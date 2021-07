Land Rover Defender V8, la più potente e divertente da guidare è già un classico

La Land Rover Defender diventa potente come non mai con la versione V8 che si pone come la più esclusiva di una gamma che, oltre ai motori diesel e a benzina 4 e 6 cilindri mild hybrid a 48 volt, da poco include anche la P400e ibrida plug-in. Dunque scelta più ampia che mai, se si pensa che fino a pochi anni fa la prima delle Land Rover era disponibile in molteplici varianti, ma con un solo motore. E non certo con l’obiettivo di offrire prestazioni pure, ma di assicurare il massimo dell’affidabilità e della robustezza.

Eppure non è la prima volta che un V8 entra dentro il cofano di una Defender. Nel 2018 infatti, per celebrare i suoi 70 anni, c’era stata la versione Works con V8 5 litri aspirato da 405 cv mentre, più recentemente, la Bowler (azienda specializzata in trasformazioni e di proprietà di Jaguar Land Rover dal 2019) ha ricevuto dal reparto Special Vehicle Operations il permesso di prendere una vecchia 110, sostituirle completamente il telaio e metterle sotto un vigoroso V8 5 litri sovralimentato da 575 cv per farne la CSP 575, una sorta di auto da rallycross dal costo 200mila sterline.

Anche la nuova Defender V8 vuole essere un oggetto esclusivo, ma con tutto il corredo di innovazioni della nuova generazione. Disponibile sia nella variante 90 sia 110, la nuova arrivata si riconosce immediatamente dal logo V8, dalle finiture scure, dai due terminali doppi di scarico e dai freni con pinze Brembo a 6 pistoncini che, sull’allestimento Carpathian Edition, brillano di azzurro metallizzato all’interno dei cerchi da 22 pollici di diametro. Questa versione si caratterizza inoltre per la tinta grigia con portellone, tetto e cofano in nero, il tutto protetto da una speciale pellicola semiopaca. Tutte le V8 si caratterizzano invece dal battitacco illuminato, i rivestimenti e i dettagli rivestiti in pelle Windsor color ebano, scamosciato Mico e Robustec e infine il volante rivestito in Alcantara con le levette del cambio rivestite in cromo satinato.

Ovviamente presenti tutti i dispositivi di sicurezza che hanno già fruttato alla Defender le 5 stelle Euro NCAP mentre su tutta la gamma, così come per tutti i modelli Jaguar Land Rover, arriva il nuovo sistema infotelematico Pivi Pro. Netto il salto rispetto a prima grazie al doppio processore Snapdragon, alla possibilità di connettere wireless qualsiasi dispositivo e al doppio modulo LTE che permette di aggiornare sistema e mappe in background senza doverlo spegnere. Altrettanto marcato è il progresso offerto dal nuovo schermo da 11,4” che ha la particolarità di essere leggermente incurvato. Ottime la visibilità in ogni condizione di luce (la luminosità è triplicata), la reattività ai comandi e anche l’ergonomia: con poche mosse si arriva dove si vuole. Giusto per ricordarlo, la Defender 90 ha 3 porte una bagaglio che va da 397 a 1.563 litri, la 110 può avere anche la terza fila e si arriva fino a 2.277 litri. Ed entrambe possono avere il terzo sedile anteriore a scomparsa.

I tecnici inglesi sono intervenuti in modo massiccio per dare alla V8 un comportamento unico tra tutte le Defender senza intaccare minimamente le proverbiali capacità fuoristradistiche. Dunque rimangono invariati gli angoli caratteristici, le pendenze superabili e la capacità di superare guadi fino a 90 cm grazie anche alle sospensioni pneumatiche che portano la distanza da terra fino ad oltre 29 cm. Diventano però più rigide le boccole le barre antirollio, cambiano le tarature degli ammortizzatori a controllo elettronico e quelle del sistema ESP e il sistema di trazione integrale vede l’integrazione di un differenziale capace di controllare individualmente la coppia delle ruote posteriori innescando il cosiddetto torque vectoring. Il motore è il noto V8 5 litri ad iniezione diretta sovralimentato con compressore volumetrico accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti con riduttore. Il Terrain Response ha, per l’occasione, una nuova modalità Dynamic che permette di sfruttare la V8 al meglio delle proprie possibilità.

Oltre al frazionamento e alla cilindrata, la caratteristica che distingue questo V8 rispetto agli altri motori della gamma Defender è l’assoluta mancanza di elettrificazione. Ha una coppia di 625 Nm tra 2.500 e 5.500 giri/min e una potenza di 525 cv tra 6.000 e 6.500 giri/min. La Defender V8 raggiunge 240 km/h, scatta da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e dichiara un consumo medio di 14,7 litri/100 km pari a 332 g/km. E per chiarire senza ombra di dubbio quale sia il carattere di questa versione, Land Rover non ce l’ha fatta guidare in fuoristrada, ma su qualche decina di chilometri di curve che si snodano intorno alla zona del Montserrat, nella regione spagnola della Catalogna. Ebbene, questa Defender ha una maneggevolezza difficilmente immaginabile per un’auto che sfiora i due metri di altezza e i 26 quintali di massa. Il V8 spinge forte e con una bella voce e il nuovo differenziale aggiunge incisività allo sterzo, mantenendo comunque un comportamento rotondo e piacevole anche per la sicurezza che infonde. Solo il cambio ha mantenuto la giusta paciosità che deve avere su una Defender mentre i freni mordono bene e in modo consistente sotto il pedale.

La Land Rover Defender V8 parte da 126.800 euro per la versione 90 e da 130.500 euro per la 110. E per la Carpathian Edition ci vogliono chiede 7.000 euro tondi, ma a queste cifre è questione di gusti, non certo di disponibilità. Questa versione infatti, oltre a costare oltre 20mila euro rispetto alle altre più costose già in gamma, punta ad essere qualcosa di più e di diverso destinato a diventare l’epilogo di una lunga storia e un monumento al passato nel momento in cui le norme sulle emissioni stanno producendo una riduzione della cilindrata e dei cilindri per fare posto a motori elettrici e batterie. Per questo la Land Rover Defender V8 è instant classic destinato a diventare l’oggetto del desiderio per tutti gli appassionati.