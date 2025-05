Leapmotor C10, non solo elettrica: arriva la versione “range extender”

MILANO - Dopo il debutto della versione 100% elettrica a fine 2024, Leapmotor prosegue l’offensiva nel segmento dei D-Suv con la C10 dotata di range extender. Questa soluzione vede l’unità elettrica già nota della versione a zero emissioni, con potenza abbassata da 218 a 215 Cv, abbinata a un propulsore a benzina 1.5 da 68 Cv che funge da generatore e tiene la batteria da 28,4 kWh carica. L’autonomia in solo elettrico raggiunge così i 145 km, ma complessivamente si toccano i 970 km totali grazie al serbatoio da 50 litri. Rispetto a un’ibrida plug-in tradizionale, la soluzione del range extender consente di avere più autonomia grazie alla batteria di dimensioni maggiori, ma soprattutto una ricarica più rapida: la C10 Reev supporta fino a 65 kW in corrente continua. Già disponibile in concessionaria, questa versione è proposta allo stesso prezzo dell’elettrica: 37.400 euro per la versione base e 38.900 euro per la più ricca Design.

L’offensiva europea di Leapmotor proseguirà nei prossimi due anni, con tre nuovi modelli compatti in arrivo entro il 2027. La Leapmotor C10 si colloca nel segmento D dei Suv, con una lunghezza di 4.739 mm, una larghezza di 1.900 mm, un’altezza di 1.680 mm e un passo di 2.825 mm. L’estetica è la stessa della versione elettrica e si caratterizza per le linee pulite e lineari, con fari sottili all’anteriore e al posteriore che le danno un tocco di dinamicità. Anche gli interni sono minimalisti ed essenziali, con una plancia priva di tasti fisici su cui campeggia lo schermo da 14,6” dell’infotainment, rapido e intuitivo nel funzionamento che ricorda quello di uno smartphone, ma privo di collegamento con Android Auto e Apple CarPlay: una mancanza significativa che sarà corretta successivamente con un aggiornamento over-the-air. Presente poi un cruscotto digitale di forma rettangolare da 10,25” pollici, con grafica chiara e semplice da leggere.

Nel complesso, gli unici pulsanti rimasti sono quelli sul volante che permettono di scorrere i menu, mentre tutte le altre funzioni sono demandate allo schermo centrale, inclusa la regolazione delle bocchette di climatizzazione. Lo spazio interno è ampio e comodo per cinque persone, con sedute in pelle comode e la presenza del riscaldamento e della ventilazione su quelle anteriori, mentre il bagagliaio da 435 litri risulta forse leggermente sottodimensionato in rapporto alla lunghezza dell’auto. Al volante della Leapmotor C10 Reev si percepisce la vocazione al comfort di questo modello. L’assetto è pensato per non stancare mai nei lunghi viaggi, a scapito chiaramente della guida sportiva che non è il pane di questa vettura.

La potenza leggermente inferiore rispetto all’elettrica fa allungare anche i tempi dello scatto da 0 a 100 km/h, che avviene in 8,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 170 km/h. Il motore a benzina non muove mai direttamente le ruote e questo si fa sentire nell’erogazione, che è sempre pronta e puntuale come da caratteristiche intrinseche delle auto elettriche. Quattro le modalità di guida, che controllano la percentuale di batteria da conservare regolano l’intervento del motore termico. L’assetto è stabile nelle curve, anche se le sconnessioni si sentono più del dovuto. Anche in autostrada la C10 viaggia in maniera lineare e fluida, con un consumo elettrico di 21,5 kWh/100 km, mentre a livello di carburante si parla di 0,4 l/100 km.