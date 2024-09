Leapmotor T03, citycar dai contenuti sorprendenti. Agile, brillante con un look gradevole percorre fino a 395 km nel ciclo urbano

Al volante dei nuovi modelli T03 e C10 di Leapmotor, che arriva nel Vecchio Continente grazie ad una partnership con Stellantis. Nel corso del primo media drive europeo tra Milano ed il Lago maggiore siamo saliti a bordo, inizialmente, sul T03. Si tratta di un veicolo moderno pensato per gli automobilisti di giovane età dalle dimensioni adatte alla guida urbana, come si evince dalle linee tondeggianti del frontale, dalla lunghezza di 3,62 metri, dalla larghezza di 1,65 metri, e dall'altezza di 1,58 mm. Inoltre, con un passo di 2.400 mm e le cinque porte offre un'abitabilità per 4 persone ed un'accessibilità comoda.

Se l'aspetto esterno è caratterizzato da un design dinamico, come suggeriscono la linea di cintura che si estende dai parafanghi anteriori ai fanali posteriori, i cerchi in lega di alluminio da 15 pollici con raggi a forma di petalo, ed i fari anteriori con 74 unità LED, la sensazione di spazio nell'abitacolo è amplificata dalla presenza del tetto panoramico da 42 pollici con tendina parasole elettrica, mentre il lato hi-tech è enfatizzato dalla strumentazione con schermo LCD da 8 pollici e dal display touchscreen centrale da 10,1 pollici da cui gestire il sistema d'infotainment. Non manca un volante multifunzione da cui attivare anche i comandi vocali.

Alla guida il T03 spicca per la prontezza del motore elettrico realizzato da Leapmotor con 95 cv di potenza e 158 Nm di coppia subito disponibili , alimentato da una batteria da 37,3 kWh. Si possono scegliere diverse modalità sia per la dinamica che per la taratura dello sterzo, al fine di renderla più affine alle esigenze del momento. Anche se è piccola, il comfort è da grande, sia a livello acustico, con 76 dB nell'abitacolo, sia per quanto riguarda l'assorbimento delle sospensioni. L'autonomia dichiarata è di 265 km nel ciclo combinato WLTP, ma è possibile percorrere fino a 395 km nel ciclo urbano. Agile e brillante, dunque, comoda nel traffico, questa vettura sfoggia un corredo di aiuti alla guida da grande, con tutti i dispositivi per una guida autonoma di livello 2, di serie. In totale, sfrutta 3 telecamere, 2 radar a onde millimetriche e 3 radar ultrasonici e, con gli aggiornamenti over the air anche gli ADAS sono sempre evoluti. Il comparto sicurezza si avvale anche di una struttura a gabbia, con una scocca composta per il 68% da acciaio ad alta resistenza, saldata a laser lungo tutte le linee del tetto, e con una fascia anticollisione in lega di alluminio monopezzo.

Per quanto riguarda il capitolo ricarica, oltre al caricatore di bordo da 6,6 kW, utile per un utilizzo domestico, in cui consente di recuperare dal 30% all'80% della carica in circa 3.5 ore, c'è la possibilità di sfruttare colonnine a corrente continua, da cui il T03 accetta fino a 45 kW di potenza per passare dal 30 all'80% della carica in 36 minuti. Già ordinabile in uno degli 80 punti vendita in Italia, e con un prezzo lancio di 17.900 euro, il T03 ha tutto di serie, e questo rende la sua tecnologia accessibile.