MG HS Plug-In Hybrid, efficienza, potenza e bassi consumi. Look scolpito ed interni di classe superiore

In occasione del lancio del nuovo model year 2024 della MG HS, in alternativa alla classica motorizzazione ICE da 170 cavalli, è disponibile in listino anche l’alimentazione ibrida plug-in. Una variante che ha conquistato, sulla precedente generazione, oltre 2.200 clienti. La clientela privata mostra di gradire particolarmente questa configurazione. Il “value for money” che caratterizza l’intera gamma del Marchio inglese, è chiaramente presente anche sul rinnovato SUV. Cresce nelle dimensioni ma anche e soprattutto nel passo (2,767 metri), oltre 45 mm che si traducono in una maggiore abitabilità per i passeggeri posteriori. Lunga 4,670 metri, ha una larghezza di 1,89 metri e un’altezza di 1,683 metri. La capacità di carico resta sostanzialmente invariata, 441 litri in configurazione standard.

Il design della MG HS PHEV punta su linee decise, abbandonando le forme morbide del passato. La griglia unica centrale con finitura lucida separa i gruppi ottici a LED. Risaltano, nella vista laterale, i passaruota dalle dimensioni generose che ospitano pneumatici con spalla ribassata da 19 pollici (255/55). Nell’abitacolo i materiali utilizzati sono di ottima qualità, la strumentazione si avvale di un generoso schermo da 12,3”, soluzione presente anche per il sistema d’infotainment. Il tunnel centrale ospita i comandi del cambio automatico, del freno di stazionamento elettrico e il pulsante Auto Hold. Sull’allestimento Luxury è presente anche un pad per la ricarica wireless. A seconda dell’allestimento, i sedili possono essere in tessuto o in similpelle. Nuovo è il design del volante che ospita i comandi dell’impianto multimediale e dei controlli dei sistemi ADAS (a sinistra). Su tutti gli allestimenti sono disponibili i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 tra cui: cruise control adattivo, mantenimento della corsia con funzione di emergenza, monitoraggio angolo cieco, monitoraggio traffico trasversale posteriore, telecamera a 360° con vista sotto-vettura.

Prova su strada La nuova MG HS Plug-in Hybrid rivoluziona il concetto di alimentazione ibrida alla spina. Il motore endotermico è un quattro cilindri turbo a ciclo Miller da 1,5 litri e 143 cavalli. Due le unità elettriche, una di piccole dimensioni da 61 kW posizionata a valle del motore termico e che funge anche da generatore - starter. La seconda unità elettrica sprigiona 135 kW ed è posizionata a ridosso della scatola del cambio. Una soluzione questa che favorisce la fluidità di marcia e la risposta dell’acceleratore.

Il sistema ibrido è alimentato da un pacco batteria da 21,4 kWh. L’autonomia in modalità EV è di oltre 100 km. La potenza complessiva è di 307 cavalli. I consumi, secondo quanto dichiarato dalla Casa Madre, sono di 5,8 litri per 100 km nel ciclo combinato. L’autonomia complessiva supera i 1.000 km (WLTP). Su strada, la nuova HS PHEV è confortevole. Sembra di essere al volante di un SUV di livello superiore, elevata la silenziosità di marcia. Ottima la qualità dei rivestimenti. I sedili sono perfetti per imbottitura e conformazione.

Da cinque stelle il motore. Potente, silenzioso e capace di un allungo notevole, gli oltre 300 cavalli a disposizione, consentono di effettuare sorpassi veloci e sicuri, il tutto sotto la vigile sorveglianza di una suite ADAS sempre attenta ad avvertire il guidatore di eventuali disattenzioni alla guida. Prezzi a partire da 37.900 euro. Offerta lancio 4.000 euro di convenienza (colore incluso nel prezzo).