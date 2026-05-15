MG4 raddoppia, la prova della nuova Urban: porta d'ingresso alla famiglia elettrica

In un mercato dove l'elettrico continua a faticare a trovare la propria velocità di crociera, c'è un marchio che ha imparato a muoversi con la logica dello scacchista e intercettare la domanda dove gli altri non sono ancora arrivati. MG, che del ritorno dei costruttori cinesi in Europa è stata l'apripista, prova ora a spingere ancora più in basso l'asticella di accesso alla mobilità a batteria. Nel primo quadrimestre del 2026 MG ha immatricolato in Italia 21.500 vetture, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025, con il full hybrid che pesa per il 60% sul mix di gamma. In questo contesto si inserisce il lancio della nuova famiglia MG4, presentato il 13 maggio a Milano allo showroom di Mocauto in via dei Missaglia: il nome MG4, già noto per le oltre 200.000 unità vendute nel mondo dal debutto del 2023, viene ora condiviso da due vetture distinte: la rinnovata MG4 EV e la MG4 Urban, completamente inedita.

La logica del doppio lancio è di copertura. La nuova MG4 EV si rivolge ai clienti che cercano prestazioni e tagli di batteria più ampi: arriva sul mercato italiano con abitacolo completamente riprogettato, nuovo sistema di assistenza alla guida MG Pilot 3.0 e una gamma costruita su due batterie, 64 kWh e 77 kWh, con l'aggiunta della variante sportiva X Power a trazione integrale. La MG4 Urban è invece un modello del tutto nuovo, sviluppato da un foglio bianco su una piattaforma e con un powertrain dedicati. Anche le dimensioni sono distinte: la Urban è lunga 4.395 mm e alta 1.549 mm, contro i 4.287 mm di lunghezza e 1.516 mm di altezza della MG4 EV. Cambia la vocazione: la Urban punta sulla maneggevolezza in città, con un diametro di sterzata contenuto in 10,4 metri ed è pensata per chi vuole un'introduzione facile al mondo dell'elettrico con un veicolo spazioso e intuitivo.

Sotto il pavimento della MG4 Urban c'è una batteria a chimica LFP con architettura Cell-to-Body, integrata strutturalmente nella scocca. Per lei sono previsti due tagli di batteria, 43 kWh e 54 kWh, e due livelli di potenza: 110 kW (149 Cv) per la Comfort 43, 118 kW (160 Cv) per le versioni Comfort 54 e Premium 54. La coppia è di 250 Nm su tutte. Lo 0-100 km/h è dichiarato in 9,6 secondi (Comfort 43) o 9,5 (54 kWh); la velocità massima è di 160 km/h. L'autonomia dichiarata nel ciclo Wltp combinato va da 325 a 416 km. In ambito urbano sale rispettivamente a 478 e 602 km. La ricarica in corrente continua arriva a 82 kW per la Comfort 43 e a 87 kW per le versioni 54 kWh, con un tempo dichiarato di 28-30 minuti per passare dal 10 all'80%. In corrente alternata il caricabatterie di bordo è da 11 kW. Tutta la gamma include pompa di calore di serie e funzione V2L. L'infotainment è gestito da uno schermo touch HD da 12,8 pollici affiancato da un display digitale da 7 pollici davanti al guidatore; Apple CarPlay e Android Auto sono wireless su tutte le versioni.

Lo stile della MG4 Urban segna un punto di rottura rispetto alla MG4 EV. Mentre la seconda mantiene linee tese e una postura più bassa, la prima adotta un linguaggio più morbido, pensato per una clientela ampia. La firma estetica trae ispirazione dalla roadster Cyberster, riconoscibile nei gruppi ottici, nella griglia anteriore e nel disegno dei cerchi. Sul posteriore si distinguono la barra Led orizzontale e la firma luminosa dei fanali, che richiama le geometrie della Union Jack, un riferimento alle origini britanniche del marchio.

Tra i risultati di immediata percezione c'è il rapporto tra ingombri esterni e spazio interno: i 4.395 mm di lunghezza, abbinati a un passo di 2.750 mm, restituiscono un divano posteriore con uno spazio per le gambe inusuale per la categoria (984 mm dichiarati) e un bagagliaio da 577 litri che sale a 1.364 con i sedili abbattuti. Su un percorso misto che comprendeva tratti autostradali, urbani e salite, l'auto si è dimostrata fluida nella risposta e agile nelle manovre (il diametro di sterzata contenuto si avverte chiaramente in città) con consumi reali attestati intorno ai 16 kWh per 100 km. Il rapporto tra prezzo (nella promozione di lancio), dotazione di serie, autonomia e abitabilità rappresenta il principale argomento di vendita della vettura, in un segmento dove non solo le concorrenti dirette restano significativamente più care ma anche i modelli di segmenti inferiori A e B. Inoltre la garanzia su tutti i veicoli di 7 anni aggiunge l'unica cosa che mancava e che ancora manca nel settore delle elettriche, ossia l'affidabilità nel lungo termine.

Sul piano competitivo, MG colloca la Urban in promozione su due fronti. Nel segmento B la confronta con Fiat Grande Panda elettrica (25.450 euro promo), Renault 5 (29.050 euro) e Kia EV2 (27.250 euro); come city car la affianca a BYD Dolphin Surf (da 19.610 euro) e Renault Twingo elettrica (da 19.500 euro). In quest'ultimo confronto la MG4 Urban presenta un vantaggio significativo in termini di potenza (150 CV contro gli 87 della Dolphin Surf e gli 80 della Twingo) e di autonomia (325 km contro i 322 della Dolphin Surf e i 264 della Twingo).

Il listino dell'intera famiglia MG4 va dai 25.490 euro della Urban Comfort 43 kWh ai 40.990 euro della MG4 X Power AWD 64 kWh. Tra i due estremi si collocano la Urban Comfort 54 kWh a 27.990 euro e la Premium 54 kWh a 30.990 euro; sul fronte MG4 EV, la Premium 64 kWh parte da 35.490 euro e la Premium 77 kWh da 38.990 euro. La messa su strada (780 euro) è da aggiungere su tutte le versioni.

A sostegno del lancio MG propone uno sconto di 3.500 euro sul listino sotto forma di "MG Bonus": il prezzo della Urban Comfort 43 scende così a 21.990 euro. Per chi sottoscrive il finanziamento Santander "Fin. MG Boost" si aggiungono ulteriori 2.500 euro di sconto, per un totale di 6.000 euro: in questa configurazione l'allestimento d'ingresso si attesta a 19.490 euro chiavi in mano, sotto la soglia psicologica dei 20.000. Anche la Premium 54 kWh, vertice della gamma Urban, resta entro i 25.000 euro a 24.990 euro con finanziamento. Sul fronte MG4 EV, con il pacchetto completo la Premium 64 kWh scende a 29.490 euro, la 77 kWh a 32.990 euro e la X Power AWD a 34.990 euro.