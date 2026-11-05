Mazda 6e 2027: guida piacevole ed efficienza record. Più autonomia e velocità di ricarica, assetto rivisto

Parecchia autonomia in più, maggiore velocità di ricarica e assetto ritoccato per il model year 2027 di Mazda 6e, aggiornata dove serve a poco più di un anno di distanza dal debutto sulle strade europee. La berlina elettrica della casa di Hiroshima è la prima costruita in Cina in virtù della partnership con Changan, dalla quale nasce la piattaforma successivamente condivisa con il Suv Mazda Cx-6e.

Non cambia il look della carrozzeria, lunga 4.921 mm, larga 1.890, alta 1.491, con un passo di 2.895 mm. Invariato anche l’abitacolo, ripulito dai tasti fisici e rivestito di materiali di qualità elevata come pelle Nappa nera, alternata a tessuto scamosciato con cuciture rosse nell’allestimento Homura Plus. Sempre sono previsti i sedili anteriori riscaldabili e ventilati, il tetto panoramico, le telecamere a 360 gradi e l’impianto Sony a 14 vie. Tutte le funzioni di bordo sono affidate ai comandi vocali e gestuali, alternativi al display touch centrale da 14.6”. È abbinato al quadro strumenti da 10.2” che compare dietro il volante, ben visibile come l'head-up display a realtà aumentata con diagonale da 50". Lo spazio abbonda per cinque adulti, mentre la capacità del bagagliaio, compresa tra 477 e 1.074 litri, è nella media del segmento.

A valle dell’aggiornamento, l’offerta Mazda 6e prevede solo il pacco batterie Lfp da 78 kWh, per un'autonomia massima aumentata a 703 km grazie alla maggiore efficienza del nuovo motore elettrico posteriore. Eroga 190 kW/258 Cv e 290 Nm di coppia, per uno sprint 0-100 km/h che migliora di 4 decimi a 7,3 secondi, malgrado i 30 Nm di coppia in meno della versione pre-restyling. La velocità di ricarica è stata migliorata con il charger DC da 200 kW al posto del precedente da 90 kW: Il tempo di attesa per passare dal 10 all'80% di autonomia scende a 24 minuti.Migliorie estese anche all’assetto, rivisto con nuove tarature per le sospensioni McPherson all'anteriore e multilink sul retro per offrire benefici su bilanciamento e risposta dello sterzo.

Obbiettivo centrato come emerso dopo pochi chilometri percorsi al volante della già rinnovata 6e, rapida nel mostrare la sua indole da passista di razza. Precisa ed equilibrata, offre il meglio nel misto extra-urbano, attraverso uno sterzo diretto e con la giusta consistenza. Le sospensioni restituiscono risposte decise su dossi e avvallamenti, per risultare efficaci in fase di contenimento di rollio in curva e beccheggio in frenata. Incisiva e adeguata al peso dell’auto (superiore alle 2 tonnellate), anche se la corsa del pedale, allungata dal sistema di recupero dell'energia, richiede una prima fase di adattamento.

La gestione dei tre livelli di rigenerazione in fase di rilascio, inoltre, non è agevole come soluzioni che prevedono le palette dietro il volante o leve fisiche dedicate. Nulla che possa pregiudicare l’ottima efficienza mostrata dal nuovo propulsore, morbido e progressivo nel distribuire i 290 Nm di coppia in accelerazione. Soprattutto, capace di digerire bene l’andatura a velocità costante su statali e autostrade, come da consumi rilevati di 15,9 kWh/100 km, inferiori al valore dichiarato di 16,1 kWh. La nuova Mazda 6e arriva nel mercato italiano in tre allestimenti: Takami, Takami Plus e Homura Plus. Il suo prezzo parte da 43.650 euro.