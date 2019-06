Nuovi Renault Master e Trafic: design evoluto, maggiore connettività e soluzioni su misura

CASCAIS - Forti e sicuri. Renault per la quarta generazione dei suoi veicoli da trasporto di medio e corto raggio ha puntato sui muscoli e sull’ausilio alla guida sicura. Trafic e Master forti di 4,4 milioni di esemplari venduti dal lancio (1980) si presentano ai nastri di partenza ulteriormente migliorati con un nuovo design che riprende in pieno la identità visuale Renault e con dei motori completamente nuovi. I test su strada tra Cascais e Cabo da Roca hanno detto, inequivocabilmente, che entrambi hanno più sostanza e che gli ausili alla guida hanno migliorato di tanto la sicurezza.

Partiamo da Master. Le linee esterne mettono in evidenza il marchio con quella firma luminosa C-SHApe, che è diventata il timbro di Renault. E poi una nuova calandra e una più netta sagoma di tutta la parte anteriore del veicolo. Ma non solo la nuova estetica. L’abitacolo è stato completamente ridisegnato per offrire una plancia più automobilistica e pratica dove si fanno notare di più il ripiano di lavoro Easy Life e la nuova strumentazione che ingloba il sistema di navigazione integrato Media Nav, compatibile con Android Auto e Apple Car Play. Più comodo da guidare, quindi, è anche per svolgere le funzioni di ufficio quando occorre. Anche la zona di carico è stata migliorata a cominciare dalla nuova illuminazione interna a led.

E veniamo alla sicurezza. La tecnologia a bordo è tanta. Si va dal Rear View Assist, per la visione posteriore dal veicolo anche in marcia, al Side Wind Assist in caso di vento laterale. La telecamera posteriore in funzione durante la marcia (Renault è la prima ad offrirla) proietta nello specchietto retrovisore della cabina. La ripresa avviene dal tetto del veicolo a tutto vantaggio di una visione completa della carreggiata. Completano gli Adas il Front Park Assist, per un agevole parcheggio del mezzo, il sistema Active Emergency Braking System e il Blind Spot Warning per una guida sicura in ogni condizione. E ora i motori. Il 2.3 DCI diventa al 100% Twin Turbo Euro 6 D-TEMP EVAP ISC, con potenze che vanno da 135 a 180 cavalli e coppia fino a 400 Nm. L’ efficienza di questo motore è emersa in maniera netta anche con un carico di 640 chilogrammi a bordo durante la prova su strada.

Master si può avere con trazione anteriore e posteriore, 4 lunghezze e 3 altezze. Può esser un furgone, un pianale o un telaio cabinato, allestibile e personalizzabile sulle esigenze del cliente. Basti pensare che ci sono oltre 400 versioni nella gamma Italia”.

Il Nuovo Master nella soluzione furgone ha un prezzo di partenza di 25.900 euro (iva esclusa) nella versione ICE dCi 135.

Bisogna anche sottolineare che Master è già disponibile nella versione 100% Elettrica, ideale per consegne dell’ultimo chilometro senza emissioni inquinanti. Questa versione completa la gamma dei veicoli elettrici più ricca del mercato perché si schiera con Zoe Van, Kangoo Z.E. e Twizy Cargo.

E ora il Trafic. Diciamo subito che si fa notare per un nuovo design esterno e i nuovi motori 2.0. Anche Trafic insieme alla nuova griglia e alla nuova calandra tra i fari, mette in mostra la firma luminosa C-Shape. All’interno i tecnici Renault hanno allestito un vero e proprio ufficio mobile in cui spicca il sistema di navigazione Media Nav compatibile con Apple Car Play e Android Auto.

Anche Trafic arriva con i nuovi motori 2.0, i più potenti di sempre. Quello più spinto arriva fino a 170 cavalli con coppia di 380 Nm, e risponde alle normative Euro 6 D-TEMP EVAP ISC.

Ma il nuovo Trafic porta in dote anche un’altra importante novità, il cambio automatico EDC, comodo nell’uso cittadino ed extraurbano.

Trafic si può trasformare in oltre cento versioni per il mercato italiano grazie alle sue due lunghezze e due altezze. Insomma si può avere un mezzo su misura per il cliente.

E poi c’è Trafic Spaceclass, la versione destinata al trasporto persone alto di gamma, per i clienti professionali. Gli spazi ampi consentono di avere un vero e proprio salotto, con plancia moderna e fino a 50 configurazioni (da 2 a 9 posti). Il Nuovo Trafic è proposto a partire da 24.330 euro (iva esclusa) nella versione ICE dCi 95 S&S.

Bisogna anche aggiungere che Renault Italia lancia la gamma Ice Plus per i clienti più esigenti. Alla versione Ice si affianca la versione Ice Plus, dunque, che presenta in base i fari fendinebbia, il media nav, la parking camera con i sensori di parcheggio nonché il wide view Mirror (per una visione completa dell’angolo morto a destra del conducente). La gamma Ice Plus permette quindi di offrire ai clienti più esigenti un veicolo completo e razionale mantenendo invariate le possibilità di personalizzazione.