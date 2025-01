Nuova Spring, l'evoluzione cambia tutto. La città è casa sua per l'elettrica di Dacia

Cambia praticamente tutto ma resta fedele a sé stessa, la Nuova Dacia Spring che si conferma reginetta delle elettriche da città (ma non solo) e punta su tecnologia, sicurezza e un'aggiunta di stile che non guasta mai. La piccola di casa Dacia, city car per eccellenza e 100% elettrica, ha infatti raggiunto con la sua più recente versione, qualità e capacità che ne fanno una compagna ideale per i centri urbani. Tanto per cominciare, quel 'nuova' davanti al nome non è esagerato, perché è praticamente rinnovata in tutte le sue parti, a cominciare dell'esterno. Fuori, il tetto è di fatto l'unico componente della carrozzeria a essere stato mantenuto rispetto al modello precedente. Al primo sguardo, a dominare sono le fasce nere, una all'anteriore e l'altra al posteriore, incorniciate dalla caratteristica firma luminosa a Y che carrarerizza le auto del marchio e che si ritrova in modo sulle luci diurne anteriori e le luci di posizione posteriori, a LED. Una nota di merito va anche agli sticker che riportano una grafica tecnica e moderna, andando a riversire il paraurti anteriore e quello posteriore nella versione Extreme che abbiamo utilizzato anche per la nostra prova.

Anche i cerchi sono rinnovati e hanno una piacevole estetica, sempre nella nostra versione Extreme, dotati di coprimozzo. Via tutte le cromature decorative, all'insegna della sostenibilità, così come le barre da tetto, per ridurre il peso e migliorare l'aerodinamica e l'autonomia. Adatto alle proporzioni è anche il colore rosso Rosso Mattone dell'auto in prova. Altrettanto sorprendenti i passi avanti rispetto al passato all'interno dell' abitacolo. La plancia è stata completamente ridisegnata e spicca il cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7″ su tutte le versioni e grande display multimediale da 10″ nei livelli di allestimento superiori. Anche i colori e i materiali utilizzati per l'abitacolo sono stati ripensati, con tanto di elementi bianchi tinti all'origine ed eleganti nella loro essenzialità. Una volta alla guida dell'allegra e piccola elettrica, alcune novità fanno la differenza e fanno dimenticare la versione precedente. Nuovo sterzo e nuova la colonna dello sterzo, nuovo il servosterzo elettrico e nuove anche ruote di due dimensioni.

Alle classiche modalità di guida R, N e D, si aggiunge ora la B, la Brake, all'insegna di una maggiore rigenerazione di energia in fase di frenata che nel traffico può fare la differenza. E per parcheggiare? facile, Nuova Dacia Spring vanta uno dei raggi di sterzata più piccoli del mercato, pari a 4,8 metri. Il piccolo propulsore elettrico da 65 CV che spinge la Spring in prova, è capace di spingere la piccola elettrica fino a 100 km/h, partendo da ferma, in 13,7 secondi. Non certo una supercar, ma considerate peso e dimensioni, è comunque un dato interessante. Quanto al peso, Dacia Spring gode di un primato, perché con una massa a vuoto di 984 kg nell'allestimento superiore Extreme, è l'unica vettura completamente elettrica in Europa a non superare una tonnellata. E sul misto, un po' si sente, a volte nel bene e a volte nel male. Più facile, poi, anche la ricarica con Nuova Spring che è equipaggiata di serie di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW che permette di ricaricare la batteria dal 20 al 100% con presa domestica in meno di 11 ore o su wallbox da 7 kW in 4 ore. Disponibile in opzione (e più che consigliata) anche un caricabatterie in corrente continua da 30 kW per una ricarica rapida dal 20 all'80% in 45 minuti. Cambia un po' tutto sulla piccola Spring, tranne l'impegno a mantenerne il prezzo contenuto, come nel caso della Nuova DACIA Spring 65 CV Extreme che abbiamo provato su strada e che a listino parte da 19.900 euro chiavi in mano.