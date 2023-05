Porsche rinnova la Cayenne. Più potente e tecnologica, è sempre lei la regina dei suv sportivi

Quando c’è in ballo il nome Cayenne l’imperativo è non sbagliare. Lo sanno bene i tecnici Porsche, chiamati a un profondo aggiornamento di un modello diventato un classico e la cui terza generazione, lanciata nel 2017, continua ad avere buone performance di vendita (+4% a livello globale nel 2022). Nel 2003 la Cayenne è stata l’antesignana di tutti i suv ad alte prestazioni e, dopo 20 anni esatti, rimane il modello più gettonato di questo segmento di mercato. Rinnovarla, quindi, sarebbe un compito delicato anche senza considerare che si tratta della Porsche più venduta al mondo, con 95.600 unità consegnate lo scorso anno (compresa la versione Coupé). Ma i fan del modello possono dormire sonni tranquilli: anche dopo il generoso restyling 2023 (non a caso da Zuffenhausen lo definiscono “uno degli aggiornamenti più consistenti nella storia del modello”), la Cayenne è rimasta quella di sempre, con la sua linea muscolosa ma equilibrata, un handling degno del marchio, una buona dose di versatilità fuori dall’asfalto e la capacità di coccolare nel lusso gli occupanti.

Sul piano estetico Cayenne e Cayenne Coupé adottano ora linee più semplici e pulite, soprattutto nella zona frontale, dove debuttano anche i nuovi fari Matrix Led di serie, che richiamano il look della Taycan con i quattro elementi luminosi nel proiettore. Il design del posteriore viene alleggerito da gruppi ottici più sottili e dall’alloggiamento della targa spostato in basso anche sulla versione standard (un elemento introdotto nel 2019 dalla Coupé). Se all’esterno l’aspetto dell’auto non viene stravolto, nell’abitacolo i cambiamenti sono ben più evidenti, a cominciare dalla grande fascia centrale che integra lo schermo dell’infotainment PCM e quello (opzionale) dedicato al passeggero, rispettivamente da 12,3 e 10,9 pollici. La parte tech è completata da un cockpit digitale da 12,6 pollici e, su richiesta, da un head-up display.

Sulla nuova Cayenne il listino è stato notevolmente semplificato ed è composto da tre motorizzazioni: la versione d’attacco è rappresentata sempre dalla 3.0 V6, che ora sviluppa 353 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia, ovvero 13 cavalli e 50 Nm in più rispetto a prima. La Cayenne S dice addio al 6 cilindri per dare il benvenuto al V8 4.0 biturbo, forte di 474 cavalli e 600 Nm (34 cavalli e 50 Nm in più rispetto alla precedente Cayenne S). Questa unità fa scattare la vettura da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, per una velocità massima di 273 km/h. Infine, per la Cayenne E-Hybrid viene confermato il V6 turbo, abbinato a un motore elettrico più potente e a una batteria di maggiore capacità (si passa da 17,9 kWh a 25,9 kWh). Come risultato la Cayenne ibrida alla spina raggiunge una potenza di sistema di 470 cavalli (8 in più) ed è in grado di percorrere a zero emissioni fino a 90 chilometri secondo il ciclo WLTP, mentre il caricatore di bordo da 11 kilowatt permette di ricaricare la batteria in meno di 2 ore e mezza.

Alla guida la Cayenne E-Hybrid rivela una doppia anima, dimostrandosi in modalità Normal una vera granturismo a ruote alte. L’assetto assorbe bene le asperità e il powertrain garantisce silenziosità e fluidità di funzionamento, per lunghi viaggi all’insegna del relax. Ma basta selezionare le driving modes più sportive per ritrovarsi fra le mani una vera Porsche, in grado di far divertire fra le curve grazie allo sterzo molto preciso e all’ottimo feeling trasmesso dai nuovi ammortizzatori a doppia valvola del sistema di regolazione elettronica PASM (offerto di serie, mentre optional ci sono delle rinnovate sospensioni pneumatiche). La coppia disponibile sin da subito del motore elettrico permette all’auto di essere brillante nella guida in souplesse, ma premendo a fondo l’acceleratore le prestazioni si fanno a dir poco importanti, con uno scatto da 0 a 100 in 4,9 secondi, che si avvicina molto a quello della più potente S. Porsche offre la nuova Cayenne con prezzi che partono da 92.837 euro Iva compresa (da 96.985 euro se si opta per la carrozzeria Coupé), per la E-Hybrid servono almeno 107.433 euro (Coupé: da 110.483 euro) e per la Cayenne S 111.726 euro (Coupé: da 117.094 euro). Tutte le versioni sono già ordinabili con le prime consegne previste per luglio.