BARCELLONA - Tre come le generazioni che hanno segnato il percorso della Mercedes GLA, tre come le direttrici lungo le quali si sviluppa la sua nuova identità: design, tecnologia ed elettrificazione. Con il terzo capitolo della sua storia, il Suv della Stella volta pagina, abbandonando parte del passato per abbracciare una nuova filosofia progettuale. Più grande, sofisticata e completamente ripensata, la GLA si presenta con una gamma che mette al centro la mobilità elettrica.

La nuova vettura della Casa tedesca rappresenta infatti un cambio di passo importante per Mercedes-Benz. La terza generazione nasce da un foglio bianco e si allontana sensibilmente dal modello precedente, proponendosi come un Suv più maturo, con un'impronta premium ancora più marcata e una chiara vocazione elettrica. Al debutto, la gamma punta sulle varianti a batteria, mentre le versioni ibride arriveranno nella prima parte del 2027.

Il primo punto di rottura col passato è evidente già osservando le dimensioni. La nuova GLA raggiunge i 4,75 metri di lunghezza, ben 14 centimetri in più rispetto alla precedente, mentre il passo cresce di 6 centimetri arrivando a 2,79 metri. Un incremento che ha ricadute concrete anche sullo spazio a bordo. L'altezza, al contrario, diminuisce di 20 millimetri, fermandosi a 1,61 metri e contribuendo a rendere la silhouette più slanciata e dinamica.

Le superfici della carrozzeria sono più scolpite, con nervature che attraversano il cofano e passaruota pronunciati a sottolineare il carattere muscoloso. Le ruote, disponibili da 18 a 20 pollici e posizionate a filo carrozzeria, rafforzano ulteriormente l'impronta sportiva. Il tetto scende dolcemente verso il lunotto inclinato, sormontato da uno spoiler, mentre il posteriore si distingue per i gruppi ottici orizzontali e un diffusore che conferisce maggiore presenza visiva.

Il frontale è uno degli elementi più riconoscibili della nuova GLA. Le versioni elettriche adottano una griglia caratterizzata da 608 punti luminosi e 158 micro-LED, capaci di creare particolari scenografie luminose, accompagnate dalla Stella Mercedes illuminata. Una soluzione che rende immediatamente riconoscibile il Suv anche nelle ore notturne. Le future varianti ibride avranno invece una calandra con 150 piccole stelle cromate, mentre i fari LED riprendono il motivo della Stella nella firma luminosa. A richiesta sono disponibili anche i più sofisticati Multibeam LED.

Anche l'ambiente interno è stato completamente ripensato. L'aumento del passo si traduce in maggiore spazio per i passeggeri, soprattutto nella zona posteriore, mentre il tetto panoramico di serie contribuisce a rendere l'abitacolo più luminoso. A richiesta è disponibile il sistema Sky Control, che permette di regolare elettronicamente la trasparenza del vetro e integra 172 stelle luminose, trasformando il tetto in un suggestivo cielo stellato durante la guida notturna.

La capacità di carico cresce e raggiunge 410 litri, che diventano 1.400 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. A questi si aggiunge un vano anteriore da 107 litri, utile per riporre cavi di ricarica o piccoli oggetti. La nuova GLA si conferma quindi adatta anche a un utilizzo quotidiano, senza rinunciare alla praticità richiesta da un Suv di questa categoria.

Il vero protagonista della plancia è però il nuovo MBUX Superscreen, che riunisce sotto un'unica superficie vetrata tre display. Il quadro strumenti digitale misura 10,25 pollici, mentre il touchscreen centrale per l'infotainment e quello dedicato al passeggero anteriore, opzionale, raggiungono entrambi i 14 pollici. Il sistema operativo MB.OS gestisce l'intera piattaforma digitale, con un assistente virtuale evoluto che sfrutta le tecnologie di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini per migliorare l'interazione tra conducente e vettura.

