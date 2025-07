Mercedes CLA: la berlina della Stella diventa elettrica e non teme l’ansia da autonomia

COPENAGHEN – Giunta alla sua terza generazione, la Mercedes CLA abbraccia il futuro puntando dritto sull’elettrificazione. Pur mantenendo il suo stile da coupé, la nuova nata della Stella di Stoccarda sotto è tutta nuova. Realizzata sulla piattaforma MMA, la CLA arriva nei concessionari dapprima con due motorizzazioni esclusivamente ad elettroni, offrendo autonomie record fino a 790 chilometri, per poi far debuttare sul mercato anche la versione benzina mild-hybrid.

La Mercedes CLA si fa subito notare per le proporzioni armoniose quanto aerodinamiche. Cresciuta leggermente rispetto alla versione che va a sostituire, la coupé della Stella è lunga 4,72 metri, larga 1,86 metri e alta appena 1,47 metri. Slanciata e filante, il design della vettura tedesca è stato studiato per esaltare l’efficienza aerodinamica con un coefficiente record (CX) di soli 0,21. Il merito è sicuramente dovuto sia alla linea, come il tetto che scende morbido verso il posteriore rastremato, che a soluzioni come le maniglie a filo carrozzeria e i cerchi carenati.

Il carattere sportivo lo si nota già nella firma luminosa, moderna e raffinata, con i fari LED collegati da una striscia luminosa. La calandra, chiusa per migliorare l’efficienza aerodinamica, presenta ben 142 punti luminosi che riprendono il logo Mercedes posto al centro. Se le nervature sul cofano accentuano il dinamismo del frontale, la linea di cintura alta e le fiancate scolpite slanciano la vista laterale. Il retrotreno chiude quasi a goccia con un accenno di spoiler sulla coda del bagagliaio, mentre le luci posteriori ricalcano lo stile dei fari.

Salendo a bordo, il salto generazionale è evidente. L’abitacolo abbandona l’impostazione tradizionale per adottare un approccio decisamente più futuristico, dominato da un unico pannello vetrato che integra il quadro strumenti digitale, da 10,25” integrato con un head-up display a realtà aumentata, e il nuovo display centrale da 14” per l’infotainment al quale si può aggiungere, opzionalmente, un secondo delle medesime dimensioni davanti al passeggero. Il tutto è basato sul sistema MB.OS. che sfruttando l’intelligenza artificiale e l’integrazione con diverse piattaforme fornisce costantemente assistenza sia a chi guida che ai passeggeri.

Potendo contare su un passo di 2,79 metri, sia chi siede davanti che chi si accomoda sul divano posteriore dispone di ampio spazio a bordo. Inoltre le comode sedute e gli ottimi materiali, così come l’assemblaggio, fanno percepire immediatamente la qualità costruttiva della CLA. Non manca l’ampio tetto panoramico oltre alle luci ambientali. Migliorata anche la capacità di carico potendo contare su un bagagliaio da 405 litri a cui si sommano ulteriori 100 litri del frunk posto sotto il cofano anteriore.

Sotto il profilo tecnico, la Mercedes CLA poggia sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), appositamente realizzata per massimizzare efficienza e prestazioni nei veicoli a batteria. Al lancio sono disponibili due varianti: la CLA 250+ con singolo motore posteriore da 200 kW (272 Cv) e 330 Nm di coppia, e la CLA 350+ a trazione integrale con una potenza di 260 kW (354 cavalli) e 500 Nm di coppia. Entrambe abbinate ad un cambio a due velocità, possono adottare due tagli di batteria, la più piccola da 58 kWh al litio-ferro-fosfato, oppure quella da 85 kWh al nichel-manganese-cobalto che permette fino a 790 km di autonomia.

L’architettura a 800 Volt consente ricariche ultrarapide: bastano appena 10 minuti per recuperare oltre 300 km di autonomia e soli 22 minuti per passare dal 10 all’80% con potenze fino a 320 kW in corrente continua. Anche la ricarica in alternata è interessante visto che dispone di un caricatore da ben 22 kW. Oltre alla variante elettrica, nel 2026 arriverà anche una versione mild-hybird a 48 Volt dotata di un nuovo propulsore benzina 1.5 a ciclo Miller.

Partendo da Copenaghen, al volante della CLA 250+, si apprezza subito la silenziosità a bordo. Estremamente agile nel traffico cittadino, nonostante le dimensioni, la Mercedes si districa al meglio tra bici e semafori che caratterizzano la capitale danese. Ma è uscendo dal centro urbano che si percepiscono le peculiarità della coupé della Stella. Innanzitutto l’ottimo bilanciamento e la taratura delle sospensioni che rendono la CLA perfettamente a suo agio sia nell’assorbire le asperità che ben piantata nei tratti più guidati. In quest’ultimo caso si apprezza anche lo sterzo progressivo e ben calibrato.

L’erogazione della coppia è lineare e costante, com’è prevedibile su una vettura elettrica, ma mai brutale rendendo la CLA perfetta per i lunghi viaggi. A tal proposito, sfruttando la frenata rigenerativa – che può essere impostata anche in automatico, in modo da regolare l’intensità della frenata in base a strade o traffico – siamo riusciti a registrare un consumo medio di circa 14 kWh per percorrere 100 km.

Le ottime sensazioni di guida si amplificano nella più potente versione 350+. Questa, assieme alla trazione integrale, associa quel pizzico di grinta in più che si percepisce soprattutto tra le curve e sui suggestivi tratti collinari che caratterizzano i dintorni di Copenaghen. Il rovescio della medaglia, come prevedibile, è un lieve aumento dei consumi che arriva a sfiorare i 16 kWh per percorrere 100 km. Ciò nonostante, Mercedes dimostra come si sia raggiunto un perfetto equilibrio a livello di autonomia tra vetture elettriche ed endotermiche.

La nuova Mercedes CLA è già ordinabile con prezzi che partono da 56.600 Euro per la 250+ e 62.250 Euro per la 350+. La dotazione di serie include fari LED High Performance, cerchi da 17“, strumentazione digitale, telecamera posteriore e cruise control. Gli allestimenti superiori aggiungono dettagli sempre più premium, fino al top di gamma Premium Plus che introduce l’head-up display a realtà aumentata e l’impianto audio Burmester.