Master e Trafic, veicoli da lavoro con la griffe. Renault evolve i due commerciali di successo

MILANO - Renault Master e Renault Trafic caratterizzano l’universo commerciale della Losanga sin dagli anni ‘80. Quanto vale per le auto, vale pure per i veicoli destinati ai professionisti. Il tempo passa e il cambiamento diventa così una necessità. Dei due, quello che vanta le maggiori novità è certamente il Master, che mostra per primo i “segni” dell’alterazione stilistica. Ovvero una riproposizione della celebre firma C-Shape a Led e una calandra meno commerciale e più automobilistica. Le quote più in generale sono rimaste le medesime di sempre. Si può giocare con 3 altezze e 4 lunghezze, il che si traduce in circa 350 versioni disponibili.

Cuore pulsante del commerciale transalpino, l’ultima edizione del 4 cilindri di 2,3 litri. Il dCi francese risponde alle norme Euro 6d-temp Evap ISC/Euro 6d (a seconda del volume e della massa dei veicoli). Inoltre, in base alla tipologia di modello e alle sue specifiche tecniche, il nuovo Master può essere accoppiato a una trasmissione manuale a 6 rapporti o a una trasmissione robotizzata a 6. Esiste poi una versione completamente elettrica di Master, la Z.E., che può arrivare sino a 120 chilometri di autonomia reali nella marcia cittadina.

A bordo l’influenza automobilistica è tangibile, grazie soprattutto alla presenza dei sistemi R-LINK Evolution o Media Nav Evolution, che consentono l’integrazione di smartphone Apple e Android. Grande la capacità dei vani portaoggetti, quanto interessanti alcune soluzioni alternative. Come ad esempio il piano d’appoggio estraibile nella zona della seduta del passeggero, che diventa perfetto come tavolo per il pranzo o da lavoro. Il Nuovo Master è proposto a partire da 25.900 euro (iva esclusa) nella versione 2.3 ICE dCi 135 S&S.

Pure il compatto Trafic cede al fascino del restyling, proponendo nuovamente la cosiddetta firma C-Shape dei gruppi ottici anteriori. Migliorata la qualità degli interni, è sul fronte trasmissioni che si realizzano le novità più significative. Ovvero la possibilità di accoppiare alle motorizzazioni più prestanti il cambio automatico doppia frizione Edc a sei rapporti. Il riferimento è al motore di due litri della famiglia dCi (presente anche un turbodiesel di cubatura più piccola). Si tratta di un propulsore che può arrivare sino ad una potenza di 170 cavalli.

Il rinnovato Trafic si conferma veicolo iper-versatile, grazie al fatto di essere disponibile in 2 lunghezze e 2 altezze. Sono poi a disposizione numerose varianti di lamiere e vetrature. Debutta l’edizione SpaceClass, destinata essenzialmente al trasporto persone. Il listino parte da 24.330 euro (iva esclusa) della versione 1.6 ICE dCi 95 S&S.