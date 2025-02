Nissan X-Trail Mild Hybrid, efficienza e praticità grazie all’ibrido leggero

Forte del grande successo riscontrato con la X-Trail e-Power, Nissan ha deciso di lanciare sul mercato la variante Mild Hybrid arricchendo, così, la sua offerta del SUV di segmento D. La vettura giapponese non cambia a livello estetico ma sotto il cofano. Infatti la Nissan X-Trail Mild Hybrid, si presenta come una valida alternativa alla versione e-Power unendo efficienza e praticità, grazie al propulsore 1.5 turbo benzina affiancato da una controparte elettrica più piccola.

Inalterate le dimensioni: la Nissan X-Trail è lunga 4,68 metri, alta 1,73 metri e larga 1,84 metri. Il SUV giapponese conferma anche la sua linea muscolosa che parte dal frontale con la calandra V-Motion e con i gruppi ottici sdoppiati che le donano ulteriore grinta. Non mancano elementi che richiamano il mondo del fuoristrada come le protezioni per il sottoscocca. La vista laterale è impreziosita dai cerchi da 18”, di serie, e le linee taglienti che evidenziano i passaruota. Sul posteriore notiamo un piccolo spoiler che sovrasta il lunotto leggermente inclinato e l’ampio portellone del bagagliaio.

Generoso anche l’abitacolo che offre spazio, a seconda delle versioni, per cinque e sette posti. Al centro della plancia campeggia il display touch screen da 12,3” dotato di assistente virtuale Alexa oltre alla compatibilità wireless con gli smartphone. Appena più sotto troviamo i pratici tasti fisici per il climatizzatore oltre alle prese USB e una comoda piastra per la ricarica a induzione degli smartphone. Buono sia l’assemblaggio che l’uso dei materiali, che alterna ecopelle con plastiche morbide, impreziositi da inserti in alluminio. Comode le sedute sia per chi siede davanti che per chi occupa le file posteriori. Infine il bagagliaio varia da 510 a 585 litri, per la versione 5 posti, e da 120 a 485 litri per la 7 posti.

La vera novità, come dicevamo in precedenza, si trova sotto il cofano. A differenza della variante e-Power, nella Nissan X-Trail Mild Hybrid il ruolo del protagonista lo svolge il tre cilindri 1.5 litri turbo benzina da 163 Cv e 300 Nm di coppia che, in questo caso, non funziona da generatore per caricare la batteria ma agisce direttamente sulle ruote anteriori. Nissan ha, inoltre, sviluppato su questo motore un rapporto di compressione variabile che consente di avere una maggior efficienza nelle varie condizioni di guida. Il propulsore è poi supportato da un sistema ibrido da 48 volt che gli consente di mantenere i consumi contenuti, i dati parlano di una forbice tra i 6,9 e i 7,2 litri per compiere 100 km.

Abbiamo avuto l’occasione di provare la Nissan X-Trail Mild Hybrid sulle strade che si snodano tra le colline dei Castelli Romani. Trovata facilmente la corretta posizione di guida, dinanzi a noi notiamo il quadro strumenti digitale da 12,3” abbinato al pratico head-up display da 10,8”, la prima sensazione è quella di guidare quasi una vettura elettrica. Complice l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo, il motore si fa sentire poco soprattutto alle basse velocità. Invece, alzando il ritmo, oltre al rumore del motore si percepisce anche il cambio X-Tronic CVT, a variazione continua, ma non è mai invasivo.

Realizzata sulla piattaforma CMF-CD, sviluppata in sinergia con Renault, la Nissan X-Trail Mild Hybrid infonde subito la giusta confidenza. Anche nelle strette strade, che costeggiano il lago Albano, il SUV giapponese riesce a districarsi al meglio. Il merito è sicuramente dell’assetto ben calibrato, grazie alle sospensioni indipendenti davanti e al sistema multilink dietro, e dello sterzo sempre diretto e preciso. Nonostante il peso, di 1.774 kg, la X-Tail si dimostra reattiva grazie al sistema ibrido che offre uno spunto da 0-100 km/h in 9,6 secondi e una velocità massima di 195 km/h.

Ricca anche la dotazione dal punto di vista tecnologico. Non mancano i più recenti sistemi di assistenza alla guida, come il monitoraggio dell'angolo cieco, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo. Inoltre, ad eccezione del modello base, sono di serie la pratica telecamera a 360 gradi e il ProPilot Assist per la guida semiautomatica.

In gradi di coniugare versatilità, spazio a bordo e una tecnologia più accessibile e facile da utilizzare, la Nissan X-Trail Mild Hybrid è offerta a un prezzo che parte da 38.300 Euro, per la versione 5 posti con allestimento Acenta, mentre per la variante a 7 posti occorre aggiungere 900 Euro in più. Inoltre, in occasione del lancio della vettura, Nissan propone un prezzo di attacco di 31.800 Euro.