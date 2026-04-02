Opel Grandland Electric AWD, sulle strade del Pavese il debutto della prima elettrica integrale del Blitz

Ci sono auto che si capiscono davvero solo una volta lasciata la cartella stampa e acceso il motore. La nuova Opel Grandland Electric AWD appartiene a questa categoria: sulla carta è la prima Opel elettrica a batteria con trazione integrale, nella realtà è soprattutto il segnale di una fase nuova per il marchio di Rüsselsheim. Perché questo SUV non si limita ad aggiungere potenza e un secondo motore, ma prova a dare forma a un’idea più completa di mobilità elettrica, dove efficienza, sicurezza e piacere di guida smettono di essere promesse separate e iniziano a muoversi insieme, con una coerenza che si avverte fin dai primi chilometri.



Tra asfalto, curve e tratti più veloci, il Pavese diventa il banco di prova - È tra le strade del Pavese, in un paesaggio che alterna passaggi più aperti a tratti dove serve precisione, che Grandland Electric AWD comincia davvero a prendere voce. Il primo impatto è quello di un SUV che trasmette subito solidità e presenza, ma senza perdere in fluidità. La spinta è piena, regolare, sempre disponibile, mentre il lavoro della trazione integrale restituisce quella sensazione di appoggio costante che rende la guida più serena e anche più appagante. Nei cambi di ritmo, nelle curve affrontate con un po’ più di decisione e nei rilanci, il comportamento resta composto, pulito, mai brusco: ed è proprio in questo equilibrio tra energia e controllo che la nuova Opel sembra voler costruire la sua personalità.



La tecnica c’è, ma su strada diventa soprattutto sostanza - I numeri, naturalmente, contano. Il sistema unisce il motore elettrico anteriore da 157 kW a quello posteriore da 82 kW, per una potenza complessiva di 325 CV e una coppia massima di 509 Nm, sufficienti a bruciare lo 0-100 km/h in 6,1 secondi. Ma ciò che colpisce davvero non è tanto lo scatto in sé, quanto il modo in cui questa potenza arriva a terra: con progressione, con continuità, con quella naturalezza che ci si aspetta da un’elettrica ben calibrata. Nel Pavese la Grandland AWD ha dato l’impressione di saper leggere bene ogni situazione, assecondando il guidatore senza mai risultare artificiale. È una di quelle auto che non sentono il bisogno di ostentare, perché la loro forza emerge da una guida convincente, concreta, sempre ben amministrata.

Quattro modalità di guida e un carattere che cambia senza snaturarsi - Una parte importante di questa versatilità passa dalle quattro modalità di guida — Normal, 4WD, Sport ed Eco — che permettono al SUV di cambiare tono a seconda del contesto. In Sport la risposta si fa più pronta, lo sterzo guadagna reattività e la distribuzione della coppia rende l’insieme più dinamico; in Eco, invece, l’auto lavora per ottimizzare l’efficienza senza diventare spenta o rinunciataria. La modalità 4WD, poi, è quella che meglio racconta l’anima di questo progetto, perché non è un semplice esercizio tecnico ma un supporto reale quando aderenza e sicurezza diventano centrali. Eppure, qualunque sia il settaggio scelto, la Grandland mantiene una sua coerenza di fondo: resta sempre un SUV comodo, ben piantato, con un’impostazione matura e una risposta complessivamente raffinata.



Un design che non cerca solo effetto, ma anche efficienza - Accanto alla sostanza meccanica, Grandland Electric AWD gioca una parte importante anche sul piano dell’immagine. Il frontale con Vizor 3D, il logo illuminato e i fari Intelli-Lux HD costruiscono una presenza moderna e riconoscibile, ma è soprattutto il lavoro sull’aerodinamica a dare spessore al progetto. Inserti specifici, paraurti ottimizzati e cerchi da 20 pollici contribuiscono infatti a rendere questa versione la più efficiente della gamma, con un Cx di 0,278: un dato che racconta bene come stile e funzione, qui, provino davvero a camminare insieme.



Autonomia, comfort e capacità di carico - Se la parte dinamica convince, è sul piano dell’uso quotidiano che Opel prova a completare il quadro. La batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh netti promette fino a 501 km di autonomia WLTP, mentre la ricarica dal 20 all’80% in meno di 30 minuti punta a ridurre una delle ansie tipiche dell’elettrico. Ma c’è anche un altro aspetto che merita attenzione: Grandland Electric AWD non rinuncia affatto alla vocazione familiare e concreta del modello. Lo spazio di carico parte da 485 litri e arriva fino a 1.580 abbattendo i sedili posteriori, mentre la capacità di traino fino a 1.350 kg amplia ulteriormente il raggio d’azione del SUV. In mezzo ci sono gli ammortizzatori con smorzamento selettivo in frequenza, che filtrano bene le asperità e rendono il viaggio

più rilassato, più composto, più in linea con il ruolo di ammiraglia elettrica della gamma Opel.