Mercedes AMG GT si mostra in Costa Smeralda: l'offensiva high-performance della Stella

In uno scenario dove l'eccellenza si fonde con l'emozione, la collaborazione tra Mercedes-AMG e il Phi Beach di Baja Sardinia - avviata quattro anni fa - si conferma come un simbolo di eleganza, esclusività e lifestyle di alto profilo. Un connubio perfetto tra due icone del lusso: da una parte, il prestigioso beach club incastonato tra le rocce della Costa Smeralda, sinonimo di raffinatezza e bellezza mediterranea; dall'altra, il mondo AMG, emblema della sportività e dell'ingegneria tedesca ai massimi livelli e che rappresenta il simbolo dell'offensiva high-performance della Stella. Un'offensiva che conta oggi 22 modelli differenti e che ha consentito di chiudere il 2024 con ben 3.233 esemplari consegnati ai clienti italiani (di queste 236 GT, 134 coupé4).

È in questo contesto unico, dove ogni dettaglio è curato per offrire un'esperienza premium, che ha avuto modo di sfoggiare tutto il suo appeal la nuova Mercedes-AMG GT: la Gran Turismo definitiva, pensata per chi cerca performance senza compromessi e un'estetica capace di lasciare il segno. Mercedes-AMG GT rappresenta infatti l'espressione più evoluta della Gran Turismo ad alte prestazioni secondo la Stella. Un'eredità iniziata negli anni '50 con l'iconica 300 SL, proseguita con modelli come la SLR e la SLS, e oggi portata alla massima maturità con la seconda generazione della AMG GT. Un progetto che unisce design, performance, funzionalità e piacere di guida in un equilibrio raffinato.

Completamente riprogettata, la nuova AMG GT nasce da una piattaforma inedita con architettura sportiva e una struttura in alluminio composito, sicura e rigidissima a livello torsionale. Per la prima volta, la coupé adotta una configurazione 2+2, offrendo così maggiore spazio a bordo e una versatilità inedita per un'auto di questo segmento. Mercedes-AMG GT Coupé si posiziona come una vera Gran Turismo moderna, capace di combinare una dinamica di guida sportiva con un'elevata fruibilità quotidiana, grazie anche alla buona visibilità a 360° e all'ampio portellone posteriore con sistema easy pack. Tra le caratteristiche tecniche spiccano la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile, disponibile di serie, e le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semiattiva del rollio, che assicurano un perfetto equilibrio tra comfort e prestazioni.

L'aerodinamica attiva e l'asse posteriore sterzante contribuiscono a garantire massima agilità e precisione di guida, anche nelle condizioni più impegnative. Il cuore della AMG GT 63 4Matic+ Coupé è un V8 biturbo AMG da 4,0 litri capace di erogare 430 kW (585 CV). I consumi, secondo il ciclo Wltp, si attestano su 14,1 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 319 g/km. La nuova generazione della Mercedes-AMG GT si articola in una gamma completa, in grado di soddisfare diverse esigenze di prestazione: GT 43: motore 2.0 quattro cilindri da 422 CV, GT 63 4Matic+: 612 CV di potenza, GT 63 Pro 4Matic+: ancora più estrema, sempre con 612 CV e GT E Performance, versione ibrida plug-in da ben 816 CV.

Con questa offerta, AMG apre le porte sia a chi desidera un'auto sportiva versatile e utilizzabile tutti i giorni, sia agli appassionati più esigenti in cerca di emozioni da pista. La Mercedes-AMG GT si conferma come il vertice tecnologico e stilistico della gamma sportiva di Affalterbach. Una vettura che coniuga l'anima da Gran Turismo con un'indole da vera sportiva, capace di adattarsi al quotidiano senza rinunciare alle emozioni forti. Un'auto che guarda al futuro, senza dimenticare le sue leggendarie radici.