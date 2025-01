Mazda 6e, l'elettrica come si deve. Si può scegliere fra due motori, autonomia oltre 550 km

Il 2025 inizia con una nuova sfida per Mazda. Assente da quasi tre anni dai listini della Casa giapponese, dopo tre generazioni e oltre quattro lustri di successi, fa ufficialmente il suo ritorno la Mazda 6. Pur mantenendo le apprezzate forme da berlina cinque porte, la nuova ammiraglia del marchio di Hiroshima presenta un netto taglio col passato celando, sotto la sua carrozzeria, un motore elettrico. La Mazda 6e, questo il suo nome, riesce a condensare tecnologia con il “Kodo design” proiettando il marchio nipponico dritto verso il futuro. La vettura nasce dalla joint venture con la Casa cinese Changan, leader nella progettazione e realizzazione di auto elettriche, e si basa sulla piattaforma EPA1 rivista sia sul piano tecnico che stilistico da Mazda. Lunga 4,92 metri, larga 1,89 e alta 1,48 metri, la Mazda 6e si distingue per un design pulito e linee aerodinamiche mostrando il suo lato sportivo senza rinunciare all’eleganza. Sul frontale spicca una generosa calandra, dotata di LED, che si collega con i sottili fari a sviluppo verticale. Entrambi presentano un’illuminazione dinamica che indica lo stato di carica quando la vettura è collegata alla presa.

La fiancata mette in risalto una linea filante e slanciata, oltre alla lavorazione delle superfici si possono notare le maniglie delle porte a scomparsa e i cerchi da 19” dotati di un design aerodinamico. A sottolineare l’indole sportiva ci pensa la linea di cintura alta che porta verso la coda, qui troviamo un alettone retrattile che si attiva superati i 90 km/h migliorando l’aerodinamica. In perfetto stile Mazda la firma luminosa posteriore con i LED che, pur essendo a tutta lunghezza, presentano gli iconici quattro cerchi. Anche salendo a bordo si percepisce la qualità costruttiva. Il sapiente utilizzo di materiali, tra cui pelle e legno, dona piacevolezza sia al tatto che alla vista, mentre l’ampio tetto panoramico contribuisce a illuminare gli spazi. Oltre al quadro strumenti digitale da 10,2”, chi guida può fare affidamento sull’avveniristico head-up display a realtà aumentata (AR-HUD) che proietta dinamicamente le informazioni sul parabrezza. Ad eccezione dei pulsanti sulle razze del volante, al posto dei tasti fisici al centro della plancia troviamo il touch screen da 14,6” per l’infotainment che può essere comandato sia vocalmente che con i gesti. Non manca la connettività con gli smartphone e l’impianto audio firmato Sony da 14 altoparlanti. Ottima l’abitabilità a bordo sia per chi siede davanti, grazie ai sedili con poggiatesta integrati, che per coloro che si accomodano dietro. Buona anche la capacità di carico che parte da 330 litri fino a raggiungere circa 700 litri con i sedili posteriori reclinati, inoltre all’anteriore c’è un frunk da 70 litri.

Due le versioni disponibili, entrambe elettriche, che differiscono principalmente per il diverso taglio di batteria. Il modello standard e-Skyactiv Ev è dotato di un motore elettrico che eroga alle ruote posteriori una potenza di 190 kW (258 Cv) e 320 Nm di coppia garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima limitata a 170 km/h, mentre il consumo si attesta su 16,6 kWh per coprire 100 km. Dotata di una batteria da 68,8 kWh, la Mazda 6e garantisce un’autonomia di 479 km. Inoltre, sfruttando la ricarica da 200 kW in corrente continua, consente una carica dal 10 all’80% in circa 22 minuti. La variante e-Skyactiv EV Long Range è, invece, dotata di una batteria più capiente da 80 kWh che offre un’autonomia fino a 552 km. Anche in questo caso la trazione è solamente posteriore con una potenza di 180 kW (244 Cv) e una coppia di 320 Nm offrendo, così, uno spunto da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e un consumo medio di 16,7 kWh per 100 km, invariata la velocità massima che resta auto-limitata a 170 km/h. A cambiare, però, è la velocità di ricarica che passa a 95 kWh in corrente continua permettendo una carica dal 10 all’80% in circa 45 minuti. Entrambe le versioni, inoltre, supportano la ricarica a corrente alternata a 11 kWh.

I tecnici di Mazda si sono focalizzati anche sul telaio della 6e, al fine di offrire la miglior esperienza di guida. Oltre al baricentro basso, merito della batteria posta sotto al pavimento senza pregiudicare l’abitabilità a bordo, la vettura presenta una distribuzione 50:50 tra avantreno e retrotreno, ciò significa un perfetto bilanciamento tra i due assi. Le sospensioni anteriori MacPherson e posteriori Multilink, oltre allo sterzo progressivo, consentono un’ottima maneggevolezza nonostante un peso che si aggira attorno i 1.970 kg. Non manca un corposo pacchetto di ADAS, tra cui l’avviso di pericoli collisione posteriore e il supporto alla frenata intelligente, il tutto sfruttando telecamere e radar. Premiata con 5 stelle Euro NCAP, la dotazione di sicurezza prevede 9 airbag e il sistema di monitoraggio degli occupanti anche sui sedili posteriori. La nuova Mazda 6e arriverà nei concessionari quest’estate a un prezzo che di circa 45.000 Euro.