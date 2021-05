Maserati Ghibli Hybrid, tanta potenza e un occhio a consumi. Ha un cuore 2,0 litri con eBooster e batteria a 48 volt eroga 330 cv

MODENA - La Ghibili Hybrid resterà nella storia di Maserati come la prima auto elettrificata della casa del Tridente. La versione ibrida di Ghibli nasce con l’idea di aggiungere prestazioni e allo stesso tempo di ridurre i consumi. Cuore di questa inedita Ghibli, che affianca le altre versioni a benzina e a gasolio nella gamma 2021, è un propulsore MHEV che combina un 4 cilindri 2.0 turbo benzina ad un sistema Hybrid da 48 Volt che permette anche di recuperare l’energia in decelerazione e in frenata. Grazie a 330 Cv di potenza massima e a 450 Nm di coppia disponibile già a 1.500 giri, le prestazioni della nuova Ghibli Hybrid sono di assoluto rilievo con scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 255 km/h. Abbina la fluidità di un motore a 6 cilindri alla coppia ai bassi regimi di un diesel. Il sistema ibrido permette, infatti, di avere la stessa ripresa della versione diesel unita alla potenza e all’accelerazione del V6 benzina da 350 cv con un notevole risparmio di CO2, che si riduce di oltre il 25% rispetto al benzina ed è praticamente lo stesso del diesel secondo i dati WLTP.

La motorizzazione ibrida garantisce un livello di emissione di CO2 inferiore al V6 Diesel e un risparmio nei consumi di più del 20% rispetto alla versione V6 da 350 cv pur mantenendo lo stesso livello di prestazioni. Durante il test drive che ANSA Motori ha potuto effettuare, abbiamo potuto verificare che gli ingegneri della Maserati hanno centrato in pieno l’obiettivo e cioè quello di avere un’auto più veloce del diesel e più ecologica della versione a benzina. Naturalmente la Ghibli si trova a suo agio nelle lunghe percorrenze autostradali dove si viaggia in pieno relax, ma anche nel percorso misto è notevole il piacere di guida. Prodotta nello stabilimento di Grugliasco, la Ghibli Hybrid, alla quale si è recentemente affiancata la versione ibrida della Levante, è stata studiata da un gruppo di lavoro composto da un centinaio di persone - suddivise tra Torino e Modena - e si basa a livello di scocca e di telaio sulla evoluzione della Ghibli V6. In effetti, se non fosse per la differente sonorità dello scarico, la differenza che si percepisce fra la 4 cilindri Hybrid da 330 Cv e la 6 cilindri da 350 Cv è davvero minima. La vettura ibrida pesa meno della Ghibli V6, ma soprattutto ha una migliore distribuzione dei pesi, grazie alla posizione posteriore della batteria. La versione ibrida della Ghibli si riconosce da alcuni dettagli come le tre prese d’aria sul parafango anteriore, le pinze dei freni Brembo e la saetta nel logo sul montante di colore blu.

Nuova anche la griglia caratterizzata da un segno ispirata al diapason Maserati che è cromata nelle versione GranLusso e Nero Black Piano nella GranSport. Gli interni sono caratterizzati da una serie di elementi esclusivi, come i sedili anteriori sportivi in pelle pieno fiore con regolazione elettrica a 12 vie e poggiatesta con sistema integrato di prevenzione dei colpi di frusta, il volante sportivo con palette del cambio in alluminio e la pedaliera sportiva. Anche la Hybrid, dispone di tutte le novità tecnologiche presentate nelle Ghibli MY21 come il sistema multimediale di ultima generazione Maserati Intelligent Assistant (MIA) che sfrutta la potenza del sistema operativo Android Automotive per una user experience completamente nuova e più performante, personalizzabile a seconda delle preferenze. Spicca il nuovo display ad alta risoluzione da 10,1 pollici 4:3 che dispone di funzione multi-touch e una nuova interfaccia grafica schermo HD. Ghibli Hybrid è costantemente collegata alla rete web grazie al nuovo programma Maserati Connect, soluzione questa che permette - tra l’altro - di tenere sotto occhio la salute dell’auto ed ottenere le informazioni sul traffico in tempo reale ed avere sempre le mappe aggiornate. Maserati Ghibli Hybrid parte da un prezzo di listino di 74.450 euro.