Mini Aceman, l'elettrica che punta sullo stile originale. Una cittadina che non disdegna il fuoriporta: autonomia fino a 407 km

Mini Aceman è la giusta via di mezzo tra una Countryman e una Cooper, ma in salsa rigorosamente elettrica. Il segmento della Aceman S protagonista della prova è quello dei B-Suv, ovvero tuttofare per la città ma pensato anche per gli spostamenti più lunghi, autonomia permettendo. Partendo dalle dimensioni, il telaio della Mini Aceman è derivato dalla Mini Cooper, con la piattaforma Spotlight che in questo caso viene allungata nella parte centrale, per un passo che raggiunge 2,60 m per una lunghezza totale del corpo vettura di 4,07. Le dimensioni confermano quindi il segmento di appartenenza, sottolineato anche dal look con spigoli smussati e grandi passaruota.

La Aceman è disponibile in due versioni, entrambe a trazione anteriore: E con batteria da 42,5 kWh e una potenza di 135 kW (184 CV), che fa il paio con la coppia immediata di 290 Nm. L'autonomia in questo caso varia da 294 a 310 km in ciclo WLTP e la batteria riesce a ricaricare fino a una potenza di 75 kW limitando i tempi a poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%. La versione SE ha invece una batteria maggiorata fino a 54,2 kWh, una potenza di 160 kW (218 CV), 330 Nm e un'autonomia di 382/407 km.

L'abitacolo è tutto all'insegna del confort e lo stile è quello della famiglia Mini, di nuova generazione, ovvero ispirata al minimalismo, a cominciare da una plancia lineare, sulla quale spicca come protagonista assoluto il display OLED tondo da 24 centimetri di diametro. Piacevole, all'occhio e al tatto, il tessuto realizzato con materiali riciclati. La planci è interrotta da parte a parte da una fascia nera che include tre bocchette di ventilazione. La quarta bocchetta, centrale, è invece quasi invisibile. L'erede della Mini Clubman di precedente generazione può ospitare con più agio una famiglia intera senza perdere la verve sportiva. La seduta è leggermente più alta rispetto alla cugina Cooper, mentre la panchetta posteriore offre un ottimo spazio per gli occupanti, anche se adulti.

Il punto debole del modello è però quello relativo alla capacità del bagagliaio, che, vuoi anche per le forme della vettura, non va oltre i 300 litri (1.005 a sedili abbassati). Alla guida, non manca il tradizionale effetto go-kart di Mini, con uno sterzo diretto e una dinamica brillante, soprattutto quando la strada si fa 'tutta curve'. La Mini Aceman è disponibile con prezzi da 32.104 euro della Mini Aceman E Essential a 44.504 euro della Mini Aceman eJCW.