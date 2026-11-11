Nissan Leaf: la terza generazione rilancia la sfida elettrica con oltre 620 km di autonomia

MONTE PORZIO CATONE - Sedici anni dopo aver inaugurato l'era della mobilità elettrica di massa, Nissan Leaf si presenta alla sua terza generazione con l'abiettivo di continuare a essere un punto di riferimento nel panorama delle vetture a zero emissioni. Lanciata nel 2010, quando l'elettrificazione rappresentava ancora una prospettiva per pochi costruttori, la compatta giapponese ha saputo anticipare i tempi, conquistando oltre 730.000 clienti nel mondo, di cui più di 300.000 in Europa e circa 9.600 in Italia. Un percorso che nel 2011 le è valso anche il riconoscimento di Car of the Year, prima vettura elettrica a ottenere questo premio.

Oggi, però, lo scenario è profondamente cambiato. La concorrenza è cresciuta, l'offerta di modelli a batteria si è moltiplicata e anche le aspettative degli automobilisti sono diventate più elevate. Per questo Nissan ha scelto di rinnovare profondamente la propria icona, intervenendo non soltanto sulla tecnologia, ma anche sull'impostazione stessa della vettura.

Il cambiamento più evidente riguarda il design. La nuova Leaf abbandona infatti le sue forme per trasformarsi in un crossover di segmento C, con proporzioni più moderne. Lunga 4,35 metri, larga 1,81 e alta 1,55 metri, la Nissan presenta dimensioni leggermente più contenute rispetto alla precedente generazione. Il frontale è caratterizzato da una fascia luminosa a LED che attraversa la parte superiore a collegare i gruppi ottici dal disegno a boomerang.

La fiancata è caratterizzata da superfici scolpite, maniglie delle portiere a filo carrozzeria e una linea del tetto spiovente che accompagna lo sguardo verso la coda. Qui spiccano i gruppi ottici posteriori tridimensionali, con una particolare firma luminosa che riprende il numero 23. Un richiamo alla pronuncia giapponese del nome Nissan, dove Ni indica il due e San il tre, un elemento grafico che ritroviamo in diverse parti della Leaf.

La ricerca aerodinamica ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della vettura. Il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25 è il risultato di un lavoro che ha coinvolto non soltanto la carrozzeria, ma anche il fondo completamente carenato, le maniglie a scomparsa e i cerchi specifici, disponibili da 18 e 19 pollici a seconda dell'allestimento. Soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza e, di conseguenza, l'autonomia.

La nuova Leaf nasce sulla piattaforma modulare CMF-EV, condivisa con Nissan Ariya, caratterizzata da un pianale completamente piatto. Una scelta progettuale che consente di ottimizzare gli spazi interni, pur mantenendo dimensioni esterne relativamente compatte.

Salendo a bordo si percepisce immediatamente il salto generazionale. L'abitacolo è stato completamente ridisegnato e presenta un'impostazione minimalista, con una plancia dominata da due grandi schermi digitali da 14,3 pollici che creano una superficie visiva continua. Il primo svolge la funzione di quadro strumenti, mentre quello centrale gestisce il sistema di infotainment, basato sull'ecosistema Google e integrato con i servizi NissanConnect.

La possibilità di utilizzare Google Maps, Google Assistant e le applicazioni scaricabili da Google Play rende l'interfaccia particolarmente intuitiva. Navigazione, climatizzazione e contenuti multimediali possono essere gestiti anche attraverso i comandi vocali, mentre alcune funzioni rapide sono accessibili tramite i comandi soft-touch collocati nella parte inferiore della console.

Una soluzione particolare riguarda la selezione della trasmissione, affidata a quattro pulsanti distinti posti al centro della plancia sotto il display touch. Una scelta che contribuisce alla pulizia stilistica della console centrale, ma che nell'utilizzo quotidiano richiede un minimo di abitudine e risulta meno immediata rispetto a un tradizionale selettore.

Buona la qualità percepita, con materiali morbidi al tatto sulla plancia e sui pannelli delle portiere, abbinamenti cromatici ricercati e numerosi vani portaoggetti. I sedili possono essere regolati elettricamente e, nell'allestimento Evolve, quello del conducente integra anche la funzione massaggio. A seconda della versione è disponibile inoltre il tetto panoramico con trasparenza regolabile elettronicamente, che permette di modulare la luminosità dell'abitacolo senza ricorrere a una tradizionale tendina.

Tra gli equipaggiamenti più interessanti spicca l'impianto audio Bose Personal Plus con nove altoparlanti, uno dei quali integrato nel poggiatesta del conducente. Quest'ultimo è pensato per indirizzare direttamente al guidatore le indicazioni del navigatore e le notifiche, senza interferire con l'ascolto della musica da parte degli altri occupanti. Una soluzione particolarmente apprezzabile, soprattutto nei viaggi più lunghi.

Anche lo spazio a bordo è stato ottimizzato. Il passo di 2,69 metri permette di garantire una buona abitabilità per cinque passeggeri, con una zona posteriore sufficientemente accogliente anche per chi supera il metro e ottanta di altezza. Il bagagliaio offre una capacità di 437 litri, che diventano 1.052 abbattendo gli schienali posteriori. Il portellone elettrico, disponibile opzionalmente, facilita le operazioni di carico, mentre il doppio fondo permette di sistemare i cavi di ricarica.

