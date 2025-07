Mazda CX-5, arriva la terza generazione: efficienza, stile e sicurezza in un Suv che convince

Restyling intelligente, motore ibrido, spazio in crescita: così nuova CX-5 si rinnova senza perdere la testa. Cambiare un modello che funziona da oltre tredici anni non è facile. Farlo senza stravolgerlo, restando fedeli a una visione chiara e coerente, è ancora più difficile. Mazda ci riesce con nuova CX-5, SUV di medie dimensioni che dal 2012 rappresenta il cuore pulsante del brand giapponese, con 4,7 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 850.000 in Europa e 28.000 in Italia.

Evoluzione coerente

Mazda ha atteso il momento giusto per chiudere il ciclo del modello precedente, in piena coerenza con la sua filosofia progettuale. Il risultato è un nuovo SUV razionale, concreto, che evolve senza rincorrere le mode, ma seguendo una logica precisa: più spazio, più tecnologia, più efficienza. Lo stile resta fedele al Kodo Design, ma introduce dettagli più solidi: carreggiata posteriore allargata, frontale più alto e anteriore allungato per un impatto visivo più autorevole. La lunghezza cresce di 11,5 cm (ora 4,57 metri), con maggiore abitabilità interna e un bagagliaio da 522 a 583 litri, grazie anche al nuovo doppio fondo. Più spazio anche per testa e gambe, grazie a +3 cm in altezza e +1,5 cm in larghezza.

Nuovo motore e-SkyactivG 2.5 mild hybrid

La vera novità è sotto il cofano. Debutta il motore benzina e-SkyactivG 2.5 da 141 CV, abbinato alla tecnologia mild hybrid a 24 volt Mazda M Hybrid. Un sistema completo con generatore ISG, batteria agli ioni di litio e frenata rigenerativa, pensato per migliorare l’efficienza fino al 20% rispetto al 2.0 precedente. Coppia di 238 Nm, accelerazione 0-100 km/h in 10,5 secondi, consumi contenuti (7,3 l/100 km con trazione anteriore) ed emissioni da 157 a 169 g/km, a seconda della versione. Il cambio automatico a 6 rapporti è stato completamente aggiornato per offrire maggiore fluidità e rispondere alle normative Euro 6e (e già pronto per la Euro 7).

Interni rivisti: comfort e digitalizzazione

L’abitacolo è stato rivisitato per aumentare comfort e intuitività. Nuovi sedili più ergonomici, materiali curati e una plancia ordinata. Lo schermo centrale cresce fino a 15,6 pollici sulla versione top, mentre il quadro strumenti digitale da 10,25” resta nitido e funzionale. L’impianto multimediale è intuitivo, e mantiene il comando centrale per evitare distrazioni.

Sicurezza e assistenza vocale evoluta

Tutta la gamma CX-5 MY2025 è dotata di un pacchetto ADAS completo: frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, monitoraggio angoli ciechi e cruise control adattivo. A bordo arriva anche un assistente vocale con intelligenza artificiale, capace di apprendere le abitudini del guidatore e semplificare la vita a bordo. In più, è ora compatibile anche con comandi vocali tramite Google Assistant, per gestire navigazione, musica e chiamate con la massima naturalezza.

Quattro allestimenti e un posizionamento chiaro

La gamma è articolata in quattro versioni:

Prime-Line, l’entry-level disponibile solo con trazione anteriore

Centre-Line, con una dotazione più ricca

Exclusive-Fine, più elegante

Homura, sportiva e al vertice dell’offerta

Mazda punta sulla qualità percepita e reale: con un prezzo che parte da 35.900 euro e con dotazioni già molto complete. Il listino definitivo sarà comunicato nelle prossime settimane, mentre l’arrivo in concessionaria è previsto per dicembre 2025.