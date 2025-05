Lynk & Co 08, al volante del Suv ibrido plug-in con oltre 1.100 km di autonomia

Il nuovo Suv ibrido plug-in Lynk & Co 08 si prepara a ridefinire i confini della mobilità sostenibile in Europa. Primo modello della categoria a offrire fino a 200 km di autonomia elettrica in ciclo WLTP, si presenta come un’alternativa concreta per chi cerca un’esperienza a zero emissioni senza rinunciare alla flessibilità di un motore termico. Con una autonomia totale superiore a 1.100 km e un sistema di ricarica rapida DC capace di ripristinare l’80% dell’energia in soli 33 minuti, il nuovo 08 si candida a diventare un riferimento per tecnologia, design e innovazione.

Progettato per incontrare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità, il SUV ibrido di Lynk & Co unisce la libertà dell’elettrico alla sicurezza di un propulsore benzina. L’arrivo in Europa segna un passaggio strategico per il brand, che intende rafforzare la propria presenza nei mercati chiave attraverso una rete di vendita in continua espansione, formata da retailer selezionati, Club ufficiali e canale online.

Il SUV ibrido punta al segmento D - Con la 08, Lynk & Co entra nel competitivo segmento D dei SUV, alzando l’asticella in termini di prestazioni e contenuti. Due gli allestimenti previsti: Core e More, con prezzi rispettivamente a partire da 52.995 euro e 56.995 euro nei principali mercati europei. Le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale, mentre i primi esemplari saranno disponibili a partire da luglio 2025, con test drive prenotabili da giugno.

Il design riflette un’evoluzione del linguaggio stilistico Lynk & Co: linee affilate, proporzioni muscolose e dettagli hi-tech si uniscono per offrire un’estetica distintiva. Gli interni, curati nei minimi dettagli, integrano soluzioni digitali avanzate, connettività intuitiva e materiali di alta qualità, contribuendo a un ambiente premium pensato per l’utilizzo quotidiano e per i viaggi più lunghi.

Già apprezzato in Cina, dove ha riscosso un ottimo successo commerciale, l’08 rappresenta una sintesi perfetta tra visione sostenibile, esperienza utente evoluta e praticità. L’autonomia di 200 km in elettrico consente a molte famiglie e professionisti urbani di coprire l’intero ciclo di utilizzo quotidiano senza consumare carburante, mentre la motorizzazione ibrida garantisce la tranquillità necessaria per affrontare anche le trasferte più impegnative.

Nel contesto della propria espansione, Lynk & Co punta ad aprire fino a 150 punti vendita partner in Europa entro la fine del 2025, confermando l’intenzione di consolidare un modello di business omnicanale e orientato al cliente. Una strategia che integra tecnologia, servizi digitali e attenzione per l’impatto ambientale, confermando l’identità del marchio come provider di mobilità innovativa, più che semplice costruttore automobilistico.

Il Lynk & Co 08 non è solo un nuovo modello, ma un manifesto per una nuova idea di auto: versatile, consapevole, adatta alla vita reale e capace di guidare il cambiamento.

Prova su strada: equilibrio, comfort e tecnologia - Silenziosa, confortevole ed equilibrata: sono queste le prime impressioni emerse durante il test drive svedese della nuova Lynk & Co 08. L’abitacolo sorprende per la cura dei dettagli e la raffinatezza delle finiture, con giochi di materiali e texture che conferiscono al SUV un carattere fuori dagli schemi. La digitalizzazione è protagonista assoluta: dallo schermo centrale alla strumentazione completamente digitale, ogni comando è a portata di mano e perfettamente integrato.

L’insonorizzazione si rivela eccellente, anche grazie ai vetri esterni con spessore di 0,5 mm, che isolano efficacemente l’abitacolo dal rumore esterno. Il powertrain mostra una risposta brillante: lo scatto è deciso, nonostante le dimensioni importanti del veicolo. La tenuta di strada si conferma di alto livello, con una trazione sempre efficace e un assetto capace di assorbire le asperità con naturalezza.

A convincere sono anche la precisione degli accoppiamenti, la qualità percepita e la ricchezza della dotazione di serie. L’autonomia reale si dimostra in linea con quanto promesso dalla Casa, segno di una gestione energetica ottimizzata.