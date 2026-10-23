Lotus Eletre X, ibrida con l'anima elettrica: sportività e lunghe percorrenze ai massimi livelli

MONACO DI BAVIERA - C'era un tempo in cui bastavano quattro ruote, un volante e pochi chilogrammi per accendere la passione. Era la filosofia di Colin Chapman, il geniale fondatore della Lotus, convinto che la leggerezza fosse il segreto per trasformare ogni curva in un'emozione. Oggi, a quasi ottant'anni dalla nascita del marchio britannico, quella stessa ricerca del piacere di guida assume forme decisamente differenti.

La nuova Lotus Eletre X pesa oltre due tonnellate e mezzo, sfiora i mille cavalli e promette di percorrere fino a 1.200 chilometri senza fermarsi. Numeri che sembrano lontanissimi dalla tradizione di Hethel, eppure basta affrontare i primi tornanti delle Alpi svizzere per comprendere che, sotto una carrozzeria imponente e una tecnologia sofisticata, qualcosa dello spirito Lotus è ancora vivo.

Il nostro viaggio alla scoperta della nuova anima di Lotus, ora appartenente al Gruppo Geely, inizia a Monaco di Baviera, attraversa le Autobahn tedesche e prosegue verso le tortuose strade delle Alpi svizzere che portano ad Andermatt prima di raggiungere Zurigo. Un itinerario che alterna lunghi rettilinei, salite impegnative e strade di montagna, perfetto per scoprire la doppia personalità della Eletre X.

Un nuovo modo di interpretare la sportività per la Casa inglese che ha definito la sua vettura un Hyper-Suv. Protagonista di questa rivoluzione è l'inedita architettura X-Hybrid, sviluppata nell'ambito della strategia Focus 2030. Lotus ha scelto di ribaltare il concetto tradizionale di ibrido plug-in, mettendo al centro della propulsione due motori elettrici, uno anteriore da 310 kW e uno posteriore da 390 kW, alimentati da una batteria agli ioni di litio da 70 kWh con tecnologia a 900 volt.

A questi si affianca un quattro cilindri turbo benzina di 1.974 cc, collegato a un generatore da 150 kW, che ha principalmente il compito di produrre energia durante la marcia. Fino a 85 km/h sono esclusivamente i propulsori elettrici a muovere le ruote, mentre alle velocità superiori il motore termico può contribuire direttamente alla trazione anteriore, migliorando l'efficienza e la performance.

Il risultato è un sistema capace di offrire una risposta immediata all'acceleratore, senza le interruzioni tipiche dei cambi di rapporto, ma soprattutto di mantenere prestazioni elevate anche quando la batteria si avvicina all'esaurimento. Lotus dichiara che, con appena il 10% di carica residua, la versione più potente riesce ancora a scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, appena due decimi in più rispetto alla prestazione ottenuta con l'accumulatore carico.

La gamma si articola in due declinazioni. La H550 mette a disposizione 550 cv e 935 Nm di coppia, sufficienti per raggiungere i 100 km/h in 4,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h. La H1000 porta invece la potenza a 952 cv, mantenendo la medesima coppia massima, e brucia lo 0-100 km/h in appena 3,3 secondi, raggiungendo i 200 km/h in 11 secondi e fermando la progressione a 230 km/h. Prestazioni da autentica supercar, racchiuse però in una vettura lunga 5,10 metri e larga oltre due.

Eppure, una volta al volante, la prima sensazione non è quella di trovarsi davanti a una belva pronta a mordere l'asfalto come può sembrare visivamente. È piuttosto il silenzio a sorprendere. Sulle autostrade tedesche la Eletre X scivola con una naturalezza disarmante, isolando gli occupanti dalle asperità e lasciando che i chilometri scorrano quasi senza accorgersene. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera assorbono le irregolarità, mentre l'insonorizzazione dell'abitacolo permette di mantenere un comfort elevato anche quando il tachimetro supera abbondantemente le velocità autostradali più comuni.

Il quattro cilindri entra in funzione con discrezione, senza alterare sensibilmente la fluidità della marcia. La spinta dei motori elettrici rimane progressiva, sempre pronta, ma mai inutilmente brutale. È proprio questa facilità nel gestire centinaia di cavalli a rendere particolare la Eletre X. La H550 appare la versione più equilibrata, con prestazioni già esuberanti e una taratura dell'assetto orientata maggiormente al comfort. La H1000 aggiunge invece una riserva di potenza impressionante, capace di trasformare ogni pressione decisa sull'acceleratore in una progressione fulminea.

Ma è quando l'autostrada lascia spazio alle montagne che arriva il momento della verità. I tornanti che conducono verso Andermatt e i passi alpini diventano il terreno ideale per mettere alla prova il lavoro degli ingegneri Lotus. Con una massa di 2.550 kg per la H550 e 2.615 kg per la H1000, la fisica sembrerebbe suggerire prudenza. Eppure, curva dopo curva, la Eletre X rivela una sorprendente capacità di cambiare direzione.

Lo sterzo è preciso, la trazione integrale permette di scaricare efficacemente la coppia sull'asfalto e il telaio mantiene una compostezza inattesa. Sulla H1000 entrano in gioco anche le barre antirollio attive a 48 volt, capaci di sviluppare fino a 1.400 Nm di coppia stabilizzante, contrastando i movimenti della carrozzeria. Gli ammortizzatori adattivi a doppia valvola e le sospensioni pneumatiche completano un insieme che riesce a equilibrare la vettura anche nel misto veloce.

