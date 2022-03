Lexus NX, al volante dell'ibrida e della plug-in per un'esperienza di guida tra comfort e lusso

ANVERSA - Un’auto elegante, confortevole, aggressiva capace di regalare sensazioni uniche. Che diventano esclusive se si somma alla guida piacevole la ricerca di icone del lifestyle. E Lexus con le nuove NX è l’auto ideale per immergersi nel mondo dell’unico, di quelle cose che possono rendere una giornata indimenticabile.

Eccole le Lexus NX 350h e 450h+. La prima ibrida, la seconda ibrida ma anche plug-in è vera novità del marchio. Silenziose, comode e belle si muovono per le stradine di Anversa alla ricerca di emozioni, di esperienze. E così accanto alle portiere che si bloccano se siete fermi al bordo della strada e sta arrivando un ciclista o un pedone o un’altra auto; accanto al sedile che regredisce automaticamente quando si arresta il motore e si vuole scendere; accanto agli inserti di pelle che rendono elegante ogni dettaglio; accanto ad una abitacolo silenzioso ed ovattato dove tutto sembra lontano; accanto allo schermo da 14 pollici dove, grazie ad una connessione 2,4 volte più veloce della precedente versione, tutte le informazioni sono a portata di dito; accanto a tutto questo, e a tanto altro, abbiamo sommato le emozioni scelte nel cuore di Anversa, perfettamente calibrate con lo stile Lexus.

Un laboratorio artigianale dove le scarpe si costruiscono su misura utilizzando impronte, forme e gesti con una sapienza unica. Confezionandole anche con pelli pregiatissime, come quelle dei pesci. Pensate c’è chi calza scarpe con pelle di Razza che, a conti fatti, costa molto di più di quella del coccodrillo. E la sagoma del piede resta lì, nel laboratorio, pronta per essere utilizzata per un nuovo paia quando il cliente chiama. E che dire dell’esperienza cocktail, un locale esclusivo sui vecchi tetti di Anversa, dove ostriche e caviale accompagnano drink preparati seguendo rigidissime procedure per calibrare alla perfezione i contenuti. O, della magica serata nel laboratorio dove si lavorano i diamanti, e restare incantati davanti al maestro artigiano che riesce a fare 56 faccette minuscole perfettamente uguali e calibrate su una pietra di pochi millimetri. E poi le vigne alla periferia di Bruxelles per assaggiare vini unici, frutti di viti selezionate e coltivate con una cura maniacale.

E così le due Lexus NX che abbiamo provato ci hanno regalato non solo un grande piacere di guida, ma ci hanno anche consentito di viaggiare tra queste icone del lifestyle, ricercate quando si vuole andare oltre negli usi ma anche nella semplice conoscenza. E come sembravano a loro agio queste auto quando sui cofani e sulle portiere sono state proiettate le foto della moda scattate ed illustrate da Marleen Daniëls, un’artista del clic, che da trent’anni copre le settimane internazionali della moda in tutto il mondo, dal Belgio a Parigi, Londra e New York. Insomma le nuove Lexus NX icone tra le icone capaci di emozionare.

Suv di lusso di medie dimensioni con il 95% dei componenti completamente nuovi rispetto alle precedenti versioni. Lexus propone con queste NX, nuove direzioni nel design, nuovi propulsori elettrificati. Suv capaci di prestazioni super ma sempre, estremamente fluide e silenziose.

Le nuove NX sono anche le prime Lexus a utilizzare una nuova piattaforma multimediale che porta la connettività, le informazioni e la comodità a un livello superiore. E che dire dell’aumentato supporto sicurezza attiva grazie al Lexus Safety System+ e alle funzioni di assistenza alla guida, che aiutano a proteggersi da una più ampia gamma di rischi di incidenti. Insomma l’azienda giapponese non fa mistero del fatto che le nuove NX avranno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del marchio Lexus in Europa e nel trainare le sue ambizioni di crescita.

Non a caso il Gruppo Toyota ha fatto sapere che “per le NX, Lexus ha apportato un importante cambiamento nel modo in cui sviluppa i nuovi veicoli, utilizzando innovative tecniche di modellazione digitale e computergrafica per un'ingegneria più intelligente, raggiungendo uno standard di qualità ancora più elevato”.

E i motori? Cominciamo con il dire che l’NX 450h+ è il primo modello ibrido plug-in, un vero e proprio fiore all’occhiello della gamma Lexus. E poi l’NX 350h su cui debutta un sistema ibrido Lexus di quarta generazione.

Per il nuovo 450h+ Lexus ha attinto a oltre 15 anni di esperienza nella tecnologia ibrida per produrre il suo primo veicolo ibrido plug-in. I tecnici giapponesi hanno combinato, in un perfetto mix, un motore ibrido a benzina da 2,5 litri molto efficiente, un motore elettrico anteriore da 134 kW e un motore elettrico posteriore da 40 kW. Completano il quadro una trasmissione ibrida e una batteria agli ioni di litio con una capacità di 18,1 kWh. Il sistema plug-in, compresi i motori e la batteria, produce un massimo di 309 CV/227 kW, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, pur mantenendo le emissioni di CO2 comprese tra 21 e 25 g/km e i consumi tra 0,9 e 1,1 l/100 km.

La potenza della batteria e l'efficienza superiore del gruppo propulsore conferiscono all'NX 450h+ un'autonomia di guida in EV (a zero emissioni) da 70 a 74 km nel ciclo combinato. Su strade urbane invece, l'autonomia può arrivare fino a 97 km.

La batteria di NX 450h+ può essere ricaricata collegandosi a una rete elettrica domestica, una wallbox o un punto pubblico di ricarica rapida. Il veicolo è dotato di un caricabatteria di bordo da 6,6 kW, che consente una ricarica in circa 2,5 ore utilizzando una connessione a 230 V/32 A.

Ma come si guida? Diciamo che si può scegliere tra quattro modalità di guida per il sistema ibrido plug-in: EV (electric vehicle) è la modalità predefinita: l'auto funziona esclusivamente con la sua alimentazione elettrica fino a raggiungere il limite della sua autonomia, indipendentemente dalla pressione con cui viene premuto l'acceleratore. Quando la batteria è scarica, il funzionamento passa automaticamente alla modalità HV (veicolo ibrido). Poi c’è EV/HV: significa che si attiva automaticamente il motore ibrido quando è necessaria una potenza extra. Se non più necessaria, il veicolo torna immediatamente al funzionamento in EV. Il guidatore può anche selezionare la modalità HV quando desidera mantenere il livello di carica della batteria. E poi c’è Battery charge: si avvia il motore termico per ripristinare il livello di carica della batteria.

Il sistema ibrido utilizza lo stesso motore da 2,5 litri dell'NX 450h+ ma con una potenza maggiore rispetto al precedente NX 300h (il 24% in più). La potenza massima è di 244 CV/179 kW, che consente una riduzione del 16% del tempo di accelerazione da fermo a 100 km/h, ora pari a 7,7 secondi.