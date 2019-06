Nuova Classe V, il monovolume Mercedes è sempre più premium

CORTONA - Poltrone massaggianti, climatizzazione autonoma per settori, silenziosità, finiture curate nei minimi particolare. Nuova Classe V di Mercedes, ovvero il meglio senza limiti. A Cortona l’anteprima nazionale dove Mercedes non nasconde che quest’auto non ha competitor di livello. Abbiamo detto volutamente auto. Perché la nuova Classe V è un’auto più che mai. Nonostante gli ingombri, infatti, la prova su strada tra Firenze e Cortona ha messo in evidenza proprio questo: che solo al cambio di guida, quando abbiamo fatto il giro intorno alla vettura, abbiamo percepito le sue reali dimensioni. Al posto di guida, la nuova Classe V non trasmette particolari sensazioni legate all’ingombro. Anzi sorprende quando pigi il piede con decisione è senti una spinta potente e decisa.

Mercedes in questo segmento di mercato ha fatto passi in avanti straordinari. Queste auto, che sono vendute al 70% alle flotte di gamma alta è altissima utilizzate per esclusivi con conducente, agli alberghi di lusso, e solo per il 30% ai privati, sono dei veri e propri salotti su quattro ruote dove si può avere di tutto e dove le misure abbondanti consentono di tutto. Sempre tre, comunque, le misure disponibili: Compact 4,9 metri; Long 5,1 metri e Extralong 5,3 metri. E grazie a queste dimensioni si favoleggia di modelli preparati per attori e rockstar dalla vita spericolata che hanno chiesto e ottenuto impianto stereo con specifiche tecniche particolarissime. In soli cinque anni, dunque, (Classe V è stata fondata nel 2014), il livello di questo monovolumi è aumentato progressivamente fino a raggiungere traguardi inimmaginabili: circa 209.000 esemplari venduti dall’introduzione sul mercato, con il record di vendite nel 2018 (circa 64.000 unità) e una clientela tra le più giovani del marchio Mercedes-Benz. E poi i nuovi mercati: la Classe V sta segnando record su record anche sul fronte asiatico. E in Italia? Classe V ha aumentato le sue vendite di anno in anno raggiungendo il record di 1.500 unità vendute a cliente finale nel corso dell’anno 2017.

Ma veniamo alle novità introdotte che riguardano sia l’estetica che la gamma dei motori. Cominciamo col dire che Mercedes non demonizza il diesel, tutt’altro. Grazie sue tecnologie è in grado di dimostrare che i nuovi motori inquinano meno di quelli a benzina. Sull’estetica la parte più evidente si nota sul frontale rivisitato. È caratterizzato dalle nuove linee del paraurti con distintiva presa d’aria e dalla nuova struttura a rombi della mascherina del radiatore. La stella Mercedes, incorniciata da due lamelle color argento, è posizionata al centro della mascherina del radiatore. Le possibilità di personalizzazione, basate sulle accattivanti versioni Sport, Premium ed Exclusive nonché su diversi pacchetti di design, rimangono invariate.

Dal punto di vista meccanico c’è da dire che sulla nuova Classe V è stata introdotta la motorizzazione diesel a quattro cilindri della generazione di motori OM 654. Questa versione dispone di cambio automatico 9G-Tronic, (notevolmente migliorato rispetto al 7G-Tronic) di sistemi di sicurezza ed assistenza di ultimissima generazione, tra cui il Brake Assist attivo.

Il motore è disponibile in tre livelli di potenza: V 220 d da 163 cavalli e 380 Nm di coppia (consumo di carburante nel ciclo combinato 6,2-6,0 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 162-157 g/1km; V 250, 190 cavalli e 440 Nm di coppia (consumo di carburante nel ciclo combinato 6,1-5,9 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 161-155 g/1km; V 300 d, che segna un nuovo valore record nella categoria, da 239 cavalli e 500 Nm di coppia (consumo di carburante nel ciclo combinato 6,1-5,9 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 161-155 g/1km). In fase di accelerazione, sulla V 300 d si può fare temporaneamente affidamento su ulteriori 30 Nm (Overtorque), che vanno a sommarsi ai 500 Nm della coppia base. La V 300 d accelera da 0 a 100 km/h in massimo 7,9 secondi. La velocità massima raggiunta è di 220 km/h. Tutte e tre le versioni si possono avere con trazione integrale 4Matic ma abbinate esclusivamente al cambio automatico.

Inoltre, Mercedes-Benz Vans sta sviluppando con coerenza la sua strategia d’elettrificazione eDrive@VANs e, in un futuro ormai vicino, offrirà una monovolume completamente elettrica.

Completamente nuova la gamma dei cerchi disponibili che comprende, per esempio, cerchi in lega leggera da 17 pollici a cinque razze doppie verniciati in nero e torniti a specchio, nonché cerchi in lega leggera da 18 pollici a cinque razze doppie in grigio tremolite torniti a specchio oppure a cinque razze in nero torniti a specchio. Al top della nuova gamma si collocano i cerchi in lega leggera da 19 pollici a dieci razze verniciati in nero e torniti a specchio.

Ma dove si può veramente chiedere tanto è sugli interni. Le proposte si presentano all’insegna della modernità e del minimalismo. La nuova Classe V è dotata, per esempio, di nuove bocchette d’areazione nello sportivo look a turbina e di un nuovo quadrante nel quadro strumenti. Le visualizzazioni di dimensioni inferiori consentono al guidatore di leggere le informazioni con maggiore facilità. La gamma comprende complessivamente sei diverse tipologie di rivestimenti in tonalità chiare e scure, tra le quali figurano la pelle Lugano e la pelle nappa, in entrambi i casi in nero e beige seta, ed il tessuto nero Santos. I passeggeri posteriori potranno beneficiare di maggior comfort, paragonabile a quello offerto dalla Classe S, grazie ai sedili di lusso per la prima fila (disponibili a richiesta), che integrano funzione riposo, massaggio alla schiena e climatizzazione.

I prezzi. La scaletta parte da 40.543 euro e arriva a 84.811. Si tratta solo di capire cosa si vuole.