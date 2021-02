Octavia, al volante della versione iV berlina e Wagon La bandiera Skoda è anche “alla spina”

MILANO - Protagonista da 24 anni sulla scena automobilistica e forte dei 7 milioni di clienti conquistati finora, la Octavia non è solo il “cuore” dell’offerta Skoda, di cui vale il 30% delle vendite totali, ma offre anche la testimonianza più significativa dell’impegno del marchio ceco – coerente con la strategia del gruppo Volkswagen che ha stanziato oltre 9 miliardi per puntare entro il 2025 alla leadership mondiale della mobilità sostenibile – sul fronte delle alimentazioni alternative.

Nella gamma Octavia – berlina e wagon – alle motorizzazioni termiche benzina e diesel si affiancano infatti le declinazioni G-Tec a metano da 130 cv ed E-Tech mild-hybrid con potenze di 110 e 150 cv. A completare (almeno per ora) il panorama si aggiunge la tecnologia ibrida plug-in, caratterizzata dalla sigla iV e disponibile con entrambe le declinazioni di carrozzeria.

Abbiamo avuto modo di provare “su appuntamento” (prassi ormai diffusa in tempi di pandemia) proprio la Wagon, che nel 2020 è stata la familiare più venduta nel nostro Paese, della cui variante “alla spina” abbiamo apprezzato le caratteristiche su un percorso di circa 200 km con partenza e arrivo a Milano, alternando le veloci superstrade, le affollate statali e il continuo “stop & go” del traffico urbano.

Il sistema da 204 cv (ma c’è anche quello da 245 cv della più “cattiva“ RS) frutto dell’abbinamento tra il turbo 1.4 a benzina da 150 cv e il motore elettrico trifase da 85 kW (115 cv) integrato nel cambio Dsg a doppia frizione a 6 rapporti ha confermato che anche in tema di propulsione sostenibile le ambizioni del gruppo di Wolfsburg sono giustificate.

Le partenze, brucianti, avvengono sempre in elettrico, poi si può decidere (basta premere l’interruttore “Mode” per attivare sul sovrastante display la relativa schermata) se utilizzare la sola batteria o affidarsi al sistema per ottimizzare la collaborazione tra i motori. Nel primo caso si può viaggiare fino a 140 km orari nel silenzio assoluto, rotto solo – quando la velocità scende a livello “urbano” sotto i 50 all’ora – dal suono prodotto artificialmente che avvisa pedoni e ciclisti del sopraggiungere della vettura.

Per raggiungere i 60 km di autonomia elettrica promessi dall’omologazione Wltp bisogna utilizzare uno stile di guida particolarmente attento, senza mai perdere di vista lo strumento circolare sulla sinistra del cockpit che offre tutte le indicazioni – consumi compresi – sul funzionamento del sistema. Consigliabile anche l’uso ragionato del Driving Mode Select che prevede la scelta tra le modalità Eco, Normal, Sport e Individual.

La possibilità di ricaricare “in corsa” è infatti influenzata da questo dispositivo: in Eco, per esempio, non si ricarica in decelerazione, ma solo premendo il pedale del freno, e quindi per tempi forzatamente brevi. In Sport, invece, l’operazione è più rapida e incisiva, ma i consumi aumentano. Comunque anche quando la componente elettrica non può più dare il suo contributo, i 150 cv del motore a benzina garantiscono una guida piacevole e brillante fino al momento di rifare il “pieno”.

Operazione che collegandosi a una normale presa domestica da 230 V richiede 3 ore e 45 minuti per recuperare l’80% della capacità e 5 ore per arrivare al 100%. Tempi che, utilizzando una wallbox da 3,6 kW, scendono a 2 ore e 33 per il rifornimento parziale (un’ora un più per quello totale).

Accreditata di emissioni medie di CO2 nell’ordine di 30 g/km e disponibile con tutti i dispositivi di assistenza alla guida, sicurezza e connettività previsti per la quarta generazione della famiglia, la Skoda Octavia iV si presenta con prezzi a partire da 37.000 per l’allestimento Executive, da 38.350 per lo Style e da 41.750 per la più performante e potente RS. Passare alla corrispondente versione Wagon – presumibilmente la più apprezzata dalla clientela italiana – richiede un supplemento di spesa di 1.050 euro.