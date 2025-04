Octa, un Defender all'attacco. Al volante della Land Rover più estrema

LES COMBES Preziosa e indistruttibile come un diamante. Land Rover ha tratto ispirazione dal nobile minerale per realizzare la Defender Octa, il fuoristrada più estremo della Casa inglese. Il nome è infatti un richiamo all’ottaedro, il taglio che viene dato al diamante, a sottolinearne la durabilità e l’esclusività. Già perché siamo di fronte a un mezzo tanto lussuoso quanto inarrestabile, su cui verrà realizzata anche la vettura che prenderà parte alla prossima Dakar. Imponente quanto aggressiva, la Defender Octa si basa sulla versione 110 rendendola ancora più estrema. Rialzata di 28 millimetri, la Land Rover può affrontare guadi di un metro, inoltre la carreggiata allargata di 68 millimetri le consente di avere una maggior stabilità, sia su strada che in off-road, oltre a un aspetto più muscoloso.



Il frontale è caratterizzato da una griglia rialzata e maggiorata, per far respirare il V8, oltre che da uno skidplate in grafite per proteggere gli organi meccanici. Se nella vista laterale spiccano i fianchi allargati dei passaruota, osservando la coda non si può che restare ammaliati dal doppio scarico con i quattro terminali, a sezione quadrata, incastonati tra paraurti e slitta di protezione. Lusso e sportività si possono apprezzare anche negli interni, con ampio uso di materiali pregiati e durevoli. Appositamente realizzati per la Defender Octa, i sedili a guscio con poggiatesta integrati consentono il giusto contenimento senza inficiare il comfort. Non manca, a centro plancia, il display touch screen da 11,4” per l’infotainment, mentre chi guida dispone di un quadro strumenti digitale e dell’head-up display.



Accendiamo la Land Rover e, come per magia, siamo inondati da una melodia degna di una supercar. Infatti sotto il cofano del Defender Octa a ruggire c’è il V8 Twin Turbo mild-hybrid da 4,4 litri in grado di erogare 635 Cv e 750 Nm di coppia, distribuiti su tutte e quattro le ruote attraverso il cambio automatico ZF a 8 rapporti. Nonostante la stazza, il fuoristrada inglese è in grado di bruciare lo 0-100 km/h in appena 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 249 km/h con gli pneumatici all-season da 22” sviluppati da Michelin.

A dispetto delle strade tortuose e collinari della Catalogna, la Defender Octa si destreggia con disinvoltura. Azionando la modalità Dynamic, attraverso il pulsante posto tra le razze inferiori del volante, si regola la risposta di acceleratore, sterzo e sospensioni rendendo la vettura agile anche nei tornanti più stretti. I trasferimenti di carico sono gestiti dal nuovo sistema di sospensioni 6D Dynamics interconnesse idraulicamente in sostituzione delle barre antirollio tradizionali che, lavorando assieme al telaio, consentono di ridurre rollio e beccheggio.

A infondere sicurezza ci pensa anche uno sterzo più diretto e un impianto frenante potenziato con pinze Brembo e dischi anteriori da 400 millimetri. Nata per l’off-road, portiamo la Defender Octa nel Land Rover Experience di Les Comes, alle porte di Barcellona, un vero e proprio parco giochi dedicato agli appassionati di fuoristrada.



Indossato il casco, siamo pronti per affrontare il circuito rally, dove cercheremo di mettere a dura prova la Defender. In questo caso azioniamo la modalità Octa che, oltre a fornire tutta la potenza e 800 Nm di coppia, calibra anche il controllo di trazione e l’Abs per gestire al meglio anche le superfici più scivolose. Ne avremo bisogno perché il circuito è ricoperto di fango.

Diamo gas e gli pneumatici tassellati, i Goodyear Advanced All-Terrain da 20”, offrono immediatamente la giusta aderenza per schizzare in avanti. Muretti e ostacoli scorrono veloci ai lati della Defender che ruggisce su dossi e avvallamenti senza scomporsi. Presa la dovuta confidenza, persino in curva il fuoristrada inglese si mostra facile e intuitivo da guidare, tanto da potersi divertire in traversi e controsterzi. Nonostante il fango e la pioggia, tra derapate, dossi, correzioni sul volante e salti spettacolari e ci si sente subito catapultati nel clima Dakar.

Con ancora l’adrenalina in corpo, affrontiamo il percorso off-road. In questo caso la velocità lascia il posto alla precisione e all’abilità nel gestire la vettura su un percorso tanto tecnico quanto impervio. Ed è in queste condizioni che il Defender Octa da’ il meglio di sé. La posizione di guida rialzata permette di dominare la strada, inoltre il sistema di videocamere consente una visibilità perfetta anche nei passaggi più stretti. Che sia fango, roccia, sabbia o neve, il Terrain Response è in grado di gestire l’altezza da terra, la risposta del gas e il bloccaggio dei differenziali, rendendo la Land Rover inarrestabile. Terminata la nostra prova, ci fermiamo ad ammirare la Defender Octa che sporca di fango è ancora più bella. Affascinante quanto estrema, con un prezzo di partenza di 189.300 Euro, la Land Rover non sfigura né ad un evento mondano che nei fuoristrada più estremi.