ci pensa la melodia del V8 pronto a scatenarsi ad ogni affondo di gas.

Realizzata per l’off-road ma efficace e divertente da guidare anche su strada, la Land Rover Defender Octa è offerta ad un prezzo di 189.300 Euro. Già esaurita la più esclusiva Edition One, prodotta in sole 2.000 unità e caratterizzata da inserti in fibra di carbonio, colorazioni e dettagli specifici.