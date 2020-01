Sempre uguale, sempre diverso: Lexus RX, l'evoluzione del primo di tutti i Suv ibridi

IBIZA - La festa del trentesimo compleanno del marchio Lexus (nato nel 1989 come “costola” di lusso della Toyota con il dichiarato intento di conquistare la fascia alta del mercato Usa) meritava una location e un regalo adeguati. A soddisfare entrambi i requisiti hanno provveduto l’elegante e modaiola Ibiza e il debutto internazionale dell’edizione 2020 di RX, il modello più venduto – con oltre 3 milioni di consegne nel mondo, di cui 266.000 in Europa – del marchio che rivendica l’invenzione dei Suv di lusso e che suo apparire – Salone di Chicago del 1997 – ha riscritto del regole del gioco per i veicoli a ruote alte, portando per primo nel mercato premium – con la versione 400h del 2005 – la propulsione Full Hybrid Electric che ancor oggi, giunta alla quarta generazione, rappresenta un “asset” fondamentale del rinnovato RX 450h.



Per quanto marginali, gli interventi estetici hanno regalato al Suv un aspetto ancora più fluido ed elegantemente sportivo, in sintonia con il nuovo linguaggio stilistico del brand che privilegia i tagli decisi e l’aggressività delle linee. I gruppi ottici ulteriormente assottigliati, la tipica griglia a clessidra la cui cornice sembra quasi fondersi con le estremità dei paraurti anteriori e l’andamento spiovente del montante posteriore concorrono a definire l’evoluzione stilistica del Suv che mantiene le due possibili configurazioni di carrozzeria, quella standard lunga 4,89 metri e la versione RXL che in 5 metri offre 7 posti, con la novità della panca della terza fila scorrevole su due posizioni, il che le consente di offrire alle gambe degli occupanti fino a 95 mm di spazio in più.

Se il powertrain è immutato, con il 6 cilindri 3.5 a benzina da 262 cv abbinato alle due unità elettriche (da 167 cv all’asse anteriore, da 68 al posteriore) e al cambio Cvt a variazione continua, il dinamismo che abbiamo potuto sperimentare sulle strade, belle ma tortuose, della più trendy delle Isole Baleari ha beneficiato di interventi migliorativi come la più elevata rigidità della scocca, l’Active cornering assist che limita il sottosterzo in accelerazione a metà curva e il nuovo sistema di controllo degli ammortizzatori che, limitando le oscillazioni dovute alle irregolarità del fondo stradale, giova sia al comfort, sia al comportamento in curva.

Dal punto di vista tecnologico, la principale novità che RX 2020 esibisce in prima mondiale è costituita dal BladescanTM Ahs, un innovativo sistema che ottimizza la diffusione del fascio luminoso proiettando su due specchi rotanti ad alta velocità la luce generata dai fari a Led che poi, trasferita su una lente per illuminare la strada, consente di individuare un pedone a 56 metri di distanza, rispetto ai 32 del precedente sistema vettoriale.

La sicurezza – assieme alla qualità assoluta da sempre una priorità per il marchio – è affidata tra l’altro alla più recente evoluzione del Lexus Safety System+ che integra i più evoluti sistemi di assistenza alla guida, mentre la connettività, favorita dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, offre anche la possibilità di abilitare il controllo vocale sia del sistema multimediale di bordo, sia delle funzioni del proprio smartphone.

Disponibile nei consueti allestimenti Executive, F Sport e Luxury, il rinnovato RX è proposto a partire da 73.000 euro, che in caso di permuta e rottamazione possono diventare 66.000 grazie all’Hybrid Bonus previsto da Lexus Italia. Nel 2020 Lexus Italia prevede di venderne 500 unità, per metà destinate alla clientela business.