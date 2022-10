Nissan X-Trail, il Suv elettrificato che si guida come una Bev. Tecnologia esclusiva, confort e carattere da ammiraglia

Dimensioni XXL, carattere premium e tecnologia da ammiraglia, queste sono le qualità principali del nuovo X-Trail, l’auto a ruote alte che in 20 anni di storia, con sette milioni di unità vendute, è diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore. «X-Trail - spiega Jordi Villa, Divisional Vice President, Sales & Marketing Europe di Nissan - è il quarto veicolo che introduciamo in gamma quest’anno. Come Juke, Ariya e Qashqai, anche quest’ultimo, risponde perfettamente alle richieste del mercato: ruote alte e propulsore elettrificato. Plus, per tutti i nostri veicoli: la tecnologia esclusiva Nissan». Tecnologia all’avanguardia ed esclusiva che su X-Trail risponde ai nomi di e-Power, propulsione elettrica senza spina, ed e-4orce, l’innovativa trazione 4x4. La quarta generazione di X-Trail, realizzato sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza, si fa riconoscere dagli elementi tipici del family lane Nissan: tetto flottante e griglia V-Motion. Altri elementi distintivi: frontale impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano, il gruppo ottico sdoppiato sul posteriore e i generosi passaruota che trasmettono robustezza.

Gli interni sono da vera ammiraglia. Ridisegnato l’abitacolo, ora più spazioso e confortevole per tutti i passeggeri. Per le rifiniture sono stati utilizzati materiali di qualità superiore. L’assistenza alla guida e la connettività garantite da tecnologie all’avanguardia. A tutto questo va sommato il confort e l’ergonomia delle sedute e l’alto livello di insonorizzazione. Grande attenzione è stata riservata ai dettagli: pulsanti e interruttori, risultano semplici da utilizzare e intuitivi. Nella console centrale è presente il selettore della modalità (e-shifter), insieme a due porta bicchieri e uno slot per la ricarica wireless per gli smartphone da 15w. Al centro della plancia trova spazio il sistema di infotainment avanzato che offre un’ampia gamma di servizi connessi. Il display ad alta risoluzione NissanConnect 12«,3 che consente l’ accesso a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay (per quest’ultimo è disponibile anche la connessione wireless). Lo schermo TFT multifunzione da 12»,3 anche questo ad alta risoluzione, è configurabile per fornire al guidatore informazioni sul veicolo, la navigazione, il traffico o l’intrattenimento; è sufficiente utilizzare i comandi al volante per scorrere tra le diverse visualizzazioni. Per evidenziare il dna giapponese, lo sfondo del TFT ha un motivo che ricorda il vetro intagliato giapponese «Kiriko».

Durante la guida si apprezza la chiarezza nel fornire le indicazioni, la qualità e la fluidità delle immagini, oltre alla logicità di passaggi tra una maschera ad un’altra. A bordo si sale agilmente: posizione rialzata, portiere posteriori con apertura quasi a circa 90 gradi, rendono facili le operazioni come quelle di carico e scarico o l’installazione di un seggiolino per bambini. Bagagliaio ai vertici della categoria per capacità di carico con 585 litri, ben 20 litri in più rispetto alla precedente generazione. Il nuovo X-Trail è il secondo modello della gamma di Nissan in Europa ad essere equipaggiato con l’innovativo sistema di propulsione e power, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrifica. Nel sistema e-POWER a bordo del nuovo X-Trail, il motore elettrico da 204 CV (150 kW) è l’unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di 330 Nm subito disponibile. Spingendo a fondo il pedale dell’acceleratore si prova la stessa sensazione di quando si è alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione. Il volante è preciso. Poco rollio in curva. X-trail risulta confortevole in ogni situazione di guida. Nell’off road stupisce l’ottimo lavoro delle sospensioni nell’assorbire le asperità del terreno. L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina.

Quando è in funzione il motore termico, il rumore, risulta appena percepibile. Per aumentare il comfort acustico di guidatore e passeggeri abituati a viaggiare su vetture tradizionali, è stato creato il Linear Tune, un sistema che garantisce una diretta connessione tra il numero di giri del motore termico e la velocità della vettura. Nella versione 4x4, X-Trail è dotata di e-4orce, la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan: due motori elettrici, uno per ogni asse, gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote. Il motore sull’asse anteriore ha una potenza pari a 204 Cv, mentre quello sull’asse posteriore 136 Cv. La potenza totale del sistema e-4ORCE è di 213 Cv. L’accelerazione è bruciante: 7« per passare da 0 a 100km/h. Per una guida in assoluto relax, tutta la gamma X-Trail è dotata di e-Pedal Step, la tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. Il nuovo Nissan X-Trail è disponibile in 4 allestimenti, Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna, tutti esclusivamente con propulsore e-POWER, con prezzi a partire da 38.080 euro. Prime consegne previste entro l’autunno.