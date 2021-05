Al volante delle Peugeot e-208 ed e-2008, la zampata elettrica del Leone

MILANO - Parte dal basso la sfida Peugeot nel campo dell’elettrico puro. A lanciarla sono infatti i due modelli con cui la casa del Leone presidia il segmento portante del mercato italiano, il B dove si confrontano le vetture che un tempo venivano definite utilitarie, ma che oggi dimostrano con i fatti come questa definizione appaia largamente riduttiva.

Lo confermano proprio le due new entry – e-208 ed e-2008 - che grazie alla propulsione 100% a batteria si collocano tecnologicamente al vertice non solo delle rispettive famiglie, ma anche dell’intera offerta automobilistica del brand.

Seppur diversi per tipologia di prodotto e target di riferimento – i connotati sono quelli di un berlina compatta a due volumi e di un Suv di taglia urbana – i due modelli condividono il powertrain elettrico che ha già dato ottima prova di sé con altri marchi del gruppo Stellantis.

A spingere le due “cugine” (fino alla velocità massima di 150 km) c’è infatti il motore da 100 kW (136 cv) con 260 Nm di coppia immediatamente disponibili alimentato da una batteria da 50 kW che può essere ricaricata con tempi dipendenti dalla modalità prescelta: dalle 27 ore con una normale presa domestica alle 8 con wallbox e cavo di ricarica di serie da 7,4 kW, che scendono a 5 ore con il cavo opzionale da 11 kW.

Collegandosi a una colonnina pubblica in corrente continua da 100 kW bastano invece 30 minuti perricostituire l’80% della capacità della batteria che è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km. Nella sostanziale uniformità delle prestazioni, la sole differenze di un certo rilievo riguardano l’autonomia nel ciclo Wltp (320 km per la e-2008, 340 per la e-208) e l’accelerazione 0-100 che allaberlina richiede 8,1 secondi, che salgono a 8,5 per il Suv.

Comune alle due vetture, comunque, è la piacevolezza della guida che abbiamo apprezzato nel corso della prova su strada organizzata nel centro di Milano sulle tracce dei numerosi capolavori – scelta certo non casuale per sottolineare la valenza tecnologica di due auto che guardano al futuro – lasciati da Leonardo da Vinci durante i quasi vent’anni di permanenza alla corte di Ludovico il Moro.

La capacità di enfatizzate la brillantezza, ma anche il rispetto dell’ambiente, rende l’esperienza al volante apprezzabile quando si sfrutta al meglio la possibilità di selezionare con l’interruttore a bilanciere sul tunnel centrale le modalità di guida Eco, Normal e Sport che per incidere sulle performance regolano la potenza su 60, 80 o 100 kW rispettivamente.

Per il resto le declinazioni alla spina condividono con le “sorelle” termiche numerosi sistemi di assistenza alla guida (compresi alcuni dispositivi di guida autonoma di livello 2), di ausilio alla sicurezza e di connettività, a cominciare dal display centrale che può arrivare alla dimensione di 10 pollici. Non manca, ovviamente, l’esclusivo i-Cockpit che caratterizza tutta la produzione Peugeot e favorisce la leggibilità del quadro strumenti, ben visibile sopra la corona del volante di piccole dimensioni.

La condivisione generalizzata non coinvolge però i prezzi che emergono nettamente nel listino, spaziando da 33.850 a 37.850 euro per la e-208 e da 38.750 a 43.950 euro nel caso della e-2008. Entrambi i modelli sono proposti negli allestimenti Active, Allure e Gt, ciascuno dei quali può essere arricchito con un omonimo Pack aggiuntivo.

In entrambi i casi, comunque, il gap di prezzo di riduce grazie agli incentivi previsti dallo Stato per i veicoli a emissioni zero, nonché alle agevolazioni previste a livello locale come l’esenzione dal pagamento del bollo per 5 anni in diverse regioni e addirittura per l’intera vita dell’auto in Lombardia e Piemonte.

Senza contare i minori costi di gestione dell’elettrico, come evidenziano i calcoli di Peugeot Italia illustrati dal responsabile della Comunicazione Giulio Marc d’Alberton: per il carburante e il canone di noleggio previsto dalla società “captive” del gruppo Free2Move Lease, per una e-208 Allure Pack si spendono 330 euro al mese, rispetto ai 395 e 470 euro mensili che si spenderebbero rispettivamente per un’analoga versione turbodiesel o a benzina.