Naturalmente il peso non scompare per magia. Nelle curve più strette, soprattutto quando si alza il ritmo, l'inerzia si avverte e il sottosterzo ricorda che non si sta guidando una Elise. Anche la frenata, pur affidata sulla H1000 a un potente impianto Brembo con pinze anteriori a sei pistoncini e dischi da 412 mm, deve fare i conti con una massa considerevole. Il pedale richiede inoltre un certo adattamento per trovare la giusta modulabilità. Ma il risultato complessivo resta sorprendente: la Eletre X non cerca di imitare una sportiva leggera, piuttosto interpreta il piacere di guida attraverso la tecnologia, rendendo accessibili prestazioni elevatissime senza sacrificare sicurezza e comfort.

A completare questa personalità contribuisce un abitacolo che rappresenta una delle espressioni più raffinate della nuova Lotus. Le proporzioni esterne si traducono in uno spazio generoso, soprattutto per i passeggeri posteriori, grazie al passo di 3.019 mm. Materiali ricercati, rivestimenti in pelle e Alcantara, inserti in fibra di carbonio e sedili avvolgenti creano un ambiente elegante, impreziosito da un ampio tetto panoramico. Il bagagliaio offre 688 litri di capacità, che diventano 1.532 abbattendo gli schienali posteriori.

La plancia è dominata dal display centrale da 15,1 pollici, gestito dal sistema Lotus Hyper OS, che sfrutta il motore grafico Unreal Engine per offrire animazioni tridimensionali e una risposta particolarmente fluida. Davanti al conducente trova posto una sottile strumentazione digitale, affiancata dall'head-up display, mentre il passeggero dispone di uno schermo dedicato. L'esperienza a bordo può essere ulteriormente impreziosita dall'impianto audio KEF con 23 altoparlanti e 2.160 watt.

Anche esteticamente la Eletre X conserva la presenza scenica della versione completamente elettrica. Il frontale scolpito, le prese d'aria pronunciate e le superfici tese contribuiscono a definire una silhouette aggressiva, mentre le modifiche aerodinamiche e le nuove aperture necessarie al raffreddamento del propulsore termico ne sottolineano la diversa natura. Al posteriore lo spoiler attivo, regolabile su quattro posizioni, può generare fino a 120 kg di carico aerodinamico in frenata.

La vera libertà promessa dalla Eletre X, tuttavia, si misura soprattutto in chilometri. Secondo i dati dichiarati dalla Casa, la batteria consente di percorrere fino a 305 km in modalità completamente elettrica, mentre sfruttando anche il serbatoio da 52 litri di benzina l'autonomia complessiva può raggiungere i 1.200 km. Valori che dipendono naturalmente dalle condizioni di utilizzo e che, nella guida reale, possono ridursi sensibilmente. Durante i trasferimenti sulle autostrade tedesche, in alcuni tratti privi di limiti di velocità, la percorrenza elettrica si è attestata attorno ai 260 km.

L'architettura a 900 volt permette inoltre di raggiungere una potenza di ricarica in corrente continua di 436 kW, sufficiente per passare dal 20 all'80% in appena nove minuti. In corrente alternata, invece, la potenza massima è di 11 kW. La gestione dell'energia può essere personalizzata attraverso quattro modalità, Pure EV, EV Priority, Hybrid e iEco, con quest'ultima capace di sfruttare anche le informazioni del navigatore per ottimizzare l'impiego della batteria e del motore termico lungo il percorso.

Non si tratta dunque soltanto di eliminare l'ansia da autonomia, ma di offrire una flessibilità sconosciuta alla maggior parte delle sportive ad alte prestazioni. Si può attraversare una città nel silenzio dell'elettrico, affrontare centinaia di chilometri in autostrada senza dipendere necessariamente dalle colonnine e, una volta raggiunte le montagne, ritrovare una riserva di potenza capace di regalare emozioni.

In Italia la Lotus Eletre X viene proposta a partire da 99.990 euro nella versione H550, mentre per la H1000 occorrono almeno 123.990 euro. Resta infine una domanda, forse la più difficile. Può una vettura da oltre 2.600 kg essere considerata una vera Lotus? Se il metro di giudizio rimane quello della leggerezza assoluta, la risposta è inevitabilmente negativa. Ma se si guarda alla capacità di sorprendere chi guida, alla precisione del telaio e alla volontà di trasformare la tecnologia in emozione, allora la Eletre X riesce a costruirsi una propria identità.

Quando le ultime curve delle Alpi svizzere lasciano spazio alla strada verso Zurigo, emerge soprattutto una certezza. Lotus non ha rinnegato completamente il proprio passato, ma sta cercando una strada diversa per portarlo nel futuro. La Eletre X non sarà mai una Elise, né pretende di esserlo. È un Suv perfetto per viaggiare ma capace di trasformarsi, quando lo si desidera, in una sportiva sorprendentemente coinvolgente. E forse il suo merito più grande è proprio questo: ricordare che il piacere di guida non dipende soltanto dal peso o dal rumore di un motore, ma dalle emozioni che un'automobile riesce ancora a trasmettere.