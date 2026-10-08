GMW, moderna con effetto nostalgia: la prova della H7, una Full Hybrid che guarda a comfort e tecnologia

Auricolari con il filo, iPod recuperati dai cassetti dei genitori, fotocamere digitali compatte con risoluzioni bassissime: una parte della Gen Z sta riscoprendo gli oggetti che accompagnavano l’adolescenza dei millennial. Insomma, cambiano le generazioni, ma torna il piacere di scegliere qualcosa che abbia una forma riconoscibile, un gesto da compiere, una storia dietro. Un ritorno alla nostalgia, effetto dal quale il mondo dell'auto non sembra essere completamente immune, neanche nella sua spasmodica ricerca di innovazione tecnologia.

La Mercedes Classe M del 1997 può essere considerata l'antenata dei SUV, quella che ha iniziato ad associare la carrozzeria a ruota alta con i comfort delle auto a ruota bassa. Con il tempo, però, le carrozzerie si sono ingentilite: angoli smussati, crossover sempre più vicini alle berline, tetti che declinavano verso il posteriore fino alla trasformazione in SUV coupé. Insomma, il segmento si è allontanato dalle origini...

GWM H7, invece, torna indietro nel tempo con un sapiente effetto nostalgia: lunga 4,68 metri, disegna superfici squadrate, passaruota marcati e un portellone che si apre lateralmente. Il contenitore esterno sul retro completa il richiamo ai vecchi fuoristrada, quelli che attaccavano la ruota di scorta al portellone, ma lo fa creando un vano aggiuntivo per piccoli oggetti.

La parentela con il passato riguarda soprattutto le forme perché H7 ha una più moderna scocca autoportante e sospensioni indipendenti, con un telaio a 21 centimetri da terra. Nella Hi2 Full Hybrid provata, la trazione è anteriore, ma c'è anche 4x4 benzina o plug-in. Il sistema ibrido si Hi2 affianca il 1.5 turbo a un motore elettrico, con 247 cv e 535 Nm complessivi. H7 può partire in elettrico e recupera energia quando rallenta: spinta abbondante e consumi calmierati per un SUV da quasi 2.000 kg.

Aprendo la porta, il rimando al passato lascia spazio a un abitacolo digitale: il display centrale da 15,6 pollici affianca la strumentazione da 12,3, mentre l’head-up display porta le informazioni sul parabrezza. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, il telefono si ricarica in modalità wireless e il sistema riceve aggiornamenti a distanza: le cuffie con il filo saranno anche tornate di moda, ma qui i collegamenti rimangono wireless, a certe comodità non si può rinunciare...

La tecnologia interviene anche nelle manovre con le videocamere che offrono una vista intorno alla vettura e ricostruiscono sullo schermo ciò che si trova sotto la scocca. Resta meno convincente il bagagliaio, fermo a 341 litri dichiarati, a meno che non si sfrutti tutto lo spazio in altezza. Il listino della H7 parte dai 37.000 euro della Hi2 Full Hybrid Premium, con messa su strada inclusa e IPT esclusa. A ottobre la promozione con permuta o rottamazione porta il prezzo a 29.990 euro, ai quali aggiungere entrambe le voci di costo di cui sopra.