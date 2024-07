Nuova Tucson, il Suv di maggiore successo di Hyundai si evolve ed alza ancora l'asticella

Il Suv di maggiore successo del marchio Hyundai riceve un aggiornamento di metà carriera che ne rinfresca il look: pochi piccoli ritocchi estetici che ne mantengono inalterato il carattere moderno e tecnologico. La Tucson si è confermata la più venduta in Europa nel segmento dei C-Suv negli ultimi due anni e la motorizzazione full hybrid sta riscuotendo particolare successo, con il 57% degli esemplari venduti a fronte del 23% di diesel, 12% benzina e mild hybrid e 7% plug-in. Tra i punti di forza di questo modello c’è proprio la varietà di motorizzazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di privati e aziende. Nel corso della prova nei dintorni di Milano abbiamo avuto l’occasione di guidare proprio la motorizzazione più apprezzata, la full hybrid da 215 Cv.

Come cambia fuori La quarta generazione della Hyundai Tucson è stata presentata nel 2020 e l’aggiornamento appena svelato ne costituisce un restyling di metà carriera: le modifiche molto lievi, con una calandra e una firma luminosa rinnovate, cerchi diversi e un paraurti posteriore ridisegnato. L’allestimento sportivo N Line è invece dotato di paraurti e cerchi con forme specifiche e passaruota in tinta con la carrozzeria. Invariate le dimensioni esterne: lunghezza di 4.510 mm, larghezza di 1.865 mm, altezza di 1.650 mm e passo di 2.680 mm. Il bagagliaio ha capienza diversa in base alla motorizzazione dell’auto: si passa dai 546 litri della versione a gasolio fino ai 616 della full hybrid.

Nuovi interni Maggiori novità si trovano entrando nella vettura: ora è presente uno schermo panoramico curvo che ospita i due display da 12,3” per cruscotto digitale e infotainment, quest’ultimo dotato di aggiornamenti over-the-air. La strumentazione è integrata da un head up display da 12”. Il design degli interni riprende quello già visto in altri modelli nuovi del marchio, come la Kona, e combina efficacementre comandi touch e tasti fisici. Tra le soluzioni tecnologiche più interessanti si trova anche la chiave digitale compatibile con la funzionalità Nfc degli smartphone, che può essere condivisa con altri sette utenti.

I motori La gamma della Hyundai Tucson è molto completa in termini di motorizzazioni: resta in listino il motore a gasolio 1.6 mild hybrid da 136 Cv, mentre è presente anche un propulsore a benzina mild hybrid da 160 Cv. Il popolare full hybrid scende da 230 a 215 Cv, mentre la gamma è completata dal plug-in da 253 Cv capace di percorrere fino a 65 km in elettrico.

Hyundai Tucson full hybrid: come va La protagonista della nostra prova nei dintorni di Milano è stata la Hyundai Tucson full hybrid da 215 Cv, nella versione a due ruote motrici in allestimento XTech. Si tratta della motorizzazione più venduta di questo modello, che garantisce consumi paragonabili a quelli di un diesel e un’efficienza molto elevata in città. Sul breve percorso di circa 50 km abbiamo affrontato un percorso urbano, dove il fluido cambio automatico a sei rapporti permette alla Tucson di muoversi nel silenzio. Buono anche il comfort sulle strade meno regolari, grazie alle sospensioni indipendenti MacPherson all’anteriore e al multi-link al posteriore. Fuori città si fa apprezzare per lo spunto interessante e l’efficienza del suo propulsore, che lavora per favorire l’elettrico e sfruttare il termico il meno possibile. Questo si traduce in un consumo interessante, che non si discosta molto dal dichiarato di 5,7-6,1 l/100 km. Il comfort è elevato per tutti gli occupanti, il che rende la Tucson full hybrid perfetta anche per i lunghi viaggi.

Allestimenti e prezzi Sono quattro i livelli di allestimenti proposti sulla Tucson: la base XTech è già completa di tutto quello che serve, con cerchi da 17”, dotazione completa di Adas e fari full Led. Segue poi la Business, pensata per la clientela aziendale, che aggiunge cerchi da 18” e barre sul tetto. Infine, le due più ricche hanno lo stesso prezzo: la Exellence ha finiture più di lusso, con sedili misto pelle/tessuto riscaldabili e clima automatico tre zone. La N Line, dall’aspetto più sportivo, ha cerchi da 19” dedicati e paraurti dal disegno specifico. I prezzi della motorizzazione full hybrid partono da 36.800 euro per la XTech, che salgono a 39.300 euro per la Business e 41.800 euro per Exellence e N Line. La versione a quattro ruote motrici parte invece da 41.400 euro ed è disponibile a partire dall’allestimento Business.