Lexus, la UX si aggiorna e cambia prospettiva: lascia il ruolo di piccola del brand

Presentato in Europa nel 2018, il Suv UX è diventato ben presto il modello più venduto di Lexus. Con l’arrivo della più piccola LBX, per il marchio di lusso nipponico è tempo di aggiornare anche il Crossover di segmento C. Non un vero e proprio restyling, perché le novità riguardano soprattutto ciò che si trova sotto la carrozzeria. Inalterato il caratteristico design dell’UX con la sua grande griglia frontale, i fari LED a freccia, fianchi muscolosi e le luci posteriori a sbalzo. Unica novità la colorazione Sonic Cooper e l’opzione del Full Bitone Pack con tetto e montanti in nero lucido. Per distinguere la nuova Lexus UX bisogna osservare la sigla sul portellone del bagagliaio. La denominazione 300h sottolinea, infatti, la maggior potenza rispetto la precedente versione 250h. Il cambiamento più significativo del Suv giapponese riguarda proprio il powertrain che adotta la tecnologia Full Hybrid di quinta generazione per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi. Ad affiancare il motore benzina 4 cilindri 2.0 litri a ciclo Atkinson c’è un inverter rivisto e una nuova batteria agli ioni di litio da 60 celle e 220 V, anziché la precedente unità all’idruro di nichel-metallo, che garantisce un aumento dell’8% della potenza per un totale di 199 cv (146 kW).

Nella versione E-Four, dotata di trazione integrale, il nuovo moto-generatore a magneti permanenti offre una potenza di 30 kW e 84 Nm di coppia che si traducono in uno 0-100 km/h di 7,9 secondi. Gli interni della UX rappresentano appieno lo stile Lexus curato in ogni dettaglio. Rinnovata la parte tecnologica con display, sia per la strumentazione che per l’infotainment, da 12,3” negli allestimenti top. Oltre alla connettività con Android Auto e Apple CarPlay è possibile richiamare diverse funzioni tramite l’assistente vocale “Hey Lexus”. Inoltre, a seconda degli allestimenti, si può scegliere tra interni in tessuto, pelle sintetica e vera pelle. Incrementati anche gli ADAS, attivi e passivi, come la telecamera Driver Monitor posta sul volante in grado di controllare l’attenzione del guidatore. Lunga 4,45 metri, larga 1,84 e alta 1,54 la Lexus UX presenta un passo di 2,64 metri che unito a un baricentro basso, per via del posizionamento delle batterie, le consentono un’ottima agilità. Il pianale GA-C, ulteriormente irrigidito, lo sterzo rapido e diretto, oltre al ridotto rollio in curva rendono la UX piacevole da guidare. Inoltre la seduta più bassa amplifica il coinvolgimento alla guida, mentre le sospensioni assorbono bene anche le asperità delle strade di campagna. Se nel traffico cittadino la modalità Eco consente di tenere a bada i consumi, azionando la modalità Sport si può apprezzare il carattere della UX che offre un’accelerazione decisa ben supportata dalla trasmissione automatica fluida.

Procedendo in Normal si ottiene il giusto equilibrio tra efficienza e prestazione. Al termine della nostra prova, di circa 220 km al volante della UX F-Design 2 ruote motrici, si è potuto riscontrare un consumo di 5,3 litri per 100 km. Già acquistabile, la Lexus UX è offerta da 43.500 Euro nell’allestimento Urban trazione anteriore. La versioni F-Design e F-Sport partono, rispettivamente, da 47.500 e da 53.500 Euro, a cui vanno aggiunti 2.500 Euro per la trazione integrale. Infine la Luxury è disponibile da 58.000 Euro.