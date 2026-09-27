Mercedes CLA Shooting Brake Hybrid: la prova della station wagon sportiva che punta sull’efficienza

PORTO ERCOLE - La tradizione continua, ma si evolve seguendo le esigenze di un mercato che sta rapidamente cambiando. Mercedes rinnova la CLA Shooting Brake mantenendo una formula originale, capace di combinare l’eleganza di una coupé con la funzionalità di una station wagon, e affianca alla versione completamente elettrica una nuova motorizzazione ibrida. Una scelta che permette alla vettura della Stella di rivolgersi anche a chi non è ancora pronto al passaggio alla mobilità a zero emissioni, senza rinunciare a tecnologia, efficienza e piacere di guida.

La nuova CLA Shooting Brake riprende lo stress linguaggio stilistico della berlina fino al montante centrale. Il frontale è caratterizzato dal muso basso e affilato, dalla mascherina che si sviluppa verso l’esterno e dalla particolare firma luminosa a stelle dei gruppi ottici. Da metà vettura in poi il padiglione si allunga e scende progressivamente verso la coda, dando vita a una silhouette filante che rappresenta il tratto distintivo della Shooting Brake. Lunga 4,72 metri, larga 1,86 e con un passo di 2,79 metri, la Mercedes riesce così a mantenere proporzioni sportive aumentando al tempo stesso la versatilità.

L’aerodinamica ha avuto un ruolo centrale nella progettazione. Il sottoscocca è completamente carenato e ogni elemento della carrozzeria è stato studiato per ridurre la resistenza all’avanzamento, tanto che il coefficiente aerodinamico si ferma a 0,23. Un valore particolarmente contenuto per una vettura che presenta una carrozzeria da station wagon e che, inoltre, contribuisce sia al comfort acustico alle alte velocità che al contenimento dei consumi.

La CLA Shooting Brake Hybrid nasce sulla piattaforma MMA, sviluppata inizialmente per i modelli elettrici e successivamente adattata anche alle motorizzazioni endotermiche. Sotto il cofano trova posto un quattro cilindri 1.5 turbo benzina a ciclo Miller, proposto in tre livelli di potenza: 136 cv sulla CLA 180, 163 cv sulla CLA 200 e 190 cv sulla CLA 220. Il motore termico è abbinato a un’unità elettrica da 22 kW (pari a 30 cv) integrata nel cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. L’energia viene fornita da una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh.

La particolarità del sistema Mercedes a 48 Volt è rappresentata dalla possibilità di sfruttare concretamente la componente elettrica anche per la marcia a bassa velocità. Non si tratta quindi di un semplice supporto al motore termico nelle fasi di accelerazione o di un dispositivo utilizzato esclusivamente durante il veleggio. Quando le condizioni lo consentono, la CLA può procedere per brevi tratti utilizzando soltanto il motore elettrico, ad esempio nelle manovre, nel traffico cittadino o durante alcune fasi di marcia a velocità costante. Il sistema permette inoltre di recuperare energia durante le decelerazioni e di utilizzarla successivamente per ridurre il lavoro richiesto al quattro cilindri.

La potenza complessiva raggiunge 156 cv sulla CLA 180, 184 cv sulla CLA 200 e 211 cv sulla più potente CLA 220. Quest’ultima è disponibile anche con la trazione integrale 4Matic, una soluzione che amplia ulteriormente il campo di utilizzo della Shooting Brake senza modificarne la vocazione prevalentemente stradale.

Per mettere alla prova la nuova CLA Shooting Brake Hybrid abbiamo percorso le strade che da Roma conducono verso il Mar Tirreno, spingendoci sulle colline della Maremma laziale fino ad arrivare sulle coste dell’Argentario. Un itinerario particolarmente adatto per verificare il comportamento della vettura in condizioni differenti, alternando autostrada, strade extraurbane e tratti più tortuosi caratterizzati da continui cambi di ritmo.

