Mercedes, al volante di nuova CLA: a Palermo debutta l’intelligenza su quattro ruote

C’è un silenzio elegante, quasi magnetico, quando la nuova Mercedes-Benz CLA scivola tra le strade di Palermo. Nessun rombo, solo la fluidità dell’elettrico che accompagna il ritmo della città. La Stella ha scelto il capoluogo siciliano per testaew la sua auto più evoluta di sempre: la CLA, la Mercedes più intuitiva, efficiente e personale mai costruita. Un modello che non si limita a essere guidato, ma che dialoga, apprende e si aggiorna, trasformando la mobilità in un’esperienza sensoriale e intelligente. A prima vista conquista con la sua eleganza atletica. Il cofano scolpito, le spalle muscolose e la calandra illuminata da 142 stelle a LED la rendono riconoscibile anche da lontano. È una vettura che trasmette emozione prima ancora di accendere la marcia. All’interno, l’ambiente è un manifesto di design digitale: il Superscreen MBUX domina la plancia e ridisegna il concetto di interfaccia. I materiali sono di qualità impeccabile, le superfici pulite, il tetto panoramico regala luce e spazio.

Tutto è pensato per essere intuitivo, fluido, umano. Durante il nostro test drive, tra il traffico cittadino e la strada che conduce verso il mare, la CLA ha rivelato un equilibrio sorprendente tra comfort e dinamismo. Il motore elettrico da 200 kW della versione CLA 250+ EQ offre una spinta progressiva e continua, gestita da una trasmissione a due velocità che adatta la risposta del motore a ogni contesto. L’agilità è quella di una compatta sportiva, ma il comfort è da berlina di classe superiore. La silenziosità, unita a un assetto preciso e morbido al tempo stesso, rende ogni percorso un’esperienza rilassata ma mai anonima. Il cuore tecnologico della vettura è il nuovo sistema operativo MB.OS, sviluppato internamente da Mercedes-Benz. È il cervello che collega la vettura al cloud, consente aggiornamenti costanti over-the-air e integra in modo armonioso infotainment, assistenza alla guida e gestione della ricarica. L’intelligenza artificiale del nuovo assistente MBUX — basato su ChatGPT e Google Gemini — permette di dialogare con l’auto come con una persona: riconosce il tono di voce, memorizza le preferenze, suggerisce percorsi e risponde alle domande in linguaggio naturale.

La navigazione con Google Maps, perfettamente integrata, calcola il percorso ottimale e pianifica le soste di ricarica più convenienti. Dal punto di vista dell’efficienza, i numeri parlano da soli. L’architettura elettrica a 800 volt consente di recuperare fino a 325 chilometri in soli dieci minuti di ricarica, mentre l’autonomia dichiarata della CLA 250+ EQ raggiunge i 792 chilometri nel ciclo WLTP. È una delle compatte elettriche più efficienti sul mercato, con un consumo medio di appena 14 kWh per 100 km. Ma la gamma CLA non è solo elettrica. Per chi preferisce la doppia anima di un’ibrida leggera, Mercedes offre versioni come la CLA 180, che con 136 cavalli più 30 di boost elettrico e un consumo medio di 4,9 litri per 100 km, rappresenta il punto d’ingresso ideale, con un prezzo di partenza di circa 47.600 euro. Più equilibrata è la CLA 200, che sale a 163 cavalli e porta la velocità massima a 232 km/h, mantenendo consumi identici e un listino di poco superiore ai 50.000 euro. Chi desidera qualcosa di più brillante può orientarsi sulla CLA 220 4MATIC, da 190 cavalli, trazione integrale e una fluidità di guida che convince anche i più sportivi, con un prezzo che si aggira intorno ai 55.000 euro.

Tutte condividono una stessa filosofia: evolvere senza perdere identità. La nuova CLA non rincorre la tecnologia, la guida. È un’auto che non dimentica le emozioni, ma le traduce in linguaggio digitale. Unisce l’efficienza dell’elettrico al piacere autentico di guidare, con quella leggerezza tipica delle vetture che non devono dimostrare nulla, ma semplicemente sanno chi sono. In fondo, come ricordava Karl Friedrich Benz, “l’amore dell’uomo per l’innovazione non morirà mai. Ne sono convinto e ci credo appassionatamente.” Ed è proprio da quell’amore che nasce la CLA: un’auto che guarda avanti senza dimenticare da dove viene.