La nuova Nissan Leaf propone due tagli di batteria, con capacità di 52 e 75 kWh. Entrambe sono abbinate a un motore elettrico anteriore, con due livelli di potenza. La versione d'accesso sviluppa 130 kW, equivalenti a 177 cv, e 345 Nm di coppia. Abbinata alla batteria più piccola, promette un'autonomia fino a 450 km.

Salendo di gamma si passa alla batteria da 75 kWh e al motore da 160 kW, pari a 218 cv, con 355 Nm di coppia. In questo caso l'autonomia raggiunge i 622 km. Le prestazioni sono interessanti per una vettura di questa categoria. La versione più potente accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima è autolimitata a 160 km/h.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla gestione della ricarica. La batteria da 52 kWh supporta potenze in corrente continua fino a 105 kW, mentre quella più grande arriva a 150 kW. In quest'ultimo caso la Leaf può recuperare fino a 420 km di autonomia in 30 minuti, portando la carica della batteria dal 20 all'80%. Per entrambe le configurazioni è disponibile un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata, con tempi indicativi per passare dal 10 al 100% di circa sei ore per la batteria più piccola e sette per quella da 75 kWh.

A rendere più agevoli gli spostamenti a lunga percorrenza interviene il sistema Route Planner integrato in Google Maps. Oltre a individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso, il sistema tiene conto dell'autonomia residua e delle condizioni di viaggio, programmando le soste necessarie. La gestione termica intelligente della batteria permette inoltre di predisporre automaticamente la temperatura ottimale prima di raggiungere una colonnina rapida, così da migliorare l'efficienza della ricarica. Non manca la funzionalità Vehicle-to-Load, che consente di alimentare dispositivi elettrici esterni fino a 3,6 kW. La vettura è inoltre predisposta per la tecnologia Vehicle-to-Grid, che in futuro permetterà di restituire energia alla rete elettrica.

È però al volante che la nuova Leaf deve dimostrare di aver compiuto un ulteriore passo avanti. Lasciato l’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone, il percorso tra le colline dei Castelli Romani offre un banco di prova ideale per valutare il comportamento dinamico della vettura. La versione utilizzata durante il test è quella equipaggiata con la batteria da 75 kWh e il motore da 160 kW.

La prima sensazione è quella di una vettura estremamente fluida e silenziosa. Il motore elettrico risponde prontamente alla pressione dell'acceleratore, con una progressione lineare che diventa particolarmente vivace selezionando la modalità Sport. I 355 Nm di coppia sono disponibili immediatamente e permettono di affrontare con disinvoltura anche le riprese in salita, tipiche delle strade collinari laziali.

Il comportamento tra le curve è convincente. Lo sterzo elettronico si dimostra sufficientemente preciso e accompagna con naturalezza i cambi di direzione, mentre l'assetto garantisce una buona stabilità anche quando il ritmo aumenta. Merito anche dello schema sospensivo, che prevede un'architettura MacPherson all'anteriore e un più raffinato multilink al posteriore. Una soluzione che permette di trovare un buon equilibrio tra precisione di guida e comfort.

La Leaf non ha ambizioni sportive, ma sorprende per la facilità con cui riesce a gestire i tratti più guidati. Il baricentro basso, favorito dalla collocazione del pacco batterie nel pianale, contribuisce a contenere i trasferimenti di carico e a mantenere la vettura composta nei cambi di direzione. Qualche limite emerge invece sulle sconnessioni più marcate e sui fondi irregolari, dove la risposta delle sospensioni risulta talvolta un po' secca, soprattutto con i cerchi di maggiore diametro.

Molto buona l'insonorizzazione, che permette di viaggiare in un ambiente ovattato anche quando si affrontano le arterie più trafficate. Il comfort acustico è uno degli aspetti maggiormente riusciti della nuova generazione e contribuisce a rendere piacevoli anche gli spostamenti più lunghi.

Nel traffico si apprezza soprattutto il sistema e-Pedal Step, che consente di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando principalmente il pedale dell'acceleratore. L'intensità della frenata rigenerativa può essere regolata attraverso quattro livelli, selezionabili con le palette al volante. Una soluzione che permette di adattare il comportamento della vettura alle diverse condizioni di utilizzo, sfruttando al meglio il recupero di energia nei rallentamenti.

Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. Il ProPILOT Assist con Navi-link integra il cruise control intelligente con funzione Stop & Go e il mantenimento della corsia, contribuendo a ridurre l'affaticamento nei trasferimenti autostradali. A questo si aggiunge l'Around View Monitor con visualizzazione tridimensionale a 360 gradi, affiancato da una telecamera frontale che permette di visualizzare anche la zona in prossimità delle ruote anteriori. Un supporto particolarmente utile nelle manovre e negli spazi più ristretti.

Degni di nota i consumi. Al termine della nostra presa di contatto, di circa 50 km sui saliscendi dei Castelli Romani, abbiamo registrato un consumo medio di 14,1 kWh per percorrere 100 km, decisamente in linea con quanto dichiarato dalla Casa. La nuova Nissan Leaf arriva sul mercato italiano con una gamma articolata su tre allestimenti, Engage, Advance ed Evolve, con un listino che parte da 36.950 euro.