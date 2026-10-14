Mondial Paris 2026, la prova della guida autonoma di livello 4 (su 5) con la Xpeng L03

Con 4,65 metri lunghezza, la L03 è il modello più compatto della gamma europea del costruttore cinese Xpeng, che peraltro non si presenta come semplice casa automobilistica, quasi una divisione “marginale” rispetto a quella hi-tech che lavora allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e, più in generale, alla mobilità del futuro con soluzioni volanti e robot umanoidi. In occasione del MondialParis è questa l'auto che Xpeng ha scelto per anticipare l'evoluzione tecnologica della guida autonoma, il Navigation Guided Pilot, Ngp di livello 4 su 5, sfruttando le sole telecamere di bordo, ma non i più sofisticati lidar.

Il cuore del sistema è costituito dai microprocessori Turing Ai che l'azienda ha sviluppato internamente e che hanno una velocità spaventosa. La L03 memorizza gli ultimi 30'' di marcia e “prevede” i prossimi sei grazie al modello fondazionale end-to-end VLA 2.0 elaborato dai propri semiconduttori. Tecnicamente, fanno sapere dalla Cina, non si tratta di “semplici righe di codice scritto, ma di una rete neurale multimodale in grado di interpretare lo spazio visivo e pianificare l'azione”. Il debutto europeo di questa tecnologia è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 (più probabile) con l'avanzamento degli aggiornamenti over the air che devono venire adeguati alle disposizioni europee.

La prova, da passeggero, dura una mezz'ora e riguarda un itinerario che la vettura continua a “studiare” in occasione di ogni passaggio nella centralissima zona attorno a Porte de Versailles, dove si trova il centro fieristico che ospita il MondialParis. La driver portoghese seduta al posto di guida manovra la L03 solo in uscita e in entrata dall'area riservata agli stalli delle auto in prova. Poi non tocca più né i pedali né il volante: la Xpeng fa tutto da sola e senza scossoni malgrado cantieri, restringimenti di carreggiata, semafori con passaggi pedonali, curve più che a gomito e rotonde, senza contare le altre auto.

Non ci sono tentennamenti, anche se l'andatura non è di quelle da mettere i brividi perché non supera i 30 orari, quelli previsti per queste strade. Quasi a nessuno verrebbe in mente di condurre l'auto in questo modo, perché la L03 mantiene la stessa velocità anche se davanti c'è qualche metro libero. È una guida noiosa, ma indubbiamente efficiente, oltre che confortevole: immaginarsi futuri spostamenti così “rilassanti” è piacevole, anche perché, tra l'altro, l'impostazione della vettura è particolarmente garbata.

Al semaforo, se il giallo è appena scattato, la L03 tira dritto, altrimenti si ferma. Non si lascia sorprendere da ciclisti e pedoni: nessuna manovra è brusca e, comunque, ai 30 all'ora sarebbe anche difficile avvertirla nonostante gli oltre 2.000 kg di peso, occupanti inclusi. La calibrazione per l'Europa del sistema è avvenuta nel centro di Ricerca e Sviluppo che Xpeng ha a Monaco di Baviera: lì gli ingegneri hanno lavorato alla “regionalizzazione” dei segnali, delle infrastrutture e, più in generale, dei comportamenti degli utenti della strada del Vecchio Continente.