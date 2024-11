MG, la cavalcata prosegue con i capolavori ibridi. Arrivano le nuove ZS e HS, lo stato dell’arte del recupero di energia

Un Marchio che ha saputo fare del rapporto qualità/prezzo, la sua arma vincente. Nel 2024 MG Motor in Italia ha conquistato oltre 30.000 clienti. L’obiettivo per lo storico Marchio inglese, ora di proprietà della Saic, è di arrivare alle 40.000 unità entro fine anno. I numeri parlano chiaro, MG è al 13esimo posto tra i privati, con una quota di mercato di oltre il 3%. Centoquaranta concessionari con centri di assistenza sparsi lungo l’intero territorio nazionale. Di recente MG Motor ha aperto anche un magazzino ricambi in Italia. Da quanto è entrata nell’orbita della Saic Motor, l’impennata in termini di volumi di vendita, di sviluppo modelli, ma anche di mole tecnologica, è evidente. I ricambi vengono ora consegnati entro 24 ore dalla richiesta. Il fine è di realizzare una customer experience elevata. Tre modelli che sono di fondamentale importanza per MG nella definitiva consacrazione in Italia ma anche in Europa, di Marchio dal rapporto qualità/prezzo più conveniente.

La nuova MG ZS Hybrid+ è un Suv di dimensioni compatte. Lunga 4,43 metri, l’“inglese” cresce di oltre 10 cm rispetto alla precedente generazione. Aumenta anche in larghezza arrivando a quota 1,81 metri. Nel frontale è evidente il family feeling con il resto della gamma. La griglia ha dimensioni importanti ed è racchiusa da due fenders verticali laterali. È equipaggiata con un sistema full hybrid che si avvale di un motore aspirato. Un quattro cilindri da 1.5 litri. Il pacco batteria è da 1,83 kWh, la trasmissione a 3 rapporti è integrata da due motori elettrici. Il primo è un moto-generatore da 45 kW, il secondo è un moto-propulsore da 100 kW. La potenza complessiva è di 197 cavalli. Nel ciclo combinato, la Casa Madre dichiara un consumo pari a 5,5 litri per 100 km a fronte di emissioni di CO2 di 113-115 gr/km. Suv con una doppia anima, termica e ibrida plug-in. La nuova MG HS Plug-in Hybrid rivoluziona il concetto di alimentazione ibrida alla spina. Il motore endotermico è un quattro cilindri turbo a ciclo Miller da 1,5 litri e 143 cavalli. Due le unità elettriche, una di piccole dimensioni da 61 kW posizionata a valle del motore a combustione che funge anche da generatore-starter. La seconda unità elettrica sprigiona 135 kW ed è posizionata a ridosso della scatola del cambio.

Il sistema ibrido è alimentato da un bacco batteria da 21,4 kWh. L’autonomia in modalità EV è di oltre 100 km. La potenza complessiva è di 307 cavalli. I consumi, secondo quanto dichiarato dalla Casa madre, sono di 5,8 litri per 100 km nel ciclo combinato. L’autonomia complessiva supera i 1.000 km (Wltp). La MG HS mantiene invece un cuore più tradizionale seppur moderno e molto efficace. Il motore della MG HS è quattro cilindri in linea, un turbo benzina da 1,5 litri dotato di turbina a geometria variabile. Pompa dell’acqua e pompa dell’olio sono elettriche, al fine di gestire in maniera ottimale i flussi e ottimizzare così l’efficienza. Il propulsore sprigiona una potenza massima di 170 cavalli a 5.550 giri al minuto per una coppia di 275 Nm disponibile tra i 3.000 e i 4.000 giri al minuto. Tre modelli che dimostrano su strada, tutta la loro validità tecnologica. La ZS Hybrid è divertentissima. Veloce e agile come poche concorrenti della sua categoria, ha un motore vivace con una erogazione corposa e lineare. Il quattro cilindri spinge forte sin dai bassi regimi. L’assetto è perfetto, il rollio è minimo.

La HS ICE punta invece al comfort di bordo, così come la sorella ibrida plug-in. Perfetta l’insonorizzazione, del tutto assenti i fruscii aerodinamici. Ottima la risposta delle sospensioni, in presenza di un fondo sconnesso, assorbono egregiamente buche e avvallamenti. Lo sterzo ha un comando diretto, buona la risposta del cambio. La nuova MG ZS è in vendita a partire da un prezzo di listino di 23.490 euro (versione con allestimento Standard). La HS ICE è in vendita a 27.400 euro (versione Comfort con cambio manuale). La HS ibrida plug-in parte invece da un prezzo di listino di 37.900 euro.