La gamma elettrica si articola su tre livelli. La GLA 200 Electric dispone di un motore da 165 kW, pari a 224 cv, alimentato da una batteria LFP da 58 kWh. La 250+ Electric sale a 272 cv e utilizza un accumulatore NMC da 85 kWh, con un'autonomia dichiarata fino a 657 chilometri. Al vertice si colloca la 350 4MATIC Electric, protagonista della nostra prova, che abbina due motori elettrici alla trazione integrale per una potenza complessiva di 354 cv. Le prestazioni sono di tutto rispetto, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Il nostro itinerario prende il via dalla Rambla di Barcellona, dove la GLA si muove con disinvoltura nel traffico cittadino, per poi lasciare progressivamente la capitale catalana e dirigersi verso Sitges. Il percorso si rivela particolarmente interessante perché alterna tratti urbani, strade extraurbane, un segmento autostradale e soprattutto una successione di curve e saliscendi che attraversano le colline prima di raggiungere la costa. Un contesto ideale per mettere alla prova l'assetto e il lavoro svolto dagli ingegneri Mercedes.

È proprio tra le curve che la GLA 350 4MATIC Electric mostra il suo lato migliore. Nonostante le dimensioni generose e la massa tipica di un Suv elettrico, la vettura si rivela sorprendentemente equilibrata, precisa e piacevole da guidare. Il comportamento è sempre composto, con la Mercedes che rimane stabile anche quando la strada richiede cambi di direzione più rapidi. Il rollio è contenuto e i trasferimenti di carico sono gestiti con grande efficacia, senza mai trasmettere quella sensazione di inerzia che spesso accompagna le vetture a batteria più pesanti.

Ugualmente per le sospensioni Mercedes è riuscita a trovare un compromesso convincente tra comfort e guidabilità, mantenendo la vettura stabile senza renderla eccessivamente rigida. Le asperità dell'asfalto vengono assorbite con efficacia, ma la carrozzeria non si lascia andare a oscillazioni eccessive quando si affrontano le curve con maggiore decisione. Il risultato è un assetto che restituisce sicurezza, permettendo di alzare il ritmo senza dover correggere continuamente la traiettoria.

Anche lo sterzo contribuisce a questa sensazione di controllo. La risposta è diretta, precisa e soprattutto comunicativa. La trazione integrale 4MATIC completa il quadro, garantendo una gestione efficace della potenza in uscita dalle curve. I due motori elettrici lavorano in modo coordinato, distribuendo la spinta e assicurando una motricità sempre progressiva. Anche quando si accelera con decisione, la GLA mantiene un comportamento prevedibile, senza reazioni brusche o perdite di aderenza.

Le modalità Eco, Comfort e Sport permettono di modificare sensibilmente il carattere della vettura. Eco privilegia l'efficienza e rende più dolce la risposta dell'acceleratore, favorendo una guida rilassata e attenta ai consumi. Comfort rappresenta invece il compromesso ideale per l'utilizzo quotidiano, con una risposta equilibrata e una gestione fluida della potenza.

Sport cambia radicalmente il tono della GLA. La risposta dei due motori diventa più pronta e i 354 cv sono disponibili con maggiore immediatezza, trasformando il Suv in una vettura decisamente più brillante. La spinta è vigorosa, ma sempre progressiva, mentre la trazione integrale consente di sfruttare con efficacia la potenza anche quando si esce dalle curve più strette. È la modalità che meglio mette in risalto il potenziale della 350 4MATIC Electric, senza compromettere la compostezza dell'assetto.

La nuova GLA utilizza un'architettura a 800 Volt, che permette di raggiungere una potenza massima di ricarica in corrente continua di 320 kW. Secondo Mercedes, è possibile recuperare fino a 270 chilometri di autonomia in appena dieci minuti, mentre la ricarica in corrente alternata arriva a 22 kW. Una tecnologia che rende più agevoli anche i viaggi a lunga percorrenza, riducendo i tempi di sosta.

Al termine del nostro percorso di circa 100 chilometri, comprendente un tratto cittadino, strade extraurbane e autostrada, il consumo medio registrato si è attestato a 15,8 kWh/100 km. Un dato interessante, che non si discosta molto da quanto dichiarato dalla Casa, soprattutto considerando la varietà del tragitto e le caratteristiche della vettura.

La gamma sarà completata nella prima parte del 2027 dalle varianti ibride. Il sistema abbinerà un nuovo quattro cilindri turbo benzina 1.5 a un'unità elettrica da 22 kW integrata nel cambio automatico doppia frizione a otto rapporti. L'energia sarà fornita da una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh, che consentirà alla GLA di muoversi in modalità elettrica anche oltre i 100 km/h, nelle condizioni previste dal sistema. La variante elettrica invece è già acquistabile, con un prezzo che parte da 46.972 euro.