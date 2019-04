Nissan Micra. ora anche in versione Gpl. Affidabile, confortevole e anche ecologica

MILANO - E tre. Benzina, diesel e ora anche Gpl. Nissan con Micra punta dritto al cuore degli italiani. Auto affidabile, confortevole e ora anche attenta all’ambiente. Novanta cavalli, una proposta specifica per il mercato italiano dove proprio le auto risparmiose e pulite hanno avuto una impennate nel corso degli ultimi anni. Gli indicatori dicono più 9% quelle private a Gpl e all’interno della categoria +14% per quelle del segmento B. Ma Nissan non si è fermata all’introduzione in gamma di un motore alimentato a benzina e Gpl. Ha voluto di più per Micra, come ha spiegato Luisa Di Vita general manager di Nissan Italia, perché stiamo parlando di un modello che in 35 anni di vita ha venduto 3 milioni di veicoli con le sue cinque generazioni. E che Micra meriti tanto di più lo dicono anche i dati di vendita dell’ultimo anno commerciale il 2018. Di fronte ad un calo del segmento B attestato sul -8%, Micra ha segnato un +7% con una netta prevalenza verso il modello a benzina (63%).



E allora dove Nissan ha focalizzato la sua attenzione per rendere Micra ancora più desiderabile? Sugli aspetti di maggiore gradimento indicati dagli acquirenti. Innanzitutto la frenata di emergenza, gradita dal 100% dei possessori. Poi la sicurezza (19%), l’impianto Bose (15%) e la chiave intelligente (12%). Tutti aspetti migliorati e disponibili anche su Micra Gpl. E poi c’è la madre di tutte le verifiche, il piacere di guida. A Micra, un certificatore esterno come Reevoo, ha assegnato un punteggio di 8,9.

Piacere di guida che abbiamo privato nel traffico di Milano e anche sulla pista Aci di Arese. Micra, anche con l’alimentazione a Gpl, mette in mostra uno spunto è una velocità massima di assoluto interesse. E diciamo di più. Siamo andati in pista con quella alimentata a Gpl subito dopo alcuni giri effettuati con la N Sport (ribassata, sovralimentata etc). Ebbene la differenza non è stata nettissima; in uscita dalle varianti anche in terza, con l’acceleratore giù, il contagiri ha ripreso subito a salire. Una sensazione piacevole che la dice lunga sugli sforzi che in Nissan hanno fatto per far andare ad energia pulita la nuova Micra.

E ad andare a lungo. Sommando i chilometri percorsi con il pieno di Gpl (il serbatoio sostituisce la ruota di scorta) e quelli percorsi con la benzina, questa Micra vanta un’autonomia di circa 1000 chilometri.

Insomma Micra Gpl è destinata a dare soddisfazioni alla Nissan sul mercato italiano. Ora la gamma è completa e pronta a soddisfare tutte le esigenze. Ci sono le due benzina da 100 e 117 cavalli, c’è la diesel, la N Sport per chi ama la dinamicità esasperata e c’è, appunto, la Gpl che monta un motore tre cilindri da 90 cavalli. Questa gamma ampia ha già invertito le tendenze di genere. Prima la Micra era un’auto soprattutto al femminile. Oggi gli uomini hanno preso il sopravvento (54,1%) e l’età media si è abbassata con una netta prevalenza dei 26-35 anni.

Diciamo anche che per soddisfare chi si muove soprattutto in città la versione da 100 cavalli a benzina è disponibile anche col cambio x-tronic che è gradito sempre di più: nel 2018 questa scelta ha avuto un incremento del 11,6%.

E ora i prezzi. Micra a benzina parte da 15.400 euro e arriva a 19.100 con la N Sport più sofisticata. La Gpl, invece, parte da 16.450 euro.