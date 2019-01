Nissan amplia gamma Micra con nuovi motori ed un'iniezione di tecnologia grazie al Connect

CASCAIS - Se è vero, come dice qualcuno, che la vita comincia a quarant'anni, la Nissan Micra si sta accincinando a questo traguardo, tutt'altro che scontato per un'automobile, con l'entusiasmo e la verve di una teenager consapevole di essere l'erede di una tradizione consacrata da oltre 7 milioni di unità finora vendute a partire dal 1982.

Si tratta di una vivacità di cui la quinta generazione, sulla scena da meno di due anni, offre una significativa conferma, salendo nella considerazione della clientela più giovane, visto che il peso degli under 30 sul totale degli acquirenti italiani di questo fortunato modello è più che raddoppiato – arrivando a sfiorare il 20% – rispetto alla vettura di cui ha preso il posto all'inizio del 2017.

Merito senza dubbio di un aspetto moderno e aggressivo, ma anche della puntuale gestione del ciclo di vita di una vettura che non dorme sugli allori, ma asseconda l'evoluzione dei gusti e delle tendenze. Lo dimostrano gli ultimi ritocchi che hanno portato alla Micra un «cuore» tutto nuovo, proposto in tre differenti versioni per soddisfare un più ampio ventaglio di preferenze. Chi ama la guida brillante può puntare sul 3 cilindri Dig-T 1.0 da 117 cv, più che sufficienti a soddisfare chi ama la sportività, enfatizzata anche esteticamente dalla versione speciale N-Sport con assetto ribassato, sospensioni ottimizzate e sterzo più preciso.

Stessa architettura e medesima cilindrata per l'altra unità che si differenzia dalla precendente per la potenza (100 cv) e per il sistema di iniezione che è multi point e non diretta. Un motore piacevole, fluido e privo di vibrazioni, che si è fatto particolarmente apprezzato nella versione dotata del cambio automatico Xtronic, alternativo al manuale. Alla sua prima apparizione su Micra, questa trasmissione ci ha favorevolmente impressionato per l'assenza del frastidioso effetto «frizione che slitta» tipico dei cambi a variazione continua.

Un ulteriore intervento potenzialmente capace di accrescere l'appeal di Micra nei confronti del pubblico più giovane è rappresentato dall'adozione del nuovo Nissan Connect, che promette un'interazione più efficace e immediatatra il guidatore e l'auto. A questo fine contribuiscono il controllo vocale delle varie funzioni nonché la possibilità di integrare nella vettura il proprio smartphone, gestendolo attraverso il display di bordo da 7 pollici grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, di serie a partire dall'allestimento Acenta.

Le nuove motorizzazioni vanno ad ampliare una gamma che già comprendeva il benzina aspirato da 71 cv e il turbodiesel dCi da 90 cav e che viene declinata negli allestimenti Visia, Visia+, Acenta, N-Connecta, Tekna e N-Sport, i cui prezzi sono compresi tra 12.950 e 20.530 euro. Al lotto bisogna aggiungere le versioni Start, Plus e Max della Micra bi-fuel a Gpl basata sul 3 cilindri a benzina nella declinazione da 90 cv, il cui prezzo parte da 16.450 euro.