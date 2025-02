Nissan Ariya Nismo, il Suv sportivo da 435 cv con la tecnologia derivata dalla Formula E

NIZZA – L’ultima NISMO a calcare le strade europee era stata la GTR. Finalmente, dopo tre lunghi anni di attesa, il marchio sportivo della Nissan è tornato sulle nostre strade. Ma, per l’occasione, la Casa giapponese l’ha fatto in una maniera inedita sviluppando un SUV elettrico in grado di offrire sensazioni di guida da auto sportiva e ad alto contenuto tecnologico, direttamente derivato dall’esperienza maturata in questi anni nella Formula E.

Oltre all’animo racing, basti pensare ai numerosi successi ottenuti nel SuperGT Giapponese e nelle competizioni di tutto il mondo, NISMO incarna l’apice della tecnica e dello sviluppo dei prodotti Nissan. Fedele a tale principio, i tecnici nipponici hanno evoluto la Ariya incrementandone sia la potenza che l’efficienza sul lato delle performance ma anche nel piacere di guida.

Lunga 4,65 metri, larga 1,85 metri e alta 1,66 metri, la Nissan Ariya NISMO presenta un aspetto sportivo da ovunque lato la si guardi. Ogni componente della carrozzeria è stata accuratamente rivista in galleria del vento per migliorare il suo CX, infatti il coefficiente di penetrazione aerodinamica è sceso a 0,30 contro lo 0,32 della versione standard. Ma un dato ancora più importante è l’incremento del 40% dell’indice di deportanza che consente alla Ariya di restare incollata al suolo sia alle alte velocità che, soprattutto, in curva.

Tali migliorie sono visibili sul D-SUV nipponico soprattutto nella parte inferiore. Quasi a voler sottolineare l’intervento NISMO, la maggior parte delle novità si trovano al di sotto della linea rossa che percorre l’intera zona inferiore della vettura. Il paraurti è stato risagomato e, a fare bella mostra di sé, c’è uno splitter a tutta lunghezza impreziosito al centro dal badge NISMO. Questo elemento, assieme a due appendici verticali, incanalano l’aria verso il fondo vettura e i lati.

A tale scopo servono anche le feritoie poste sotto i fari LED, in grado di allontanare il flusso dalle ruote, dotate di cerchi da 20” e con un design specifico. Anche la vista laterale mostra una forma pronta a fendere l’aria con il parabrezza fortemente inclinato e il tetto discende che culmina con il lunotto svergolato. In coda si possono apprezzare i due alettoni: quello superiore e il ducktail posto al termine del bagagliaio. Questi, assieme al diffusore di chiara derivazione Formula E, generano un maggior carico aerodinamico sull’asse posteriore migliorandone la trazione.

Anche salendo in abitacolo si respira il sapore delle corse. Alcantara ed eco pelle si alternano con elementi in legno che ne aumentano il pregio. Ma a spiccare sul nero sono gli elementi in rosso come il tasto di accensione in alluminio anodizzato e la linea rossa che percorre l’intera plancia. Non mancano anche le impunture in rosso, così come i sedili sportivi con trama rossa a contrasto. Stringendo il volante, che presenta una corona appiattata sul lato inferiore, si nota il quadro strumenti digitale, da 12,3” con una grafica appositamente realizzata da NISMO. Non manca il touch screen, anch’esso da 12,3”, che permette di connettere gli smartphone.

Sotto la carrozzeria troviamo troviamo due motori elettrici, ciascuno montato sul proprio asse, che garantiscono la trazione sulle quattro ruote. In grado si sviluppare una potenza complessiva di 320 kW (435 CV) e una coppia di 600 Nm, la Ariya NISMO è in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 5 secondi netti e garantire una velocità massima di 200 km/h. Sotto il pianale troviamo una batteria da 87 kWh (91 kWh lordi) che offre un’autonomia di 417 km e può essere ricaricata a 130 kW in corrente continua, passando dal 10 all’80% di carica in mezz’ora, e a 22 kW in alternata che permette una carica completa in cinque ore.

La nostra prova parte sul lungomare di Nizza. Il traffico cittadino della Promenade des Anglais ci consente di sfruttare appieno l’e-pedal che, associato alla modalità Eco, permette di caricare la batteria in frenata. Imboccata l’autostrada passiamo in modalità Standard apprezzando l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo. Nonostante la pioggia battente non azioniamo la modalità Snow, in virtù anche dell’ottima stabilità della vettura anche sui rivoli d’acqua a velocità autostradali.

È il momento di provare la più spinta modalità NISMO e le stradine di campagna della Provenza sono il terreno ideale. Nonostante il manto stradale ancora umido e un peso di 2.202 kg, la Ariya si destreggia con estrema facilità tra le curve. Sia nei tratti veicoli che nel misto stretto, il SUV Nissan è sempre efficace e mai goffo. Il merito è dell’assetto sportivo con molle e barre stabilizzatrici specifiche che rendono l’anteriore, dotato di sospensioni MacPherson, più rigido del 15% e il posteriore, con sistema Multi-link, del 10% rispetto la vettura standard.

Estremamente affilato e diretto anche lo sterzo che prevede una risposta progressiva. Leggero alle basse andature, si irrigidisce con l’aumentare della velocità garantendo una maggior precisione nella guida più sportiva. Completa il quadro un assetto piatto ed equilibrato che ci permette di raggiungere il suggestivo lago di Sainte-Croix, un bacino artificiale attorniato dalle Haute Alpes su cui confluisce il fiume Verdon, con il sorriso stampato in volto.

Non solo una meccanica affinata ed evoluta, la Nissan Ariya NISMO nasconde una tecnologia estremamente sofisticata e sviluppata sui circuiti della Formula E. Il sistema e-4ORCE è in grado di bilanciare la trazione sui due assi. In condizioni normali la potenza dei motori è ripartita al 50% ma, al variare delle condizioni di aderenza e velocità, il software è in grado di spostare al posteriore il 60% e all’anteriore il 40% gestendo al meglio la stabilità complessiva della vettura.

Oltre agli pneumatici specifici Michelin Pilot Sport EV, è stata migliorata anche la prestazione in frenata con l’i-Booster che consente una maggior rigenerazione in fase di decelerazione non facendo scomporre la vettura. La dimostrazione è il consumo di 26,3 kWh per compiere 100 km misurata al termine della nostra prova di circa 300 km. Considerando anche la guida più allegra, il dato non è dissimile da quanto dichiarato dalla casa di 24,5 kWh per 100 km nel ciclo WLTP.

Non è da meno il comparto di sicurezza con assistenza attiva e passiva, oltre al sistema Pro Pilot Nissan che assiste il conducente sia in fase di sterzata che in accelerazione e frenata. Già acquistabile, la Nissan Ariya NISMO è in vendita da 65.850 Euro in un unico e ricco allestimento. Ricordiamo, inoltre, che per l’Italia la Ariya è disponibile unicamente nell’esclusiva tonalità NISMO Stealth Grey.