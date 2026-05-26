Mercedes CLA, al volante della prima “giardinetta” elettrica della casa tedesca

Dal parcheggio di Napoli Centrale, sgusciando nel traffico della tarda mattina di Napoli, su per l'autostrada e poi la provinciale, tra curve e saliscendi, e persino un po' di sterrato per cercare una foto bella da scattare. Abbiamo provato ogni tipo di strada possibile a bordo della Mercedes CLA 250+, la prima station wagon elettrica della casa tedesca, ammirando le verdi campagne del Sannio, tra boschi e pale eoliche che proiettano le loro ombre sulle strade quasi deserte.

Mercedes, nel suo 140° anno di vita dalla sua fondazione, accelera sulla trasformazione energetica, e presenta la sua prima "giardinetta" elettrica, come ama definirla Vadim Odinzoff, Responsabile Stampa e PR Cars Mercedes-Benz Italia nel corso della presentazione stampa, perché "Mercedes ha sempre inseguito passato e progressione verso il futuro, quest'anno che compiamo 140 anni della storia dell'automobile, siamo già proiettati nei prossimi 140, per questo ci piace attingere al passato per quanto riguarda le caratteristiche dal punto di vista stilistico, ma ricordare anche la ricchezza tecnologica, giardinetta è un termine esteso per quelle che un tempo erano chiamate le station wagon, a cui si aggiunge il termine shooting brake per racchiudere pienamente quello che rappresenta la Mercedes CLA full electric che stiamo presentando".

Ma veniamo alla parte più succosa del nostro racconto. CLA nasce BEV, Mercedes l'ha pensata così, ma c'è anche la versione benzina mild-hybrid, sviluppando la piattaforma completamente elettrica per la prima station wagon a batteria della casa di Stoccarda. Ma allo stesso tempo l’interpretazione più dinamica e sportiva delle linee quasi fosse un coupé, dell'assetto più basso, e la postazione di guida la rendono anche una shooting brake.

A brillare sul frontale ci sono 142 stelle LED, un firmamento in movimento quando si accede al veicolo, e poi l'iconica stella si accende di arancione anche sulle frecce e di rosso sui fanali posteriori. Insomma, non possiamo dimenticarci che stiamo parlando di Mercedes. La CLA 250+ è lunga 4,723 mm, e può contare su un interessante CX 0,21di aerodinamica per 272 cavalli. (Ma ci sono altre due versioni: CLA 200 da 224 CV e 350 4Matic da 354 CV). Essendo nata elettrica, la capacità di carico non è limitata dalla batteria e a seconda delle configurazione può vantare da 455 a 1.290 litri nel bagagliaio a cui si aggiunge un frunk da 101 litri dove si può mettere un trolley di medie dimensioni. (E ce lo abbiamo messo davvero).

Reparto batteria. Ci sono due differenti step di capacità batteria 58 e 85 kWh e può ricaricarsi di circa 320 km in appena 10 minuti, in AC fino a 22 kW. Questo è ormai un must sulle elettriche di nuova generazione: devono consentire al conducente di avere una buona autonomia in una manciata di minuti con la ricarica fast (che lo ricordiamo è quella abitualmente più cara). L'autonomia fino a 769 km nel ciclo WLTP è decisamente molto buona, e proporzionata per un'auto che offre le sue massime potenzialità nel viaggio.

All’interno, il tetto panoramico SKY Control crea un’esperienza immersiva: 158 stelle integrate nella superficie vetrata possono illuminarsi in sincronia con l’ambient lighting. Che bellezza di sera. La trasparenza del vetro può passare da trasparente a opaco in 10–20 millisecondi - una meraviglia - per privacy e comfort visivo.

Veniamo all'esperienza digitale. Mercede ha sviluppato un sistema operativo proprietario, MB.OS con aggiornamenti over-the-air (ormai è un nuovo standard) anche per funzioni chiave. Poi ci sono gli schermi: due di serie, quello lato conducente da 10,25" ed un display centrale da 14" con tutto l'infotainment e la gestione consolle. Opzionale, c'era nel nostro test drive, il terzo display per passeggero anteriore opzionale da 14". L’assistente virtuale evoluto integra la combinazione di differenti fonti AI (Microsoft e Google) per interazioni più naturali ed efficaci. Con MB. OS a bordo c'è spazio anche per i digital extras per implementare la dotazione tecnologica dell’auto anche nel post vendita, con servizi ad hoc per esempio il massaggio nel sedile, utilizzabili anche solo per un mese. I servizi digital extras si posssono customizzare i servizi e per i car maker rappresenta anche nuovo modello di business.

Infine il listino, che parte da 52.000 euro e spicci per la 200, che sale a circa 58.000 per la 250+ per arrifare fino a 63.698 euro per la 350 4Matic, la top di gamma. Ognuna delle tre CLA è disponibile in 4 versioni: Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus.