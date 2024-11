Niro, full hybrid a Gpl. Kia prima a proporre l’alimentazione tri-fuel. Il crossover abbina il recupero di energia al gas

Il Gpl si conferma un carburante molto popolare in Italia per il suo basso costo. Per Kia è parte integrante della gamma da molti anni, ma per renderlo ancora più al passo con i tempi si è scelto di proporlo in un’innovativa soluzione tri-fuel sulla Kia Niro, crossover di segmento C dalle linee moderne e dall’ampio spazio interno. Già presente con una motorizzazione full hybrid, adesso riceve per la prima volta in un’auto di serie prodotta direttamente da un costruttore anche l’alimentazione a Gpl. Questa arriva grazie alla partnership ormai quasi trentennale con Westport Fuel Systems Italia e Brc, azienda piemontese con sede a Cherasco (CN). La base tecnica resta quella della Niro full hybrid, capace di erogare 126 Cv combinati e di percorrere fino a 1.600 km complessivi con un pieno dei due serbatoi.

La Niro full hybrid a Gpl è solo il primo modello a dotarsi della soluzione tri-fuel: seguirà infatti un’intera gamma di otto modelli che saranno disponibili entro il 2026. Questa scelta nasce dall’analisi del mercato, che vede una crescita sia dei modelli full hybrid che di quelli alimentati a gas. L’obiettivo di Kia è quello di arrivare a vendere 4,3 milioni di veicoli l’anno nel 2030, di cui il 58% elettrificati. Il progetto di questa gamma tri-fuel è stato pensato per il mercato italiano e viene sviluppato interamente dal centro ricerca e sviluppo di Westport Fuel Systems Italia a Cherasco, dove le vetture arrivano per essere convertite. L’omologazione europea permette poi di vendere queste stesse auto nel resto del continente. A livello estetico è impossibile distinguere la nuova Kia Niro tri-fuel dalle altre versioni: la linea da crossover rimane immutata e si fa apprezzare per le forme levigate e le finiture bicolori disponibili come optional. La Niro è lunga 4.420 mm, larga 1.825 mm e alta 1.545 mm, con un passo di 2.720 mm. Nella versione base Business è dotata di cerchi da 16”, mentre gli allestimenti superiori possono essere dotati di quelli da 18”. Anche gli interni rimangono gli stessi, con un display da 10,25” per l’infotainment: il funzionamento è rapido e immediato da comprendere e non manca la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. La strumentazione è affidata a uno schermo a cristalli liquidi da 4,2” per le versioni Business e Style, mentre la più ricca Evolution ha uno cruscotto digitale da 10,25”. La modifica più significativa è la presenza dell’indicatore del Gpl al centro della plancia: il bottone è dotato di quattro luci verdi che indicano il livello del gas e di una luce verde o rossa che indica l’accensione o spegnimento dell’impianto bi-fuel.

Il cuore pulsante della Niro Hev Gpl è lo stesso della versione full hybrid standard: combina un propulsore 1.6 quattro cilindri aspirato da 90 Cv a un motore elettrico da 43,5 Cv collegato a una batteria da 1,32 kWh, per una potenza combinata di 126 Cv e una coppia di 265 Nm. Il cambio è un automatico a sei rapporti e le prestazioni sono le medesime della Hev già presente a listino, con una velocità massima di 160 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h di 11,3 secondi. Il consumo combinato di benzina si aggira intorno ai 4 l/100 km, mentre quello di gas è di circa 5,8-6,5 l/100 km. Il doppio serbatoio, da 42 litri a benzina e 40 a Gpl, consente un’autonomia combinata che arriva a ben 1.600 km. Le emissioni di CO2 sono ancora inferiori rispetto alla Hev tradizionale, scendendo a 94 g/km per la versione con i cerchi da 16” e 102 g/km per quella da 18”. Alla guida della Kia Niro tri-fuel non si distingue la differenza rispetto alla versione full hybrid. Le prestazioni sono analoghe e non si avverte la perdita di potenza dovuta al Gpl.

La Niro si conferma una vettura comoda, confortevole e adatta ai lunghi viaggi, ancor di più grazie all’autonomia eccezionale di questa versione. Il cambio automatico è fluido nei passaggi di marcia nella guida rilassata, mentre può risultare meno adatto a quella sportiva, che comunque non è la destinazione di quest’auto. Va sottolineato che le modifiche effettuate da Westport Fuel Systems riguardano esclusivamente l’ambito tecnico: la strumentazione non misura il livello del Gpl, che è demandato al bottone di attivazione sul tunnel centrale e alle sue quattro luci. Allo stesso modo, non va considerata l’autonomia stimata dal sistema né il consumo istantaneo mentre si viaggia a Gpl, in quanto il sistema operativo non è in grado di misurarli. La Kia Niro Hev Gpl è già disponibile alla vendita a un listino superiore di 2.000 euro rispetto alla versione full hybrid: si parte così da 34.450 euro per la Business, mentre la Style costa 37.200 euro e la più ricca Evolution arriva a 39.200 euro. L’offerta di lancio prevede fino a 7.600 euro di vantaggi sfruttando gli ecoincentivi statali.