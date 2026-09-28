Lexus ES: come va l'ottava generazione ibrida ed elettrica. Comfort, tecnologia e lusso crescono

L’ottava generazione della prima Lexus arriva in Italia. Lexus ES è stato il modello che ha fatto conoscere la qualità costruttiva del brand giapponese nel mondo, dal 1990 in compagnia della berlina LS400 che fu la prima ad arrivare in Europa. La ES, invece, almeno in Italia arrivò solo con il modello uscente presentato nel 2018, la ES300h spinta da una motorizzazione full hybrid. Powertrain confermato nella nuova generazione della berlina lunga oltre 5 metri, assieme alle novità 100% elettriche a due o quattro ruote motrici. La nuova Lexus 300h monta un sistema full hybrid con motore termico 2.5 litri per 197 complessivi, scaricati sulla trazione integrale E-Four.

A dispetto della manciata di cavalli in meno rispetto al passato, il dato sull’accelerazione 0-100 km/h scende da 8,9 a 7,7 secondi. Completano il listino la Lexus ES 350e da 224 CV/165 kW scaricati sulla trazione anteriore, oltre alla top di gamma ES 500e da 343 CV/252 kW a trazione integrale. Quest’ultima, impiega 5 secondi netti per coprire lo sprint 0-100 km/h e dichiara un’autonomia massima di 529 km fornita dalla batteria da 77 kWh. Autonomia massima che sale a 581 i km sulla ES elettrica a trazione anteriore.

Il design riprende alcune soluzioni viste sul concept Lexus LF-ZC, il faro della nuova direzione stilistica di Lexus mostrato al Japan Mobility Show 2023. Spicca la nuova calandra a clessidra Lexus, estesa lungo il cofano fino ai bordi del paraurti. Cofano caratterizzato da profonde nervature laterali, unite alle bande in nero lucido che attraversano le fiancate. Mostrano cerchi funzionali all’aerodinamica da 19 o 21 pollici, oltre alla linea del tetto che flette delicatamente verso la coda in stile fastback, attraversata da una barra luminosa continua.

Le dimensioni determinate dalla piattaforma Ga-K, pari a 5,14 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza e passo di 2,95 metri, garantiscono quello spazio a bordo generalmente concesso dai lounges di lusso concepiti per viaggiare. Bagagliaio compreso, dati i 517 litri di capacità minima per le versioni elettriche contro i 493 per l'ibrida. Il layout dell’abitacolo prevede il nuovo schermo centrale da 14 pollici, abbinato al quadro strumenti da 12,3 pollici ben integrato in una palpebra rivestita da materiali di ottima qualità. La ES porta al debutto il nuovo infotainment LexusConnect, basato su una piattaforma dotata di una capacità di elaborazione quadruplicata, 256 GB di memoria, navigazione con servizi Google ed un assistente vocale evoluto, oltre agli aggiornamenti software da remoto (OTA). Tra le tante funzioni che è possibile gestire, dopo una fase di apprendimento non brevissima, c’è l’impianto audio Mark Levinson a 17 altoparlanti.

In un panorama automobilistico infarcito di sistemi full hybrid provenienti da ogni parte del mondo, quello evoluto da circa sei generazioni da parte del Gruppo Toyota continua ad essere un punto di riferimento in termini di integrazione tra componenti termiche ed elettriche. I circa 197 CV disponibili sulla ES 300h, protagonista del nostro test, vengono gestiti nell’alternanza naturale tra termico ed elettrico che suggerisce di puntare più sulla fluidità di marcia che sulle accelerazioni più marcate.

L’assetto garantisce comfort in ogni circostanza, assecondato da un’insonorizzazione impeccabile fino a quando non si affonda sul gas, circostanza in cui può emergere la voce del termico. Il meglio della ES viene fuori alle andature sostenute senza strappi, dove lo sterzo risulta preciso tra le curve e le sospensioni offrono la giusta dose di sostegno. Sensazioni positive assecondate dal sorprendente dato sui consumi, pari a 4,7 l/100 km in un percorso misto tra autostrada, extraurbano e città, inferiore al dato omologato di 4,9 l/100 km.

Il prezzo di Lexus ES 300h full hybrid parte da 61.500 euro, quello della ES 350e a trazione anteriore da 66.400 euro, mentre la ES 500e a trazione integrale da 71.500 euro.