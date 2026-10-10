Audi Q7, arriva il nuovo modello: una grande interpretazione, nel comfort e nelle prestazioni

Tre generazioni, trazione integrale quattro, oltre a cinque, sei o sette posti disponibili nella lounge viaggiante di Audi Q7. A circa 21 anni di distanza dall'antesignana Q7 del 2006, il maxi-Suv incassa un aggiornamento più corposo rispetto ai pur recenti e numerosi restyling, testimonianza diretta del continuo upgrade tecnologico firmato Audi. La terza serie di Q7 è la prima ad essere basata sulla piattaforma Ppc, in sostituzione della Mlb Evo, rispetto a quest’ultima più orientata all’elettrificazione.

Cambiano le proporzioni, con lunghezza vicina a 5,05 metri pressoché, mentre la larghezza sale a 2.010 mm (+40 mm) e l’altezza a 1.820 mm (+72 mm), con circa 3 metri di passo. Misure a vantaggio dell’abitabilità interna e della capacità di carico, che oscilla tra 670 e 2.075 litri in configurazione cinque posti. Confermata l’opzione a sette posti, ma la novità è l’opzione a sei posti: tre file da due sedili, separati da un corridoio centrale. Anche l'abitacolo di Q7 guadagna l’Audi Digital Stage esteso lungo la plancia, composto da tre display: il quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, il display Oled curvo centrale da 14,5 pollici del sistema Mmi e lo schermo da 11" dedicato al passeggero anteriore. L’infotainment poggia sulla piattaforma Android Automotive Os, completo di assistente vocale in grado di interpellare l’intelligenza artificiale per fornire ogni tipo di informazione.

Il look della carrozzeria è stato rinfrescato secondo i dettami del family feeling aziendale più recente, dove i proiettori Matrix Led del frontale sono disposti su due livelli, ai margini della calandra single frame con maglia 3D a nido d’ape. Idem sul retro, con i gruppi ottici Oled sono uniti da una banda luminosa che attraversa il portellone, fino alle due estremità che si affacciano sulle fiancate. L’appoggio a terra passa per cerchi da 20 a 23” firmati Audi Sport, quest’ultimi per la prima volta disponibili su Q7.

La gamma motori conferma il turbodiesel V6 3 litri elettrificato, attraverso il sistema mild hybrid plus per 24 Cv di potenza supplementare. Da sommare a quella offerta dal V6 Tdi, declinato nella versione da 245 Cv e 500 Nm di coppia, oppure da 299 Cv e 630 Nm di coppia, in entrambi casi con trazione integrale quattro permanente e differenziale centrale autobloccante. Confermato il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti. La spinta in accelerazione incassa i benefici della doppia sovralimentazione, fornita dal compressore ad azionamento elettrico e dal turbocompressore mosso dai gas di scarico. Azzerato o quasi, il turbo lag, anche a vantaggio del crono-sprint 0-100 km/h, che lima due decimi chiudendo in 6 secondi netti.

Prestazioni brillanti che rendono la guida appagante in molte circostanze di utilizzo, con una parziale eccezione per le vie strette dei centri urbani, circostanza in cui gli ingombri notevoli si fanno inevitabilmente sentire. La tecnologia viene in aiuto del guidatore proiettando sul display la distanza da eventuali ostacoli, superabili anche sfruttando un’agilità sorprendente per un veicolo che supera le 2,3 tonnellate. Merito dello sterzo integrale, che oltre fornire maneggevolezza a bassa velocità, favorisce la stabilità ad andatura più sostenuta con lo sterzo che diventa più consistente per risultare anche preciso tra le curve. In uscita si fa sentire la spinta decisa del turbodiesel, soprattutto tra la parte bassa e quella centrale del contagiri. Il comfort di marcia non viene compromesso anche rimanendo a lungo al volante, grazie al lavoro delle sospensioni pneumatiche adattive, morbide nella taratura ma efficaci nel contenere rollio e beccheggio in frenata. Buoni, pensando alla mole e alle prestazioni, i dati sui consumi rilevati, pari a 9,2 l/100 km segnati in un percorso ricco di saliscendi.

Audi Q7 è atterrata nel mercato italiano nelle versioni Tdi quattro da 245 o 299 Cv, nella primavera del 2027 è atteso il debutto di una motorizzazione plug-in proposta in due step di potenza. Il prezzo di Audi Q7 Tdi quattro 180 kW-245 Cv parte da 87.150 euro, la top di gamma 220 kW-299 Cv da 89.850 euro.