Al volante della CLA 220 si apprezza innanzitutto l’equilibrio generale del progetto. La potenza di 211 cv complessivi garantisce una risposta pronta, senza trasformare la Shooting Brake in una sportiva esasperata. La vettura preferisce essere guidata con fluidità, sfruttando la coppia del sistema ibrido e lasciando che l’elettronica gestisca il rapporto tra motore termico ed elettrico. L’erogazione è progressiva e, nella maggior parte delle situazioni, il passaggio tra le due fonti di alimentazione avviene in maniera quasi impercettibile.

Il comportamento dinamico è uno degli aspetti più convincenti. Il baricentro basso, una caratteristica che la differenzia nettamente dai Suv, contribuisce a mantenere la carrozzeria composta anche quando la strada diventa più impegnativa. Lo sterzo è preciso e restituisce un buon feedback al conducente, soprattutto selezionando la modalità Sport, che rende più pronta la risposta dell’acceleratore e modifica anche la taratura dello sterzo. Nei cambi di direzione la CLA è rapida e precisa, mentre l’assetto trasmette una sensazione di sicurezza anche aumentando il ritmo.

La Shooting Brake rimane comunque una vettura pensata principalmente per viaggiare. Il comfort è infatti uno dei suoi punti di forza e l’insonorizzazione dell’abitacolo è curata. Il quattro cilindri rimane in secondo piano durante la guida normale, mentre diventa più percepibile quando si affonda maggiormente sull’acceleratore e il sistema richiede il massimo contributo del propulsore termico. Anche il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti lavora in modo generalmente fluido. Qualche esitazione può emergere nelle fasi di transizione tra funzionamento elettrico e termico, soprattutto quando si passa rapidamente da una condizione di rilascio a una richiesta di maggiore potenza, ma nella guida quotidiana il funzionamento rimane gradevole.

La CLA Shooting Brake convince anche sul fronte dell’efficienza. Nel corso della prova di 170 chilometri, affrontati su tratti autostradali, extraurbani e collinari, il consumo medio si è attestato a circa 17 km/l, un valore interessante considerando le dimensioni e il livello di prestazioni della vettura. Il sistema ibrido riesce quindi a sfruttare in maniera concreta la componente elettrica, soprattutto nei continui cambi di ritmo che caratterizzano la guida reale.

All’interno, la nuova CLA propone un ambiente moderno e fortemente digitalizzato. Il protagonista della plancia è il MBUX Superscreen, che riunisce il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici con il display centrale da 14 pollici dedicato all’infotainment. A richiesta è disponibile un ulteriore schermo da 14 pollici davanti al passeggero, trasformando la plancia in una superficie tecnologica quasi continua. La piattaforma digitale MB.OS permette di aggiornare le funzioni della vettura da remoto e integra sistemi di intelligenza artificiale e assistenti vocali che sfruttano tecnologie Google e Microsoft.

Il maggiore sviluppo verticale del padiglione rispetto alla berlina migliora invece l’abitabilità posteriore. La Shooting Brake è alta 1,47 metri, contro gli 1,45 della CLA berlina, e offre quindi qualche centimetro in più per la testa dei passeggeri posteriori. Anche l’accessibilità è migliore grazie alle porte più ampie. La carrozzeria filante non penalizza eccessivamente la capacità di carico: il bagagliaio mette a disposizione 455 litri, che diventano 1.290 abbattendo gli schienali posteriori frazionabili 40:20:40.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’atmosfera dell’abitacolo. Il tetto panoramico contribuisce a rendere l’ambiente più luminoso e, nella configurazione più sofisticata, può integrare una tecnologia capace di renderne la superficie opaca. Le 158 piccole stelle illuminate integrate nel tetto aggiungono inoltre un elemento scenografico soprattutto durante la guida notturna.

La dotazione tecnologica comprende anche un avanzato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. Già dall’allestimento d’ingresso la CLA Shooting Brake dispone di un sistema di guida semi-assistita di livello 2 evoluto, a conferma di quanto la piattaforma digitale rappresenti una componente fondamentale del nuovo progetto Mercedes.

La gamma della CLA Hybrid è proposta con diversi livelli di allestimento, dalle versioni Business Extra alle Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. I prezzi partono da 48.729 euro per la CLA 180 e salgono fino alle versioni più potenti e accessoriate, con la top di gamma CLA 220 4Matic che arriva a 56.366 euro.