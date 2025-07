Opel Grandland Electric Long Range, più cavalli e con la batteria da 97 kWh l'autonomia sfiora 700 km

Con l'arrivo entro fine anno della nuova versione ad autonomia estesa, Opel amplia ulteriormente l'offerta della Grandland Electric. Grazie ai nuovi accumulatori da 97 kWh, la sport utility tedesca con trazione a due ruote motrici guadagna percorrenza utile per pieno di elettroni rispetto alle due proposte oggi in listino, arrivando intorno ai 700 km per ciclo di ricarica. Un plus di circa 120 km rispetto al massimo attuale, addirittura quasi 180 km in più della «entry level» che permette di pianificare weekend e gite senza dover pensare alle soste alla colonnina per il rifornimento. Con l'imminente arrivo della Long Range e con quello dell'annunciata variante a trazione integrale, saliranno così a quattro le varianti tecniche del modello elettrico.

La nuova proposta, prenotabile entro l'autunno, nelle concessionarie entro fine anno con prezzi ancora da definire, porta in dote anche un incremento di 18 Cv rispetto alle «sorelline» a due ruote motrici con batterie di taglio inferiore (la 73 kWh da 523 km di autonomia e la 82 kWh da 582 km), entrambe accreditate di 213 Cv. Per potenza, la Long Range si posizionerà, invece, sotto alla Awd che con due motori elettrici e 325 Cv (circa 500 i chilometri di autonomia), offrendo un mix di compromesso fra piacere di guida e relax di viaggio.

Provata sulle colline intorno a Francoforte, infatti, il modello da 97 kWh ha mostrato di coniugare con equilibrio un comfort da viaggiatrice di classe con il giusto brio necessario per affrontare in scioltezza un sorpasso o per scalare con ritmo serrato una strada di montagna. Questo nonostante i 1.650 kg di peso accreditati sulla bilancia. Provata con pneumatici da 20 pollici, misura 235/50 R20, sulle lisce e ben curate strade tedesche, questa Grandland ha mostrato la giusta precisione di conduzione, senza particolari sacrifici per il comfort. Ben insonorizzata, con un abitacolo accogliente, ha convinto ancora una volta per l'efficacia degli ausili elettronici alla guida che permettono di macinare chilometri senza eccessivo stress, neppure in caso di rallentamenti continui. Basta, infatti, impostare sul cruise control l'andatura e la distanza di sicurezza desiderata, per viaggiare con minimo sforzo, con la vettura che accelera e rallenta da sola. Quando poi i limiti (ben segnalati in Germania) cambiano, in un attimo il computer di bordo chiede se il conducente vuole adeguare l'andatura impostata: per farlo basta premere «ok» su una delle razze del volante e il gioco e fatto, senza più ansia da Autovelox nascosto.

«Opel Grandland è la nostra ammiraglia e porta sul mercato tecnologie che i nostri concorrenti non possono vantare - ha sottolineato Stefano Virgilio, responsabile Comunicazione Opel Italia, nel corso dell'evento stampa organizzato dalla Casa del Fulmine a Francoforte sul Meno -. Ne sono un esempio i fari a matrice di Led con oltre 50.000 elementi, l'offerta alimentazione vasta con ibrido-benzina, plug-in ed elettrico. Con la nuova «Long Range» raggiungiamo sino a 700 km di autonomia, superando i dubbi di clienti sull'autonomia delle vetture elettriche, in particolare per quello che riguarda i viaggi, sia per i weekend sia per lavoro».