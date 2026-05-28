Nuova A6 ibrida diesel: consumi ancora più bassi per l'iconica Station Wagon dei Quattro Anelli

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I tornanti che affacciano sul lago di Como sono stati terreno di prova per la presentazione dinamica della nuova Audi A6 Tdi Mhev, ovvero la nuova motorizzazione ibrida Diesel a lungo attesa dai clienti dei Quattro Anelli. Con omologazione Euro 6e bis, la nuova A6 non si scontra contro le ultime normative sul diesel nei centri urbani e va incontro invece a chi vuole fare il passo verso l’elettrificazione senza abbandonare i vantaggi del Diesel.
Il cuore della versione provata è il nuovo V6 3.0 Tdi mild-hybrid plus che eroga 299 Cv e 580 Nm di coppia disponibili da 1.500 a 3.620 giri al minuto. L'architettura mild-hybrid plus si appoggia a una batteria da 1,7 kWh e a un powertrain generator che aggiunge 24 Cv e 230 Nm. In manovra e a basse velocità l'auto può muoversi in modalità puramente elettrica; in decelerazione il sistema recupera fino a 25 kW. Lo 0-100 km/h dichiarato per la Avant è 5,3 secondi, mentre il cambio è a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale quattro ultra è di serie. Il consumo combinato è compreso tra 5,5 e 6,3 l/100 km, con emissioni di CO₂ tra 143 e 164 g/km: secondo Audi, una riduzione fino al 14% rispetto al V6 precedente.
Esternamente la nuova A6 Avant misura 4,99 metri di lunghezza e 1,88 metri di larghezza su un passo di 2,92 metri. La firma luminosa è il punto in cui il design dichiara la sua impronta digitale: fari Matrix Led digitali di nuova generazione e luci posteriori Oled 2.0 opzionali, capaci di proiettare segnali grafici sul portellone e di comunicare con l'ambiente circostante. All'interno la plancia è organizzata intorno ad un display panoramico curvo che integra il quadro strumenti da 11,9 pollici e il touch centrale da 14,5. Sull'allestimento S line edition è di serie il terzo schermo da 10,9 pollici lato passeggero, con privacy dinamica. Il sistema operativo è Android Automotive, con assistente vocale collegato a ChatGpt. Il bagagliaio offre 466 litri con i sedili in posizione, 1.497 con quelli abbattuti.
La A6 Avant 3.0 V6 Tdi è disponibile in tre allestimenti. La Business parte da 76.100 euro e include cerchi in lega da 18 pollici, fari Led Plus, climatizzatore deluxe a due zone, sedili sportivi in tessuto Passage, palcoscenico digitale con quadro strumenti da 11,9 pollici e touch centrale da 14,5, smartphone interface, ricarica induttiva, portellone elettrico e adaptive cruise control. La Business Advanced, da 80.100 euro, aggiunge cerchi da 19 pollici, proiettori Matrix Led, sedili rivestiti in pelle e similpelle, inserti in alluminio Tangent ottone antracite e pacchetto luci ambiente plus. La S line edition, da 84.100 euro, introduce caratterizzazione estetica S line, sedili sportivi in pelle e similpelle, display lato passeggero da 10,9 pollici, vetri oscurati, climatizzatore deluxe a quattro zone e adaptive cruise assist plus. La gamma è prodotta nello stabilimento Audi di Neckarsulm, in Germania, ed è già disponibile presso le concessionarie italiane.