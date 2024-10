Nuova MG HS, evoluzione della specie. Per dotazioni e tecnologia punta ancora più in alto

La nuova MG HS è un SUV dalle dimensioni generose che in questa sua nuova edizione, promette di mantenere tutte quelle premesse che ne hanno decretato il successo. Oltre 11.500 clienti hanno scelto la generazione attuale, più di 2.200 hanno optato per l’alimentazione PHEV, numeri interessanti per un’auto nata solo qualche anno fa. Quel “value for money” pressoché imbattibile, vista la dotazione, tecnologia e modernità progettuale, viene riconfermato su di una generazione, quella della nuova MG HS che punta ancora più in alto. Nasce sulla piattaforma HS, una base progettata per ospitare alimentazioni termiche e ibride. Raffinato è anche lo schema sospensioni, McPherson all’anteriore, Multilink al posteriore.

Lunga 4,655 metri, ha una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,664 metri. Rispetto al passato, cresce in lunghezza di oltre 40 mm, così come in larghezza (+14 mm). Anche il passo cambia, 2,767 metri contro il precedente 2,720 metri. La capacità di carico è di 507 litri (+44 litri). Esteticamente il SUV firmato MG Motor mostra un design gradevole. Nel frontale è presente un’unica griglia centrale impreziosita da finiture lucide. I gruppi ottici full LED sono di serie sull’intera gamma. Nella vista laterale spiccano i cerchi da 19 pollici con pneumatici ribassati da 255/55. Le versioni Plug-In hanno un badge identificativo.

Al retro, i gruppi ottici sono a LED e si ispirano nella forma a quello del famoso edificio londinese “The Shard”. Nell’abitacolo è evidente il salto in alto verso un segmento premium. Due gli schermi, entrambi da 12,3 pollici. Il quadro strumenti offre tutte informazioni relative alla marcia, ai sistemi di assistenza alla guida attivati e del computer di bordo. Dallo schermo centrale è possibile invece accedere ai comandi del climatizzatore automatico, all’impianto multimediale e a quello del sistema di navigazione. Al fine di massimizzare il comfort di marcia, i sedili anteriori sono realizzati con tecnologia Zero-Gravity. È stato utilizzato a tal scopo, un materiale (Memory Foam) più spesso di 20 millimetri per la seduta e schienale. A seconda degli allestimenti, i rivestimenti sono in tessuto oppure similpelle. Optional la regolazione elettrica e il supporto lombare per il lato guida.

Prova su strada. La MG HS Benzina è spinta da un motore quattro cilindri in linea, un turbo benzina da 1,5 litri dotato di turbina a geometria variabile. Pompa dell’acqua e pompa dell’olio sono elettriche al fine di gestire in maniera ottimale i flussi e ottimizzare così l’efficienza. Il propulsore sprigiona una potenza massima di 170 cavalli a 5.550 giri al minuto per una coppia di 275 Nm disponibile tra i 3.000 e i 4.000 giri al minuto. Sull’esemplare provato era presente una trasmissione automatica a doppia frizione in bagno d’olio a 7 rapporti. Si tratta di un cambio sviluppato internamente dalla SAIC Motor, Gruppo proprietario anche del Marchio MG Motor.

Su strada la HS ICE mostra un comportamento dinamico sicuro. Ottimo il comfort di bordo, bella la strumentazione. I rivestimenti sono realizzati con cura. È evidente il salto qualitativo che questa generazione compie per puntare in alto. Massima valutazione per insonorizzazione, non si avverte alcun fruscio aerodinamico anche a velocità sostenuta. Perfetta la risposta delle sospensioni, in presenza di un fondo sconnesso, assorbono egregiamente buche e avvallamenti. Lo sterzo ha un comando diretto, buona la risposta del cambio. I passaggi di marcia sono morbidi. Il motore conferma ottime doti di allungo e risposta ai bassi regimi.

Prezzi a partire da 27.490 euro per la HS Comfort. Per la Luxury, il delta prezzo rispetto alla versione “base” è di 2.500 euro.