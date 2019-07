Mahindra Goa, il pick-up indian style si rinnova: look più moderno e maggiori contenuti tecnologici

MILANO Robustezza, affidabilità e accessibilità sono le carte su cui punta da sempre Mahindra, grande specialista nel settore delle ruote alte di cui in India è il principale produttore. E adesso vuole crescere in Europa, dove la sua presenza è stata finora piuttosto dimessa, per conquistare – come afferma il responsabile delle operazioni internazionali Arvind Mathew – una posizione più consona alle ambizioni e alle dimensioni di un gruppo che punta a diventare davvero globale e ha nell’automotive un business trainante, come testimonia la presenza in oltre 100 Paesi, ma non unico, visto che opera in 22 settori merceologici (dall’aerospaziale al movimento terra, dalla nautica all’immobiliare) con circa 240.000 dipendenti e un giro d’affari che sfiora i 21 miliardi di dollari.

Alla base della strategia di crescita globale c’è un ambizioso piano prodotto che promette numerose sorprese, compresi alcuni modelli dotati delle più evolute tecnologie di propulsione che mettono a frutto le positive esperienze accumulate negli E-Prix di Formula E. In attesa della rivoluzione annunciata, a dare il via al nuovo corso provvede il modello forse più emblematico della filosofia e della storia del brand: la nuova generazione del Pick-up Goa che “veste” le tradizionali e apprezzate doti di concretezza con un look più moderno e aggressivo, impreziosito da contenuti tecnologici che, pur non rappresentando lo stato dell’arte del settore, rappresentano comunque un deciso salto di qualità rispetto al modello precedente, forte di 51 interventi migliorativi che hanno riguardato sia i contenuti di connettività e assistenza alla guida (navigatore satellitare con schermo touch da 7”, clima automatico, assistenza alle partenze in salita, controllo della velocità in discesa e monitoraggio pressione gomme), sia il collaudato turbodiesel 2.2 che ora può contare su 40 cv e sul nuovo e più fluido cambio manuale a 6 marce.

Disponibile a 2 e 4 ruote motrici , il Goa Pick-up Plus è offerto nelle versioni S6, più spartana e orientata all’uso professionale, e S10, più rifinita e dai contenuti più automobilistici. In entrambi i casi, comunque, la cabina può essere singola o doppia a 4 porte e 5 posti. Il listino Iva compresa parte da 18.878 euro e può arrivare a 27.479 euro per il Goa S6 4x4 con cabina singola dotato del sofisticato cassone con ribaltamento trilaterale.